Nejdřív nadávaly na Babiše. Ale pak se nová opozice rozhádala

V Událostech, komentářích České televize se setkaly tři ženy. Renáta Zajíčková z ODS, Michaela Šebelová z hnutí STAN a pirátská poslankyně Olga Richterová. Šlo tedy o setkání tří zástupkyň budoucí opozice. Z rodící nové vlády ANO, Motoristů a SPD se ve studiu veřejnoprávní ČT neobjevil nikdo. Přestože podle moderátorky Barbory Kroužkové pozvánku do pořadu zástupci možné příští vlády dostali. „Chtěla bych dodat, že jsme samozřejmě zvali i zástupce té vznikající nejspíš vládní koalice, ale nikdo ze zástupců ANO, Motoristů, ani SPD pozvání nepřijal,“ zdůraznila Kroužková.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
„Myslím, že už jsme si přečetli mnoho článků od renomovaných ekonomů, kteří říkají, že sliby, které udělalo hnutí ANO, ale i další potenciální vládnoucí strany, nejsou splnitelné. Ty sliby nás budou stát desítky, ne-li stovky miliard korun ročně. Já se domnívám, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů budou postupně navazovat na to, co jsme spustili my, jaké jsme udělali změny, jaké jsme udělali úspory, jaké jsme udělali reformy, třeba co se týče financování rozpočtu, jak jsme zavedli dluhovou brzdu a podobně,“ prohlásila Zajíčková.
Šebelová připomněla, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš na jedné straně říká, že rozpočet připravený odcházejícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou je nepoužitelný, ale jedním dechem končící kabinet Petra Fialy (ODS) tepe za to, že tento návrh rozpočtu do Sněmovny nepředloží podruhé. „Tak ať nová vláda předloží svůj návrh, protože by zjevně stejně ten stávající rozpočet přepracovávala,“ vyzvala Šebelová strany jednající o nové koalici. Šebelová uznala, že se Česká republika ocitne v rozpočtovém provizoriu, ale politička STAN v tom nevidí problém.
„Tohle je evidentní rozhodnutí Zbyňka Stanjury, který doposlancoval, takže veřejnost na to vyjádřila nějaký názor,“ ozvala se v tu chvíli Richterová. Stanjurovo rozhodnutí označila za překvapivé a připomínala, že v minulosti bývalo zvykem, že stará vláda do Sněmovny nové vládě původní rozpočet vracela, aby s ním nový kabinet mohl pracovat.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Zajíčková podotkla, že onen starý Stanjurův rozpočet stále leží na ministerstvu financí, takže příští vláda s ním bude moct pracovat, pokud bude chtít, až obsadí ministerstvo financí.
„Andrej Babiš tady suverénně prohlašuje, že předělá ten rozpočet za 2 hodiny. Takže já bych mohla říct: tak ať se předvede,“ přisadila si Šebelová s tím, že hnutí ANO dalo voličům sliby, které budou stát desítky miliard, ale jejich pravděpodobní příští koaliční partneři Motoristé chtějí vyrovnaný rozpočet v horizontu 4 let.
Dámy se také shodly, že kdyby Česká republika dál pokračovala v ekonomické cestě, jakou vytyčila vláda Petra Fialy, pak by tato republika mohla mít za 5 let vyrovnaný rozpočet, což je žádoucí. Pokud půjde vláda Andreje jinou cestou, bude to podle pozvaných poslankyň pro Česko nebezpečné.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
„Jak ODS a celá koalice Spolu, tak STAN s výjimkou jednoho poslance, hlasovali pro tzv. nulovou daň pro ty úplně nejbohatší. Pro pár desítek nejbohatších lidí v této zemi. Úplně zbytečně. Standardní západní země to mají – zdaněný zisk z kapitálu. Země, kde to není, je Rusko. Já na tom chci ukázat, že když přijde na konkrétní kroky, tak ODS klidně škrtne příjem do státního rozpočtu. … Klidně to škrtnou, aniž by řekli, čím ty příjmy nahradí,“ rozjela se Olga Richterová proti svým dvěma kolegyním ze studia. Zvláště proti Zajíčkové. „Nakonec vlastně pro tuhle nulovou daň, kterou mají v Rusku, hlasovalo průřezově celé spektrum Sněmovny kromě Pirátů. … Chováme se tak, abychom nešli na ruku pár desítkám nejbohatších lidí v této zemi,“ doplnila Richterová.
A to nebylo všechno.
Richterová konstatovala, že Piráti byli jediní, kdo skutečně upozorňoval na střety zájmů Andreje Babiše. Končící ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) mohl podle Richterové vymáhat dotace, které Agrofert v minulosti možná čerpal neoprávněně, ale neudělal to.
V ostatních věcech se političky shodly. Shodly se mimo jiné na tom, že Filip Turek nemá ve vládě co dělat. Podle Zajíčkové se ukazuje, že Motoristé jako celá politická skupina jsou nezodpovědní a neleží jim na srdci to, co se bude s Českem dít. Kdyby jim na České republice záleželo, tak uznají, že Filip Turek nemá ve veřejných funkcích co pohledávat.
Šebelová i Richterová to viděly stejně.
„Jasně se ukazuje, že názory Filipa Turka jsou reputačním rizikem pro Českou republiku. On nemá být ani ministrem, nemá být ani ve vedení Sněmovny a ideálně by měl sloužit mandát poslance,“ nešetřila ostrými slovy Šebelová.
Jenže místo tohoto jasného postoje podle ní Motoristé jen kličkují a mění svá vyjádření. „Není to věc jen Filipa Turka, je to věc celé strany, ale je to věc i Andreje Babiše,“ podotkla Šebelová.
„S náckama se po roce 1945 ve slušném světě nikdo nebaví. On si prostě spletl dobu. Motoristé si spletli ikonu, na kterou vsadili,“ nešetřila kritikou Richterová, která také zdůraznila, že podle Pirátů je normální vzdorovat náckům, ale také čelit rasismu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák