DeníkN žaloval: Tento ministerský úředník píše ve volnu pro dezinformační weby. Teď mu právník sepsal pádnou odpověď

Břicháček podle serveru DeníkN.cz píše zákony na Ministerstvu spravedlnosti, přičemž na internetu je spojený s „dezinformačními“ weby. Zároveň se také angažuje v hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího. Břicháček k tomu připomíná, že své názory sice do práce promítá, ale problém v tom nevidí.

Břicháček je totiž v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti Český portál, která vydává například weby jako Free Globe, Euserver, Český portál či Nezdraví.

Původní text ZDE.

„Psaní článků ani členství ve spolcích nesmí být projevem odvahy. Jsou to jedny ze základních občanských práv, která máme. Zůstanu svůj. Aneb o boji proti dezinformacím a svobodě slova,“ napsal Břicháček. „Poslední dobou se mi opakovaně stává, že někdo v souvislosti s mými články mluví o odvaze, plutí proti proudu nebo mi tlumeným hlasem říká, že mi drží palce, abych vydržel apod. Měl bych to snad brát jako pochvalu, ale ve skutečnosti mě to především mrzí,“ poznamenává.

„Vyrůstal jsem v devadesátých letech, která byla zlatou érou svobody. Tehdy se nikdo nezdráhal říkat a psát, co si myslí. Lidé se neohlíželi, jestli je nikdo náhodou neposlouchá, a netlumili hlas, když chtěli sdělit svůj názor. Nebáli se stýkat s tím či oním pro jeho politické postoje. Neřešilo se, co je korektní a co nekorektní. Cenzura a zákazy se tehdy nenosily. Svoboda je návyková. Ti z nás, kdo jsme silně prožívali onu krásnou dobu a nedáme na ni dopustit, nechceme zapomenout na tehdejší atmosféru a nechceme se smířit s tím, že by mělo být všechno zase jinak," zmínil Břicháček. Podle svých slov za jedno z ohrožení svobody slova považuje tzv. boj proti dezinformacím. „Vnímám jej jako snahu o umlčení nepohodlných názorů, k vytěsnění ideových protivníků z veřejné diskuse, k jejich převýchově a zastrašení. Nenapadlo mě přitom, že bych se měl s těmito snahami setkat i osobně v rámci svojí tvorby. Doposud jsem totiž měl dojem, že i moji ideoví odpůrci, kteří se dívají na současný model evropské integrace příznivě, mě jako zástupce opačného názoru vesměs respektují, a uznávají, že co do faktografie odvádím poctivou práci," dodal a popsal, jak ho dotaz novináře ohledně jeho členství v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti Český portál překvapil. K textu samotnému se vyjadřovat nechtěl. „Jsem členem několika spolků a řady dalších v minulosti. Mimo jiné jsem předsedou Klubu esperantistů v Praze. Na pasivní funkci v dozorčí radě Českého portálu, kterou vykonávám už asi od roku 2011 (a zapsána v rejstříku je od roku 2015), jsem až dosud příliš často nepomyslel,“ sdělil Břicháček a podotkl, že vůči webům Českého portálu má určitou distanci z důvodu stylu i obsahu. „To však není důvod pro to, abych je nerespektoval jako užitečné diskusní platformy, kde se objevují mnohé podnětné texty, a abych nad nimi nafoukaně ohrnoval nos. Někdy je lepší selský rozum ze čtvrté cenové, než všechna nažehlená moudrost v nóbl kavárně. Chtějí-li redaktoři sdílet některé články z mého blogu, nevidím důvod, proč bych jim v tom měl bránit. Mimochodem nepíšu je výlučně pro čtenáře těchto webů, ale pro všechny, kdo o ně mají zájem, ať už na ně natrefí kdekoli,“ uzavřel se slovy, že on nadále skutečně zůstane svůj, Břicháček. Původní text ZDE.

Textu o Břicháčkovi si všimla také ekonomka Hana Lipovská.

„Doktor Tomáš Břicháček je velmi kvalitní odborník, dobrý člověk, a především právník, kterého bych chtěla mít v jakémkoli svém týmu. Jeho knihy Unie blízká i vzdálená i Unie ve víru migrační krize patří k tomu nejlepšímu, co k tématu evropské integrace bylo v poslední pětiletce u nás napsáno. Seděli jsme spolu opakovaně při řešení zásadních otázek, budil u mě vždy respekt přesností svých analýz a odbornou poctivostí. Jeho úsudek je vždy naprosto jasný, nikdy nejde po senzaci, ale hledá – byť sebenepříjemnější – pravdu,“ poznamenala Lipovská s tím, že útok na něj ze strany Deníku N je podle jejích slov ubohý, zbytečný a nesmyslný.

„Ale asi si ‚musíme‘ začít zvykat. Dobré na tom je, že se o něm teď dozví více čtenářů,“ dodala.

Na příspěvek Lipavské pak zareagovali mnozí diskutující. „Deník N je vše možné, jen ne objektivní. Spolu s Politiq, Fórem, Blisty, Respektem, A2larmem, Deníkem Referendum a dalšími přenáší jen snůšky a hnoje na vybrané s EU nesouznící jedince a snaží se je dehonestovat... Demokracie, Pravda a láska v praxi,“ poznamenal jeden z nich.

„Jak za komoušů,“ dodal další.

„Deník Nenávist je skvělý lakmusový papírek. Když po někom vystartuje, je zde víceméně jistota, že je to dobrá volba, když někoho adoruje, je zapotřebí zbystřit. Jako pan Pehe. Ten se zatím nikdy nespletl a vždy vše dopadlo obráceně, než predikoval,“ zmínil další uživatel.

Psali jsme: Bývalí protidrogoví koordinátoři: Odbor protidrogové politiky musí zůstat mezirezortní, zkušenosti mluví jasně SŽDC připomíná teenagerům v období prázdnin pravidla bezpečné železnice Úřad vlády nepřesune protidrogovou agendu na resort zdravotnictví Česká pošta: Kartou můžete zaplatit na všech poštách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef