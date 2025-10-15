„A přidáš tam hrůzy.“ Turek k Deníku N a jeho „metodám“

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Turek, jenž v poslaneckých lavicích usedne za Motoristy, poznamenal, že by „asi sám sobě nafackoval, kdyby potkal svoje třiadvacetileté nebo pětadvacetileté já“. „Omlouvám se všem, kteří objevili někde napsané něco, co se jich dotklo,“ poznamenal hned na úvod.
Obratem však přidal jedno „ale“.
„Ale ne všechno, co oni zveřejnili, je něco, čeho já bych byl schopen a úplně nesouzním s tím, že to prezentují jako mé názory a ne jako černý humor. A rozhodně teda nesouhlasím s tím, že bych schvaloval nějaký trestný čin. A je hrozně zajímavý představit si někoho, kdo teda tvrdí, že to tam jako 15 let sledoval a po 15 letech, když jsem se stal politikem, tak z něho pak udělat screen. Z něho pak udělal další screen a pak to teda po dalším roce předal této redakci. Já k tomu víc říkat nechci,“ pravil Turek.
„Já si myslím, že je zajímavé, že se tohleto děje. Absolutně to odmítám. Je mi to líto, že se vůbec tohle řeší. Ty věci nejsou deset let staré, ale patnáct let staré. Nevím, co jiní politici dělali ve svých 23 nebo 25 nebo 28 letech. Mně bude zítra nebo pozítří 40 a rozhodně si nestojím za tím, co jsem kdy v historii psal na sociální sítě. A schválně bych vyzval všechny, aby si zkusili zascrollovat deset až patnáct let zpátky. Zkuste si to přečíst. Zaprvé nebudete vůbec věřit tomu, že jste to vy sami psali. A za druhé je problém, že když někdo zveřejní něco tak starého, tak vy sami si nemůžete pamatovat, v jakém kontextu jste to psali. Pokud ještě máte černý humor à la Česká soda, a pokud to bylo určeno jen pro vaše přátele, což v té době před deseti až patnácti lety pravděpodobně bylo, tak byste jen těžko vysvětlovali někomu, že byste nebyli schopni něco takového napsat,“ vysvětloval dále čerstvý poslanec, jehož čeká složení poslaneckého slibu.
Konstatoval, že přesně takto vznikají dezinformace.
„A tohle je přesně styl ruských dezinformací. Vezmeš deset věcí, z nichž je třeba šest pravdivých, dvě nebo tři upravíš a přidáš tam opravdu ty největší hrůzy,“ pokračoval.
„Takže já jsem určitě mnoho těch hrůz napsat mohl, ale určitě je tam několik věcí, se kterými absolutně nesouzním a absolutně nesouhlasím s tím, že bych je jako psát mohl. Absolutně nesouhlasím s tím, aby nějaké z těch věcí byly brány jako něco, co si teď myslím, nebo co bych myslel vážně,“ pravil před kamerami Turek.
Do kontrastu postavil výroky pronesené v minulosti kupříkladu expředsedou Pirátů Ivanem Bartošem, který se objevoval na akcích Antify. „To opravdu byl antifák, byl pro vystupování z NATO. Byl to prostě levicový extremista. A pak se z něho stal vicepremiér naší vlády,“ konstatoval Turek.
„Ta nová vláda stojí na nás, proto se to tak moc řeší. Já se omlouvám, pokud jsem se někoho dotknul, ale víc se k tomu odmítám vyjadřovat,“ podotkl Turek s tím, že proti jeho kauze je tu kauza Bitcoin, kauza Dozimetr a další. Ale pozornost je teď upřená na Motoristy.
Zdůraznil, že má kamarády v romské komunitě. Další jeho kamarád je prý homosexuál, takže on důrazně odmítá, že by byl rasista, homofob či xenofob.
Všechny diváky upozornil, že materiál, kvůli kterému je popotahován, lze vytvořit během pár minut na kohokoliv. O to spíš by novináři neměli určovat, kdo ve vládě bude a kdo v ní nebude. Turek zdůraznil, že to je na voličích.
Jeho otec prý Turkovi sdělil, že humor nemá hranic, a proto jako rodič jasně stojí za ním. „My v rodině říkáme: humor nemá hranice. … A tím bych ti jako uzavřel. Já se omlouvám, pokud se to někoho dotklo. Pokud je někdo natolik autistický, že nechápe, že šlo o humor, tak já tomu rozumím,“ poznamenal Turek s tím, že humor je humor.
autor: Miloš Polák