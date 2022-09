Demonstrace: Příznivci Putina a extremisté, řekla Fridrichová. Ale pak potopila Fialu

reklama

Po letní pauze se na obrazovky České televize vrátil pořad 168 hodin. A jako první se na obrazovkách objevila schopnost, či spíše neschopnost ministra Jozefa Síkely řešit energetickou krizi. Reportáž hned v úvodu naznačila, že vláda Petra Fialy (ODS) usnula na vavřínech. A sobotní demonstrace v Praze na Václavském náměstí, kde se sešlo na 70 tisíc nespokojených občanů, by měla být jejím budíčkem.

„Pod sochou sv. Václava defilovali podporovatelé Ruska, antidemokratických sil i extremistů, jenže to není celý pohled,“ začala Nora Fridrichová. Jedním dechem dodala, že občany straší jak vysoká inflace, tak prudce rostoucí ceny energií, které dopadly na všechny, kteří neměli zafixované ceny energií.

„Vláda vytrvale slibuje - nenecháme nikoho padnout. Účinnou pomoc ale ani po několika měsících nepřipravila. A už i od členů koaličních stran zní, že vláda zaspala,“ pokračovala moderátorka.

A pustila příběh pana Štěpána Klimeše, který ještě před odjezdem na dovolenou platil zálohy 3500 korun. Na dovolené se ale dočetl, že mu byly rozepsány nové zálohy. Za 6 měsíců měl uhradit 145 905 korun, tedy měsíčně více než 24 300 korun. Měl zaplatit téměř sedmkrát tolik.

„Pokud máte v zimě zaplatit téměř 30 tisíc a když si k tomu ještě připočítáte hypotéku a jiné věci, tak člověk, který vydělává relativně normální peníze, to prostě nemůže zaplatit,“ konstatoval pan Štěpán Klimeš.

Minoritní akcionář společnosti ČEZ poté předestřel chmurnou budoucnost. Lidé, kterým v průběhu let 2022 a 2023 budou končit fixace cen, se podle něj musí připravit na „náraz do zdi“. „Ten náraz se dá opravdu přirovnat k nárazu do zdi. To navýšení, které spotřebitele čeká, bude násobné,“ varoval odborník.

„Vláda prostě musí jednat. Pokud nebude jednat, tak lidé do těch ulic už půjdou, protože jsou naštvaní,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

A co na to ministr Síkela? Má prý průzkum, který říká, že část firem situaci zvládne. „Ty firmy mají svoje analytiky a v průběhu roku si energii postupně nakupovaly. A pak je 75 procent firem, které to podcenily,“ prohlásil Síkela do kamer a místo sta procent firem se dopočítal celkového počtu 110 procent firem.

Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni bez obalu zkritizoval tzv. energetický tarif připravený ministrem Síkelou, na jehož základě si mohou občané přijít až na 4 tisíce korun do konce roku. Má to ale háček.

„Řada z těch domácností to vůbec nepotřebuje, ale kdo by si to nevzal, bude to zadarmo. A pak jsou tady statisíce domácností, které vůbec netuší, jak mají zaplatit energie a těm 4 tisíce chybí minimálně měsíčně,“ upozornil expert na exekuce a sociální politiku. „Takže tohle není žádná pomoc. Ta vláda dělá kroky se čtyřměsíčním zpožděním."

Ministr Síkela se bránil, že dělá vše důležité. „Ono to může vypadat, že nám to jde pomalu, ale máme plán, máme systém,“ konstatoval Síkela.

Vláda se zaklíná hledáním celoevropského řešení, jenže řada států už opatření přijala na národní úrovni a nebudou to chtít měnit. V ČT zaznělo, že bude důležité, jak se k nápadu Petra Fialy postaví Německo. A o tom zatím nic nevíme.

Vedle toho prý vláda zaspala také při navýšení normativů k příspěvkům na bydlení, ale prozatím si většina lidí může nechat o těchto příspěvcích jen zdát.

„Silácká prohlášení, že vláda garantuje, že něco zaplatí, jen vyvolávají očekávání, která budou draze vykoupena ještě větším zklamáním a neopatrností, protože lidé si myslí, vláda to za nás zaplatí. Ale vláda nic takového nezaplatí. Už vůbec ne zálohy, které se budou pohybovat v řádu 20 tisíc korun,“ upozornil Hůle.

Před kamerami také zaznělo, že o ministru Síkelovi už se šíří vtipy, protože si plete závěrné elektrárny, ty elektrárny, které určují konečnou cenu elektrárny, o kterých mluvil jako závětrných.

Sám k tomu podal originální vysvětlení.

„Já jsem přemýšlel, kde se v mém slovníku vzalo slov závětrná. A může za to OK Band a Marcela Březinová, do které jsem byl v 80. letech zamilován. Oni měli takovou úžasnou písničku o tom, jak bydlím na závětrné straně továrního komína a jsem kuřákem proti své vůli,“ pravil ministr.

Šnobr však upozornil, že ministr stále jen něco slibuje a lidé pořád a pořád na něco čekají.

A to už se nelíbí ani jeho kolegům. „Já myslím, že vždycky se dá přidat, je důležité jestli zařadíte jedničku, nebo dvojku, ale já myslím, že pan ministr se musí snažit,“ prohlásil např. poslanec KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

„Já musím souhlasit s kolegy, že ministr Síkela prostě zaspal," přidal se Kuba.

„Hejtmanu Kubovi bych vzkázal to, že má-li nějaký problém, má ho nejprve řešit se mnou,“ zlobil se Síkela s tím, že vládě nemusí posílat žádné vzkazy.

