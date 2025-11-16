Děsím se toho. Hejma o válce Evropy s Ruskem

Hudebník, publicista, filolog, amerikanista a spisovatel Ondřej Hejma byl hostem pořadu Jak TO je? Deníku TO. Rozhovor moderoval Marek Stoniš. Tématem byl návrat Donalda Trumpa na politické výsluní a jeho současná politická pozice.
Současnou politiku USA formuje řada zásadních geopolitických a společenských trendů. „Svět se absolutně změnil, za což může kolosální vzestup Číny za posledních 30 let,“ upozorňuje Hejma.
Čína je v současné době absolutní supervelmoc. „Donald Trump aktuálně bojuje o místo Ameriky v tomto novém globálním systému, aby USA zůstaly skutečně významným hráčem, což není žádná samozřejmost. Měli bychom mu fandit, protože svým způsobem bojuje i za nás,“ soudí Hejma.
Trump podle něj současnou Evropu nemá rád. Geopolitické důvody spojené s řešením otázky Číny jsou pro něj důležitější než NATO a vedou k postupnému stahování USA z Evropy. Při utváření zahraniční politiky je proto důležité mít dobré vztahy nejen s Washingtonem, ale i s Pekingem. Je ale nutné to nepřehánět, protože Čína není civilizační partner Západu. Evropa by se měla držet křesťanského světa.
Bude válka mezi Evropou a Ruskem?
O krizi NATO se začíná mluvit naprosto otevřeně. Trumpovy požadavky na evropské spojence – zejména požadavek na 5 % HDP na obranu – považuje Hejma za nesmyslné. „Nikdo to nemůže zaplatit, nikdo na to nemá, v Evropě zvlášť ne. Napařil to proto, aby ty vlády zlikvidoval. Ti nositelé slibu, že vydají 5 %, půjdou,“ míní Hejma.
Stoniš podotkl, že Petr Fiala je tak svým způsobem obětí Donalda Trumpa. „Jednoznačně, ale to je i Macron, britská vláda a další. Karty se budou měnit a pak začne nová hra,“ předvídá hudebník a publicista.
Požadavek na 5 % může být také záminkou k tomu, aby se ukázalo, že Evropa není schopna financovat svou obranu, čímž by se logicky zpochybnila existence NATO. Hejma uvádí, že Trump by měl naplnit myšlenku Václava Havla a Severoatlantickou alianci zrušit. Havel již v roce 1989 tvrdil, že po rozpuštění Varšavské smlouvy by NATO ztratilo důvod existence. „Dělali jsme s ním rozhovor a on do nás najednou pustil, že by byl výborný nápad, že by NATO mohlo být rozpuštěno,“ vzpomenul hudebník a publicista.
Připomněl, že Havel i Trump jsou z developerských rodin. „Ta myšlenka zrušit NATO zraje, protože o krizi NATO se začíná mluvit celkem otevřeně. Amerika se z Evropy stahuje z geopolitických důvodů. Spojené státy nemají peníze na udržování vojenských základen v Evropě a musí řešit Čínu. Stahují se pomalu a budou se stahovat ještě víc. Evropa musí vyřešit svůj problém s Ukrajinou,“ uvedl hudebník a publicista.
Dříve mělo pro Američany smysl držet Evropu pod kontrolou, ale nyní je potřeba mít pod kontrolou jiné oblasti. Skutečný smysl existence NATO nedává smysl, pokud Amerika není ochotna za Evropu platit. Jestli se USA stáhnou, Evropa bude muset sama řešit své problémy, např. konflikt na Ukrajině, a táhnout finanční a vojenské břemeno.
„Děsím se toho. Doufám, že k tomu nedojde, že se to dřív nějak urovná. Při představě, že by Evropa šla na Rusa, mě obcházejí mrákoty,“ přiznal se Hejma.
Trumpův návrat k moci výrazně změnil diplomatické prostředí, zejména u zemí, které sázely na demokraty. Předchozí česká zahraniční politika sázela na vítězství Joea Bidena a měla s Trumpovou administrativou nulové vztahy. „Role Česka na mezinárodním kolbišti je blízká nule, takže dopad na USA je malý,“ míní Hejma.
Stoniš podotkl, že se zdálo, že spojkou mezi Evropou a Trumpem by mohl být maďarský premiér Viktor Orbán. Nicméně i tento vztah čelí komplikacím. „Maďarsko se nešťastně dostalo do velkých politických sporů, když Trump prohlásil, že kdo bere ruskou ropu, je zrádce. A oni ji berou, kdekdo ji bere. Mnozí evropští politici, i z té naší předchozí vlády, tajně doufají, že Donald Trump neustojí doplňovací volby. A že bude návrat starých pořádků. S tímhle kalkuluje kdekdo. A není to úplně nulová kalkulace, klidně se to může stát. Velká rozhodnutí včetně reformy NATO teprve přijdou,“ řekl Hejma.
Hrabali se i ve spodním prádle Melanie Trumpové
Trumpova politika staví Evropu před nutnost sebevymezení a militarizace. Pokud USA ustoupí, Evropě nezbude nic jiného, než se postarat sama o sebe. Evropa je přitom obrovská, žije v ní 500 milionů lidí, což je víc než v USA nebo v Rusku. „Ale neustále kňučíme, že bez USA nejsme nic,“ podivuje se Hejma.
Vztahy mezi Trumpovou Amerikou a Evropou připomínají situaci, kdy přísný otec (USA/Trump), který dosud financoval zabezpečení rozlehlého rodinného sídla (Evropy), sdělí dospělým, ale dosud závislým dětem: „Buď okamžitě začnete přispívat pětinásobek, nebo odcházím a staráte se sami, protože mě víc zajímá, co se děje na druhé straně planety (Čína).“ To nutí Evropu rychle dospět, což ale vyvolává zděšení a touhu po návratu předchozího, benevolentnějšího uspořádání.
Donald Trump je člověk, který mění dějiny a pro mnohé představuje jakýsi „zásah shůry“. Někteří lidé se dokonce domnívají, že přišel na poslední chvíli, aby Ameriku zachránil před úpadkem. Trump je v podstatě reakcionář. Snaží se vrátit kolo času a navrátit USA z progresivistického zeleného levicového šílenství do stavu, jak fungovala před 50 nebo 60 lety. To je velice podobné snahám v Československu po roce 1989, kdy se země snažila navrátit ke kapitalismu.
Zásadní součástí politiky v USA je neustálý a těžký boj proti tzv. deep state, který je definován jako mocenská struktura prorůstající celým státem. Trump čelil obrovskému odporu, včetně 92 obžalob a razií u něj doma. „Dokonce i Melanii policie rozhrabala zásuvky s prádlem,“ připomněl Hejma.
Tento boj ještě není vybojován. „Navzdory ideologii a kampaním rozhodují nakonec peníze,“ zdůraznil publicista. Trump musí dokázat, že jeho politika se skutečně promítne do života obyčejných voličů. Úspěchy, jako snížení ceny benzínu, jsou sice symbolické, ale musí vyvážit neúspěchy, jako je zdražení elektřiny.
Hejma hovořil také o volbách starosty v New Yorku. Podotkl, že New York není Amerika. „Je tam naprosto atypická voličská základna, 62 % lidí se nenarodilo v USA,“ řekl. Nově zvoleného starostu Zohrana Mamdaniho ale nepovažuje za komunistu. „Američané nevědí, co je to komunismus. My to víme,“ podotkl Hejma. Američané podle něj neznají skutečný komunismus tak, jako lidé, kteří jej zažili, a proto termín používají volně.
Čína není náš parťák
Současná politika USA se podobá obrovskému tankeru, který se snaží otočit o 180 stupňů v rozbouřeném moři globálních změn. Geopoliticky musí najít novou trasu, protože se objevila nová dominantní loď (Čína), a zároveň vnitřně bojuje kapitán (Trump) s posádkou (deep state), aby tanker vůbec obrátil směr a vrátil se k původnímu kurzu. Vše závisí na tom, zda náklad (ekonomika) zvládne manévr, aniž by se potopil.
Vztahy mezi Spojenými státy a Evropou jsou pod vlivem Donalda Trumpa a jeho politiky ve stavu zásadní transformace a napětí. Jeho politika urychluje krizi NATO a přináší nový, náročnější přístup k evropským spojencům, primárně motivovaný globálním soupeřením s Čínou.
„Geopolitická abeceda je jasná. Čína je absolutní supervelmoc. Amerika se jí snaží vyrovnat. Rusové jsou třetí do hry. Když začala válka na Ukrajině, říkal jsem si, že je to strašná chyba, co my jako Západ děláme. Vždyť my ty Rusy tlačíme k Číňanům. Najednou jsou proti nám dvojka. To je soumrak křesťanství. Rusové, ať si o nich myslíme, co chceme, stejně jako my jsou křesťané. A Číňané nikoliv. Měli bychom se civilizačně držet v křesťanském světě, ať už je východní, nebo západní. Čína je úžasná, fascinující, ale není to náš parťák,“ uzavřel Hejma.
Ondřej Hejma je český rockový hudebník a skladatel, známý především jako dlouholetý frontman skupiny Žlutý pes. Působí také jako novinář a publicista. Od roku 1987 byl dopisovatelem agentury Associated Press (AP) v Československu a později přispíval i do českých médií. Vystudoval filologii (angličtina a čínština) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí i jako tlumočník a překladatel, rozhlasový a televizní moderátor a porotce. Napsal několik knih. Se skupinou Žlutý pes vydal řadu úspěšných alb a je autorem hitů, jako jsou Sametová a Modrá. V minulosti působil také ve skupinách Žízeň a Yo Yo Band.
autor: Naďa Borská