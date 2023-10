Deomnstraci Palestinců v Praze nemůžeme zakázat, vzkázal Rakušan. Právník poznamenal cosi o dvojím metru

reklama

Poslanec Radek Koten (SPD) ve čtvrtek ve Sněmovně vyjádřil obavu, že demonstrace, kterou svolávají na Václavské náměstí Palestinci žijící v ČR, je ohrožením bezpečnosti v České republice.

V tomto kontextu na půdě Poslanecké sněmovny interpeloval ministra vnitra Rakušana a požádal ho, aby představil, jaká jsou tedy připravena bezpečnostní opatření v ČR. A dotázal se, zda bude demonstrace těchto radikálů tady v České republice povolena. „Myslím si, že ty skupiny, které by ji mohly svolat, jsou skupiny, které potlačují ta práva a jsou označovány za teroristy, alespoň v Izraeli. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem se k tomu postaví Policie České republiky,“ řekl poslanec Koten.

Dle Rakušana českým občanům nehrozí v této chvíli bezprostřední riziko. „Pravděpodobně nebude svolavatelem Hamás, pravděpodobně to bude nějaká organizace, která působí v České republice a jistě doposavad působila legálně, nicméně Policie České republiky samozřejmě jako všechny potenciálně rizikové akce bude sledovat, zda nedochází k výzvám ke genocidě, k výzvám k násilí, k výzvám k podněcování násilí, rasové nenávisti, etnické nenávisti, a pokud ano, tak jako ve všech ostatních případech bude konat podle platného českého práva,“ sdělil Rakušan ve své odpovědi.

Protest Palestinců podle jeho slov nelze jen tak zakázat: „Máme tady nějaké právo shromažďovací, které ani ministerstvo, ani policie nemohou dopředu nějakým způsobem omezovat, pokud budou splněny zákonné náležitosti,“ doplnil ministr vnitra.

Na Rakušanovo vyjádření reflektoval advokát Radek Suchý, který připomněl i dvojí metr ohledně přístupu k Rusům v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pražské Palestince přirovnal k lakmusovému papírku a připomněl: „Jen do poloviny roku 2023 padlo cca 9 trestů za schvalování ‚ruské agrese‘, padlo přes 60 obvinění a desítky případů se prověřují. Za verbální delikty v souvislosti s válkou na Ukrajině se ukládají poměrně vysoké neadekvátní tresty, trestají se přísně výšivky na bundách, názory na sociálních sítích, Koudelka je v pozoru a vypadá to, že šrouby se budou utahovat ještě více než dosud. Stav je velmi znepokojivý a vypadá to, že více než postih delikvence soudní moc zajímá (v souladu se státní politikou), jak umlčet kritiky společenských poměrů,“ glosuje postoj k rusko-ukrajinskému konfliktu.

„O to více jsem zvědav, kolik obvinění a postihů bude následkem jistě emočně vypjaté demonstrace, která se chystá v Praze na podporu Gazy (nečekám, že by se demonstrovalo za mír a proti násilí). Budu to bedlivě sledovat, ale myslím, že vím, jak to opět dopadne, dodává advokát.

Závěrem zmínil, že pozoruje užívání praktik známých z totalitních režimů. „Právní nejistota a dvojí výklad práva jsou typickým projevem společnosti, kde totalitarismus nabývá na síle a kde se policie, prokuratura a soudy stávají prodlouženou rukou státní moci, dříve dělnické třídy, dnes liberálních socialistů a pomatenců všeho druhu, které jsme nechali převzít moc,“ konstatuje Suchý.

Hnutí Hamás provedlo v sobotu raketové a pozemní útoky na Izrael z Pásma Gazy. Zabito bylo nejméně 1300 lidí včetně občanů jiných zemí, dalších 350 osob bylo ve vážném zdravotním stavu, desítky lidí teroristé unesli. V Pásmu Gazy, které Hamás ovládá, při odvetném izraelském bombardování zahynulo podle místních činitelů přes 1400 lidí.

Západní země vyjádřily Izraeli podporu, stejně jako tisíce lidí na shromážděních. V řadě evropských měst, stejně jako v USA nebo v Austrálii, naopak stovky lidí demonstrovaly na podporu Palestiny. Část z nich brutální útok Hamásu vůči civilistům schvalovala a označovala za oprávněný odpor, uvedl server iDNES.cz.

Psali jsme: Vypekl Leyenovou jako nikdo. „Palestině ani euro.“ Orbánův muž ničí Brusel Jan Campbell: Žádné překvapení, žádné náhody Zítra bude zle, zní z Hamásu. Nejde o Gazu Nejhorší zvěrstvo Hamásu. Nejdřív nepotvrzené, ani Izraelem. Ale pak se svědci našli…

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama