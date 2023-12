Deset fialových fíčůr. Silvesterovský návod na pochopení vlády

reklama

Mezi českými programátory vznikl slangový výraz „fíčura“. Vychází prý z anglického „feature“, označující nápadnou či důležitou vlastnost.

Kreativci ministra Rakušana se rozhodli tento termín využít ke strategické komunikaci s mládeží. Z neznámého důvodu jej ale na vnitru obohatili o kroužek nad u a vznikla z toho „fíčůra“. A deset fíčůr má být návodem pro mládež pro chování na internetu.

Pokud by se díky spolupráci ministrů Rakušana a Beka nejednalo o oficiální výukový materiál pro školy, mohlo by to být považováno za úlet ministerského marketingu, jakých z bližší i vzdálenější minulosti známe spoustu.

Takto je třeba se fíčůrami zabývat seriozně.

Enemák a dezinfo

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 48179 lidí

Nebuď jako dinosaurus, mysli na svou digitální stopu, radí vnitro s obrázkem usměvavého dědečka. A varuje, že každý příspěvek na sociálních sítích může zkomplikovat kariéru.

Také je prý důležité, s kým se na síti přátelíš. „BFF na síti nemusí být chábr nebo feláč“, varuje ministerstvo. Také prý může nový týpek být enemák, groomer nebo dokonce AIčko, což je už úplná katastrofa. Dodejme, že „enemák“ je výraz pro soupeře a „groomer“ je jedinec, který navazuje styky za účelem sexuálního zneužití.

Raději ke třetí fíčůře: Čekuj informace, než je sdílíš. Postování fejkových informací z uživatele udělá skammera (podvodníka, manipulátora, vyděrače) a navíc šíří „dezinfo a lži“. Zde asi překladu netřeba.

Čtvrtá fíčůra radí chránit osobní údaje (ať tě cheater negriefuje) a pátá varuje před zveřejňováním nevhodných fotografií (hustej týpek na síti neflexuje poušnem, emkem a dickpickem).

Šestá pak nabádá k dodržování pravidel a podmínek provozovatele sociálních sítí, aby se uživatel vyhnul „potenciálním problémům“, což je roztomile ilustrováno banánem.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Varování před odesíláním soukromých zpráv neznámým lidem následuje výzva k udržení rovnováhy mezi online světem a reálným životem.

Závěr vnitráckého desatera ale nabírá trochu jiné grády. Rada nepodléhat nevhodnému chování ostatních je završena poučením: „Bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí“. A na správná místa.

Tématu udávání jsme se v souvislosti s aktivitami ministerstva vnitra letos věnovali opakovaně, Vít Rakušan vždy trval na tom, že jako prevence závadného jednání je „hlášení“ správné.

Psali jsme: Rakušanovo dílo. Občana zděsilo, co potkal ve vlaku. Už se to řeší

Deset Fialových fíčůr

Návod pro bezpečnou orientaci v prostředí však možná nepotřebujeme jen na síti, ale i v reálném světě.

Vzhledem ke svérázu komunikace Fialovy vlády, kterou označují za šílenou i sami vládní politici, považujeme za důležitější naformulovat si desatero „fíčůr“ pro porozumění tomuto kabinetu. Deset důležitých vlastností, které se skrývají za nepovedenými gesty a slovy a které tvoří podstatu současné společenské smlouvy.

1. Děláme správné věci

„Děláme věci, které nejsou populární, ale až lidé uvidí, že byly správné a že fungují, tak se hodnocení zlepší,“ řekl premiér nedávno pro Radiožurnál.

A opakovaně odmítá dělat věci „populární“.

Logické otázce, proč je podle něj zvolené řešení správné, ze strany médií takřka nečelí.

Prostě je to správné. Garantuje profesor Fiala, docent Bek, a šest dalších učitelů, kteří ve vládě působí.

2. Populisté a extremisté z nás udělají nevýznamnou, izolovanou, chudou a ohroženou zemi na východě Evropy.

Koalice si před volbami říkala „demokratický blok“. Být „demokratem“ je však výsadou, ke které rozhodně nepostačuje něco tak obyčejného, jako je mandát z demokratických voleb.

ANO, SPD a další politická konkurence pětikoalice je označována jako „populisté“ či „extremisté“.

Populisté obvykle nabízejí „líbivá populistická řešení“, zatímco extremisté jsou ti, kdo zpochybňují „liberální demokracii“ a tezi, že patříme na Západ.

Jejich politika je „hazardováním s budoucností České republiky“.

„Reálně hrozí, že nás ANO za podpory SPD a komunistů vyvede jak z NATO, tak z demokratické Evropy,“ varoval Petr Fiala už před volbami.

A Putin před branami této předvolební fíčůře ještě přidal na decibelech.

3. Balíček je „ozdravný“

„Nechutná, ale léčí,“ znáte to. Ideální fráze pro cokoliv, co vás aktuálně zasahuje dost nepříjemně.

Což je případ v podstatě každého ekonomického škrtání.

Balíček ministra Stanjury, pojmenovaný „za pět minut dvanáct“, který se rodil ve značném chaosu vládních rozporů, je příkladem právě takového opatření.

Do budoucna nikdo nevidí, takže nezbývá, než věřit.

Samozřejmě za předpokladu, že na vás ministři působí důvěryhodně.

4. Důchody jsou nejvyšší v historii

„Je jasná lež, že na důchodce nemyslíme,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Věřím jen takové statistice, kterou si sám zfalšuji,“ pravil prý kdysi s nadsázkou Winston Churchill.

S čísly se skutečně dá kouzlit jakkoliv, je na to celá věda. Manipulativním průzkumům veřejného mínění se slavně vysmál sir Humprey v britské politické klasice Jistě, pane premiére.

Nebo podseknuté grafy, co začínají jinde, než na nule...

Tím nejjednodušším trikem je vzít jedno číslo a zcela jej očistit od okolní reality.

V posledních letech rostou veškeré ceny o desítky procent.

Takže i důchody, vázané na inflaci, v posledních letech skutečně vzrostly na nejvyšší nominální hodnoty historie. Jejich reálná hodnota je ale poněkud jiná.

A pořád se ani neblíží miliardovým penzím inflačních „šampionů“. Třeba v Jugoslávii devadesátých let, kde penze o mnoha nulách měly reálnou hodnotu asi deseti německých marek.

5. Chceme opravdu patřit na Západ? Tak tedy včetně rovných práv

„Chceme opravdu patřit na Západ? To znamená rovná práva. Nebo se vydáme tam, kde svobodu spíše potlačují?“. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti) na Twitteru váží mezi duhovou vlajkou LGBT komunity a vlajkou ruskou, kterou ve finále nechá zmizet.

Chceme opravdu patřit na Západ? Tak tedy včetně rovných práv! ??

Proto podporuji manželství pro všechny páry! ???‍??



Naopak případné prosazení ústavní ochrany svazku muže a ženy by nás přiblížilo zemím, jako jsou Rusko nebo Maďarsko, kde svobody menšin potlačují. pic.twitter.com/mUqenocJAi — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) July 27, 2023

Když premiéru Fialovi psalo 66 korporací, aby vláda už konečně schválila manželství pro všechny, operovaly mimo jiné analýzou, podle které existuje souvislost mezi otevřeností menšinám a ekonomickou prosperitou, které tak dohromady utvářejí ducha západní civilizace.

„Analýza ukazuje, že uzákonění manželství pro všechny páry pomůže vytvořit prostředí pro hospodářskou prosperitu a nové pracovní talenty,“ píše se tam.

Psali jsme: Zbohatneme díky gayům? Prazdroj, Vodafone a další: Jde jim o něco jiného

Tradiční hodnoty vedou do Ruska, protože i tam rozhánějí LGBT průvody a na zpěvačky z Pussy Riot berou biče.

6. Nejsnadnější způsob, jak může kdokoli snížit příjmy Putinovy vraždící mašinerie, je ztlumit topení

Většina nezpochybňuje, že napadené Ukrajině je třeba pomáhat. Pochybnosti sílí ohledně prostředků, kterými to máme dělat.

Zejména, když některé nápady vládních politiků působily spíše dojmem zaklínadla, než smysluplného kroku.

V tomto směru nejvíce zaujaly výpočty předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka, o kolik peněz Putina připravíme snížením termostatu o jeden stupeň.

„Pojďte do toho s námi! Ztlumením topení o dva stupně ruskému režimu sebereme jen za Českou republiku každých 14 dní asi miliardu korun! Pokud vám nevyhovuje svetr, doporučuju termoprádlo,“ nabádal.

7. Ani kubík ruského plynu

Po celý rok jsme slýchali, že jsme se zcela zbavili závislosti na ruském plynu a ze sibiřských těžišť už nebereme ani kubík.

Větu rád opakoval zejména ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Před koncem roku se ale objevily informace z dat společnosti NET4GAS, výhradního přepravce plynu, podle kterých sem opět proudí ruský plyn, některé dny v objemech největších od roku 2019.

Ministr se ještě pokoušel argumentovat, že „nadále platí, že žádný plyn se k nám nedováží z Ruska“.

O několik týdnů později byla „nula kubíků“ ve statistikách ministerstva průmyslu korigována na 79,6 milionu metrů krychlových.

8. Kdo řekne, že neví, co je ruská propaganda, je hluchý a slepý

„Kdo v tuto chvíli řekne, že neví, co to je ruská propaganda, kdo neví, co je ruská dezinformace, toto brutální zasahování do podstaty demokracie v České republice, tak je slepý a hluchý,“ uvedl šéf BIS Michal Koudelka, jehož názory na Rusko jsou vládní koalicí přebírány en bloc.

Novináři si povšimli, že šéf tajné služby je pronesl zvýšeným hlasem a klepal přitom rukou do stolu.

Rusko je zkrátka pro tuto koalici emociálním tématem. Částečně je to pochopitelné s ohledem na válku na Ukrajině, ale nelze přehlédnout, že na dění v Rusku reagovali koaliční politici velmi intenzivně, už když byli v opozici a diplomatickou válku s Kremlem vedli prostřednictvím Úřadu městské části Praha-Řeporyje.

9. Green Deal je realita

Petr Fiala ještě jako předseda ODS projekt zelené revoluce kritizoval. Proto mnohé překvapilo, když krátce před volbami 2021 uvedl, že Green Deal je realitou, kterou bychom měli chápat jako příležitost.

Po navázání blízkého přátelství s Ursulou von der Leyenovou a půlroce „řízení Evropy“ do jeho politiky pronikla témata globálního lídra uvažujícího v planetárních dimenzích ještě více a výsledkem je několik zásadních projevů k tématu zelené globální odpovědnosti.

Na druhou stranu je třeba přiznat, že minimálně někteří politici ODS se snaží bezuhlíkovou transformaci Evropy upravit do podoby, která nepošle tradiční průmysl do historie úplně. A třeba europoslanci Alexandru Vondrovi se v tomto směru letos celkem zadařilo.

10. Chytří platí eurem, hloupí směnárnám

Oblíbený bonmot předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, který opakuje skoro stejně často, jako Miloš Zeman svůj vtip o Claudii Schifferové v pekle.

Diskurs k debatě o přijetí eura, kterou chce část vládní koalice odehrát již v příštím roce, ale nastavil spíše ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, když v minulých dnech pojmenoval českou korunu jako „pidiměnu“.

Ministr Evropa také navrhl, že bychom mohli do eurozóny vstoupit v roce 2028, protože to se hraje fotbalové mistrovství Evropy, takže bychom ten „postup na euro“ měli rovnou dvojitý.

Andrej Babiš své powepointové plány nazval „Country for future“. Nyní tedy máme „country for fíčůr“.

Ať už si pod tím představíme nahlašování, euro, nebo jinou „správnou věc“.

Psali jsme: Filozofie zloděje. Máte na dovolenou, tak vám něco sebereme. Dobrá vláda přemýšlí jinak, říká Okamura Fialova „naděje“ a „máte se dobře“: Máslo, vejce, cukr. Celé jinak Profesor Pafko: Takto s lékaři nejednali ani komunisté „Rakušan vnesl názor, že usmrtit nepřítele je hodno obdivu!“ Týden po střelbě „veřejná žaloba“. Nejen na ministra

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama