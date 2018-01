Demagog.cz: Zeman pronesl v duelu v ČT více faktických výroků, ale i více nepravd než Drahoš

Ve čtvrteční debatě prezidentských kandidátů v České televizi pronesl více nepravdivých výroků současný prezident Miloš Zeman. Vyplývá to z analýzy serveru Demagog.cz. Zeman řekl 52 faktických výroků, z toho jich 14 server vyhodnotil jako nepravdu. Druhý kandidát Jiří Drahoš měl 38 faktických výroků, z toho tři nepravdivé. Jak ale ParlamentníListy.cz informaly, nestrannost zmíněného serveru velmi podlomil jednatel partnerské agentury Demagogu.cz, který na sociální síti napsal, že by Zemana mělo „zastřelit komando“.

Zeman nemluvil pravdu například když tvrdil, že jeho vláda neprojednávala v roce 1999 přijímání migrantů z Kosova. Nepravdivé byly podle serveru třeba i výroky o tom, že za pět let působení na Hradě nikomu neudělil abolici, nebo že twitterový účet prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka je jeho soukromou záležitostí. Vedle 14 nepravd označil Demagog.cz pět Zemanových výroků za závádějící a osm se jich nepodařilo ověřit.

Drahoš se prý mýlil například v tvrzení, že vláda Miloše Zemana nabídla v roce 1999 muslimům z Kosova pět tisíc míst v České republice. „(Ministr zahraničí Jan) Kavan zde, ostatně stejně jako celá vláda, ovšem tento počet nenabídl. Pouze mluvil, že tento počet nejde vyloučit, dodal, že je to předčasné. V Kavanově prohlášení šlo o horní variantu, konkrétně mluvil o možném rozsahu v řádu dva až pět tisíc,“ uvedl server. Pět Drahošových výroků se mu nepodařilo ověřit.

Nestrannost lidí kolem Demagog.cz je pochybná

Jak ale ParlamentníListy.cz včera informovaly, projekt Demagog.cz má ale zajímavé partnery, což může mnohé vysvětlit. Webové stránky projektu uvádějí své podporovatele a organizace, s nimiž spolupracují. Mezi podporovateli nalezneme kupříkladu americkou ambasádu v Česku nebo Visegrádský fond. Na tom není nic zvláštního.

Mnohem zajímavější je informace, že Demagog.cz spolupracuje s agenturou Little Greta. Jejím jednatelem je Jan Blažek, který je velmi aktivní na sociální síti Facebook.

Na svém profilovém obrázku má Blažek připnutou „placku“ na podporu Jiřího Drahoše. To je ale jen začátek. Mezi jeho příspěvky je možné najít drsné a vulgární útoky na prezidenta Miloše Zemana a jeho voliče.

Kromě jiných veřejně dostupných příspěvků se na Blažkově facebookovém profilu můžeme dočíst, že „voliči Miloše Zemana musí být fakt (!) totálně (!!) zabednění“.

Koncem října loňského roku sdílel jednatel agentury spolupracující se serverem Demagog.cz fotku životopisu Miloše Zemana, který byl rozesílán do schránek, na který míří vztyčeným prostředníčkem. „Neřekl ten dement, že žádnou kampaň nepovede?! Tak co je tohle?“ opatřil to ještě vulgárním komentářem.

Vulgární narážky ale ještě nebyly tím nejostřejším, co Jan Blažek na svém Facebooku napsal. Stěžoval si, že mu administrátoři sociální sítě smazali příspěvek následujícího znění: „Problém s Českou republikou by vyřešilo komando, které zabije Miloše Zemana.“

A ke screenu oznámení ze strany Facebooku o smazání této věci si pak postěžoval, že mu to bylo smazáno. „Facebooku nevadí, když kokot Zeman řekne, že problém s Koreou by vyřešilo komando, které zabije Kima, ale smaže mi koment se 300 lajky, kde říkám, že by problém s Českou republikou vyřešilo komando, které zabije Zemana,“ napsal Jan Blažek.





