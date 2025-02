Děs v Nizozemí: 29letý Maročan zabil na ulici nožem jedenáctiletou dívku

Devětadvacetiletý muž, jenž byl v sobotu zatčen, oproti původním předpokladům není syrského, ale marockého původu. Policie v neděli ráno informovala, že muž má nizozemskou i marockou národnost. Podle portálu De Telegraaf žil útočník stejně jako oběť v Nieuwegeinu v nizozemské provincii Utrecht.

K incidentu došlo v sobotu odpoledne na Anemoonstraat. Dívka narozená v Eritreji byla napadena a pobodána před zraky svých vrstevníků a zraněním na místě podlehla.

„Policie má stále plné ruce práce s vyšetřováním,“ uvedla policejní mluvčí. Muži zákona zkoumají, zda se v minulosti objevily zprávy o nebezpečném chování útočníka. Jestli se podezřelý a oběť znali, není dosud jasné.

Dívka skonala bezprostředně po útoku, ačkoliv jí byla přímo na ulici poskytnuta odborná pomoc. Navzdory rychlému zásahu lékařů podlehla následkům zranění. V obytné čtvrti nedaleko místa činu byl zatčen 29letý podezřelý. Místní obyvatelé tvrdí, že se muže už nějakou dobu obávají.

