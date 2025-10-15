„A přidáš tam hrůzy.“ Turek k Deníku N a jeho „metodám“

15.10.2025 12:00 | Monitoring

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se ještě jednou vyjádřil ke své kauze rasistických a dalších kontroverzních výroků, které měl údajně napsat před deseti až patnácti lety. Na údajné výroky Filipa Turka upozornil Deník N. Turek se na jedné straně omluvil všem, koho se mohl jeho humor dotknout. Ale na straně druhé, rázně odmítl, že by psal všechno, co mu Deník N přisuzuje. A poslal vzkaz všem novinářům.

„A přidáš tam hrůzy.“ Turek k Deníku N a jeho „metodám“
Foto: Repro Youtube
Popisek: Filip Turek

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

71%
1%
2%
1%
24%
1%
hlasovalo: 10070 lidí
Nově zvolený poslanec Filip Turek se pro VOX TV vyjádřil ke své kauze s údajnými rasistickými výroky, na které upozornil Deník N. Turek stále popírá, že by se kdy dopustil např. výroků, ve kterých by zlehčoval utrpení romské díky Natálky, která se v roce 2009 stala obětí žhářského útoku ve Vítkově na Opavsku.

Turek, jenž v poslaneckých lavicích usedne za Motoristy, poznamenal, že by „asi sám sobě nafackoval, kdyby potkal svoje třiadvacetileté nebo pětadvacetileté já“. „Omlouvám se všem, kteří objevili někde napsané něco, co se jich dotklo,“ poznamenal hned na úvod.

Obratem však přidal jedno „ale“.

„Ale ne všechno, co oni zveřejnili, je něco, čeho já bych byl schopen a úplně nesouzním s tím, že to prezentují jako mé názory a ne jako černý humor. A rozhodně teda nesouhlasím s tím, že bych schvaloval nějaký trestný čin. A je hrozně zajímavý představit si někoho, kdo teda tvrdí, že to tam jako 15 let sledoval a po 15 letech, když jsem se stal politikem, tak z něho pak udělat screen. Z něho pak udělal další screen a pak to teda po dalším roce předal této redakci. Já k tomu víc říkat nechci,“ pravil Turek.

„Já si myslím, že je zajímavé, že se tohleto děje. Absolutně to odmítám. Je mi to líto, že se vůbec tohle řeší. Ty věci nejsou deset let staré, ale patnáct let staré. Nevím, co jiní politici dělali ve svých 23 nebo 25 nebo 28 letech. Mně bude zítra nebo pozítří 40 a rozhodně si nestojím za tím, co jsem kdy v historii psal na sociální sítě. A schválně bych vyzval všechny, aby si zkusili zascrollovat deset až patnáct let zpátky. Zkuste si to přečíst. Zaprvé nebudete vůbec věřit tomu, že jste to vy sami psali. A za druhé je problém, že když někdo zveřejní něco tak starého, tak vy sami si nemůžete pamatovat, v jakém kontextu jste to psali. Pokud ještě máte černý humor à la Česká soda, a pokud to bylo určeno jen pro vaše přátele, což v té době před deseti až patnácti lety pravděpodobně bylo, tak byste jen těžko vysvětlovali někomu, že byste nebyli schopni něco takového napsat,“ vysvětloval dále čerstvý poslanec, jehož čeká složení poslaneckého slibu.

Konstatoval, že přesně takto vznikají dezinformace.

„A tohle je přesně styl ruských dezinformací. Vezmeš deset věcí, z nichž je třeba šest pravdivých, dvě nebo tři upravíš a přidáš tam opravdu ty největší hrůzy,“ pokračoval.

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

85%
12%
3%
hlasovalo: 6197 lidí
Uznal, že se na sociálních sítích nevhodně, až hnusně vyjadřoval např. v okamžicích, když někdo urážel jeho mrtvou maminku. Nebo když nějací aktivisté polévali polévkou slavné obrazy. Zdůraznil navíc, že výroky, které mohl napsat, je třeba chápat v kontextu diskusí, jaké vedl.

„Takže já jsem určitě mnoho těch hrůz napsat mohl, ale určitě je tam několik věcí, se kterými absolutně nesouzním a absolutně nesouhlasím s tím, že bych je jako psát mohl. Absolutně nesouhlasím s tím, aby nějaké z těch věcí byly brány jako něco, co si teď myslím, nebo co bych myslel vážně,“ pravil před kamerami Turek.

Do kontrastu postavil výroky pronesené v minulosti kupříkladu expředsedou Pirátů Ivanem Bartošem, který se objevoval na akcích Antify. „To opravdu byl antifák, byl pro vystupování z NATO. Byl to prostě levicový extremista. A pak se z něho stal vicepremiér naší vlády,“ konstatoval Turek.

„Ta nová vláda stojí na nás, proto se to tak moc řeší. Já se omlouvám, pokud jsem se někoho dotknul, ale víc se k tomu odmítám vyjadřovat,“ podotkl Turek s tím, že proti jeho kauze je tu kauza Bitcoin, kauza Dozimetr a další. Ale pozornost je teď upřená na Motoristy.

Zdůraznil, že má kamarády v romské komunitě. Další jeho kamarád je prý homosexuál, takže on důrazně odmítá, že by byl rasista, homofob či xenofob.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 11420 lidí
„A jestli si tady někdo myslí, že je správný, aby se tady někdo neřídil demokratickýma volbama, a aby tady ministerský posty a sestavení vlády určoval  nějaký Deník N, který se mimochodem nedávno musel omlouvat, že v podstatě využil nějaké vymyšlené informace od nějakého svého tykadla, tuším, že panu Pospíšilovi se museli omlouvat, že si vymysleli nějaký šifrovaný telefon. O mně nedávno šířili, že jsem íránský agent. To je úplně směšný. Vůbec se to nepotvrdilo. Nepotvrdilo se ani x dalších věcí. Jsem bezúhonný, nikdy jsem nebyl stíhaný a nikdy jsem nebyl ani vyšetřovaný za něco takového,“ zdůraznil Turek.

Všechny diváky upozornil, že materiál, kvůli kterému je popotahován, lze vytvořit během pár minut na kohokoliv. O to spíš by novináři neměli určovat, kdo ve vládě bude a kdo v ní nebude. Turek zdůraznil, že to je na voličích.

Jeho otec prý Turkovi sdělil, že humor nemá hranic, a proto jako rodič jasně stojí za ním. „My v rodině říkáme: humor nemá hranice. … A tím bych ti jako uzavřel. Já se omlouvám, pokud se to někoho dotklo. Pokud je někdo natolik autistický, že nechápe, že šlo o humor, tak já tomu rozumím,“ poznamenal Turek s tím, že humor je humor.

Psali jsme:

Pavel udělá, co bude muset. Vidlák ví, jak se hra hraje
„Cosi jí podstrčili, rychle to šlo ven.“ Nová vlna kolem Turka i redaktorky
„Nevěřit ani nos mezi očima.“ Zdeněk Zbořil k bouři kolem Turka
Co se jim omlouváte? V USA skandál s kecy o Hitlerovi. Ale reakce úplně jiná

 

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=pCJdbGOWfJo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Antifa , Bartoš , humor , média , piráti , rasismus , vláda , volby , xenofobie , Turek , motoristé , Deník N

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Filip Turek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Elektro automobily

Že jsou předražené se shodneme. Ale co s tím? To, že to jako politik budete jen říkat je podle mě žalostně málo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„A přidáš tam hrůzy.“ Turek k Deníku N a jeho „metodám“

12:00 „A přidáš tam hrůzy.“ Turek k Deníku N a jeho „metodám“

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se ještě jednou vyjádřil ke své kauze rasistických a dalších …