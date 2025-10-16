Nejdřív nadávaly na Babiše. Ale pak se nová opozice rozhádala

16.10.2025 9:25 | Monitoring

Ve studiu České televize zasedly poslankyně tří stran, které zamíří do opozice. Renáta Zajíčková z ODS, Michaela Šebelová ze STAN a Olga Richterová od Pirátů. Společně pořádně vyčinily Andreji Babišovi (ANO) a doporučily mu, aby pokračoval v ekonomické politice, kterou nastavila vláda Petra Fialy (ODS). Naloženo dostal i Filip Turek. Richterová však v jednu chvíli narušila souznění s druhými dvěma dámami a od plic vynadala i koalici Spolu a hnutí STAN. Omlátila jim o hlavu Rusko.

Nejdřív nadávaly na Babiše. Ale pak se nová opozice rozhádala
Foto: Screen ČT24
Popisek: Ve studiu ČT se sešly poslankyně Šebelová, Richterová a Zajíčková

V Událostech, komentářích České televize se setkaly tři ženy. Renáta Zajíčková z ODS, Michaela Šebelová z hnutí STAN a pirátská poslankyně Olga Richterová. Šlo tedy o setkání tří zástupkyň budoucí opozice. Z rodící nové vlády ANO, Motoristů a SPD se ve studiu veřejnoprávní ČT neobjevil nikdo. Přestože podle moderátorky Barbory Kroužkové pozvánku do pořadu zástupci možné příští vlády dostali. „Chtěla bych dodat, že jsme samozřejmě zvali i zástupce té vznikající nejspíš vládní koalice, ale nikdo ze zástupců ANO, Motoristů, ani SPD pozvání nepřijal,“ zdůraznila Kroužková.

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

84%
13%
3%
hlasovalo: 8394 lidí
Dámy ve studiu se shodly, že ekonomické sliby, které dává pravděpodobná příští vláda lidem, prostě nemůže splnit.

„Myslím, že už jsme si přečetli mnoho článků od renomovaných ekonomů, kteří říkají, že sliby, které udělalo hnutí ANO, ale i další potenciální vládnoucí strany, nejsou splnitelné.  Ty sliby nás budou stát desítky, ne-li stovky miliard korun ročně. Já se domnívám, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů budou postupně navazovat na to, co jsme spustili my, jaké jsme udělali změny, jaké jsme udělali úspory, jaké jsme udělali reformy, třeba co se týče financování rozpočtu, jak jsme zavedli dluhovou brzdu a podobně,“ prohlásila Zajíčková.

Šebelová připomněla, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš na jedné straně říká, že rozpočet připravený odcházejícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou je nepoužitelný, ale jedním dechem končící kabinet Petra Fialy (ODS) tepe za to, že tento návrh rozpočtu do Sněmovny nepředloží podruhé. „Tak ať nová vláda předloží svůj návrh, protože by zjevně stejně ten stávající rozpočet přepracovávala,“ vyzvala Šebelová strany jednající o nové koalici. Šebelová uznala, že se Česká republika ocitne v rozpočtovém provizoriu, ale politička STAN v tom nevidí problém.

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tohle je evidentní rozhodnutí Zbyňka Stanjury, který doposlancoval, takže veřejnost na to vyjádřila nějaký názor,“ ozvala se v tu chvíli Richterová. Stanjurovo rozhodnutí označila za překvapivé a připomínala, že v minulosti bývalo zvykem, že stará vláda do Sněmovny nové vládě původní rozpočet vracela, aby s ním nový kabinet mohl pracovat.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • místopředsedkyně PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zajíčková podotkla, že onen starý Stanjurův rozpočet stále leží na ministerstvu financí, takže příští vláda s ním bude moct pracovat, pokud bude chtít, až obsadí ministerstvo financí.  

„Andrej Babiš tady suverénně prohlašuje, že předělá ten rozpočet za 2 hodiny. Takže já bych mohla říct: tak ať se předvede,“ přisadila si Šebelová s tím, že hnutí ANO dalo voličům sliby, které budou stát desítky miliard, ale jejich pravděpodobní příští koaliční partneři Motoristé chtějí vyrovnaný rozpočet v horizontu 4 let.

Dámy se také shodly, že kdyby Česká republika dál pokračovala v ekonomické cestě, jakou vytyčila vláda Petra Fialy, pak by tato republika mohla mít za 5 let vyrovnaný rozpočet, což je žádoucí. Pokud půjde vláda Andreje jinou cestou, bude to podle pozvaných poslankyň pro Česko nebezpečné.

Mgr. Renáta Zajíčková

  • ODS
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

71%
0%
3%
1%
24%
1%
hlasovalo: 11043 lidí
Když se znovu dostala ke slovu Richterová, neodpustila si směrem ke svým kolegyním slovní kopanec. Zdůraznila, že se na většině věcí shodnou, jenže jedním dechem dodala, že na několika věcech se v žádném případě neshodnou.

„Jak ODS a celá koalice Spolu, tak STAN s výjimkou jednoho poslance, hlasovali pro tzv. nulovou daň pro ty úplně nejbohatší. Pro pár desítek nejbohatších lidí v této zemi. Úplně zbytečně. Standardní západní země to mají – zdaněný zisk z kapitálu. Země, kde to není, je Rusko. Já na tom chci ukázat, že když přijde na konkrétní kroky, tak ODS klidně škrtne příjem do státního rozpočtu. … Klidně to škrtnou, aniž by řekli, čím ty příjmy nahradí,“ rozjela se Olga Richterová proti svým dvěma kolegyním ze studia. Zvláště proti Zajíčkové. „Nakonec vlastně pro tuhle nulovou daň, kterou mají v Rusku, hlasovalo průřezově celé spektrum Sněmovny kromě Pirátů. … Chováme se tak, abychom nešli na ruku pár desítkám nejbohatších lidí v této zemi,“ doplnila Richterová.

A to nebylo všechno.

Richterová konstatovala, že Piráti byli jediní, kdo skutečně upozorňoval na střety zájmů Andreje Babiše. Končící ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) mohl podle Richterové vymáhat dotace, které Agrofert v minulosti možná čerpal neoprávněně, ale neudělal to.

V ostatních věcech se političky shodly. Shodly se mimo jiné na tom, že Filip Turek nemá ve vládě co dělat. Podle Zajíčkové se ukazuje, že Motoristé jako celá politická skupina jsou nezodpovědní a neleží jim na srdci to, co se bude s Českem dít. Kdyby jim na České republice záleželo, tak uznají, že Filip Turek nemá ve veřejných funkcích co pohledávat.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šebelová i Richterová to viděly stejně.

„Jasně se ukazuje, že názory Filipa Turka jsou reputačním rizikem pro Českou republiku. On nemá být ani ministrem, nemá být ani ve vedení Sněmovny a ideálně by měl sloužit mandát poslance,“ nešetřila ostrými slovy Šebelová.

Jenže místo tohoto jasného postoje podle ní Motoristé jen kličkují a mění svá vyjádření. „Není to věc jen Filipa Turka, je to věc celé strany, ale je to věc i Andreje Babiše,“ podotkla Šebelová.

„S náckama se po roce 1945 ve slušném světě nikdo nebaví. On si prostě spletl dobu. Motoristé si spletli ikonu, na kterou vsadili,“ nešetřila kritikou Richterová, která také zdůraznila, že podle Pirátů je normální vzdorovat náckům, ale také čelit rasismu.

Psali jsme:

Profesor Budil: Západ neobnoví Ukrajinu. Nebude na to
„A přidáš tam hrůzy.“ Turek k Deníku N a jeho „metodám“
Babiš musí ovládnout ČT a BIS, padlo. „Občanská studená válka“ v Česku
Sedláček (Národní demokracie): Jsem pro zrušení 5% hranice u voleb

 

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/225411000371015/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČT , daně , ekonomika , ODS , piráti , rasismus , Richterová , Rusko , STAN , nacismus , SPD , Turek , ANO , motoristé , nacisté , Zajíčková , Šebelová

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Vidíte situaci stejně jako Olga Richterová?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Česko je podle vás bezpečná země

Proč ale pak tak tlačíte na navyšování výdajů na obranu? Já bych nebyla proti, kdyby jinde nebyli potřeba podle mě mnohem víc. Nebo by se aspoň stejně jako na obranu navyšovaly i peníze v jiných resortech a nezvedali jste nám daně. Děkuji za vyjádření. Saudová.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 63 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Deloitte lije chemikálie do řek.“ Skandál demokratů, pomluvili firmu, která dělá všem účetnictví

10:55 „Deloitte lije chemikálie do řek.“ Skandál demokratů, pomluvili firmu, která dělá všem účetnictví

Americká opoziční politička z řad demokratů Alexandria Ocasio-Cortezová pronesla tvrdá slova ohledně…