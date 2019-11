Demokracie je námaha, vzkazuje k výročí Petr Pithart. A vyprávěl: Kdyby nepřeběhl Čalfa, Havel by prezidentem nebyl

Bývalý český premiér Petr Pithart požádal své spoluobčany, aby nevzdávali zápas o demokracii, ani když z ní jsou zklamaní. Prozradil také, jak to bylo se zvolením Václava Havla za prezidenta, kdo se o to podstatnou měrou zasloužil, a přiznal, že když během studia na vysoké škole dostal nabídku vstoupit do komunistické strany, nic nenamítal, přišlo mu naprosto v pořádku stát se komunistou.

Někdejší český premiér Petr Pithart pro Paměť národa zavzpomínal, že v mládí propadl básničkám. „To byl celý můj svět. Já jsem se o nic jiného nezajímal,“ prozradil Pithart. Jeho slova přinesl server Aktuálně.cz

Když už pár měsíců studoval práva, přišli za ním jeho starší spolužáci a nabídli mu, že by se mohl stát kandidátem na vstup do komunistické strany. „Mně to připadalo úplně přirozené. Neměl jsem s tím vůbec žádný problém,“ vysvětlil Pithart s dovětkem, že ho ovlivnil jeho otec, předválečný komunista, za druhé světové války vězněný v koncentračním táboře v Dachau. Ale když Petru Pithartovi došlo, co všechno komunisté v této zemi napáchali, tak se –především před svými spolužáky, jejichž rodiče skončili z politických důvodů v kriminále – velmi styděl.

Připomněl také, že na konci 80. let Václava Havla téměř nikdo neznal a zpočátku nebylo příliš pravděpodobné, že se stane prezidentem. Pomohl mu však člen tehdejší komunistické vlády Marian Čalfa. Pithart poznamenal, že Čalfa v podstatě přeběhl na stranu disidentů. Kdyby to neudělal, mohl se prý prezidentem stát předseda komunistické vlády Ladislav Adamec nebo stále známý Alexander Dubček.

„My jsme ho (Čalfu) nakonec měli rádi. Já vím, že nám to všichni vyčítají. On prostě čistě přeběhl. Co by bylo, kdyby tam nešel? Tenkrát měl nejvíc preferencí Adamec – předseda vlády – asi 9,5 procenta, pak měl Dubček asi dvě nebo tři procenta, někde kolem jednoho procenta měl Václav Havel. Lidi vůbec nevěděli, kdo je Václav Havel,“ pravil Pithart.

V dobách normalizace přišel o své místo na univerzitě, živil se jako čerpač vody, jako noční hlídač, zahradní dělník, knihovník a tak podobně. V závěru 80. let sehrál roli v sametové revoluci a v 90. letech se pohyboval v nejvyšších patrech politiky. Řadu let byl předsedou Senátu Parlamentu ČR.

Své spoluobčany varoval, že snaha o zachování svobody, demokracie a míru nikdy nekončí. Když si lidé na počátku 20. století mysleli, že je vše zařízeno, svět letí kupředu a i díky zářnému pokroku má před sebou skvělou budoucnost, přišla první světová válka. Proto nesmíme v úsilí o zachování demokracie polevit ani dnes.

„Demokracie je námaha, kritičnost, angažovanost… Jenomže dnešní svět okamžitého instantního uspokojení je sestrojen proti jakékoliv námaze,“ varoval Pithart s tím, že úsilí o zachování demokracie přináší výsledky. Byť jednou demokratický politik v souboji prohraje, příště může zase vyhrát. Jen to prý nesmí vzdát. „Politika je samé zklamání, ale není to konec. Zítra pokračujem. Teď jsme prohráli, zítra vyhrajem,“ popsal v kostce demokratickou politiku.

Pokud jde o současnou politickou scénu, Pithart před časem politoval ČSSD.

„Oni mají dobré nápady, ale vždy jim je ukradne Babiš. A když ČSSD nemá osoby, které jsou schopny ten nápad uhájit, tak ať jdou do háje. Když nemají silné charismatické osobnosti, tak tam nemají chodit. Charisma neměl (Bohuslav) Sobotka, jehož jsme mohli mít rádi, a nemá ho ani (předseda ČSSD Jan) Hamáček. Oni pracují pro svého nepřítele," řekl Pithart v Knihovně Václava Havla v nedávné debatě o odkazu listopadové revoluce.

Pár slov přidal i na konto prezidenta Zemana. Vedle touhy po moci, která k politikům patří, je prý pro Zemana hnacím motorem i touha mstít se. „Před časem jsem na toto téma vedl diskusi a jmenoval jako názorný příklad Miloše Zemana nebo bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara.“

