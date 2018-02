Děti nevědí, jestli zalézt pod stůl, nebo utíkat. Škola je to naučí, navrhuje ministryně Šlechtová

Šlechtová v rozhovoru mimo jiné uvádí, že děti nevědí, jak se chovat, kdyby se něco stalo. „Dejme tomu, kdyby do školy přišel střelec. Nevědí, jestli zalézt pod stůl, nebo utíkat,“ podotkla Šlechtová, jejíž nápad se dostal i do programového prohlášení vlády.

Děti by se tak ve školních lavicích učily základy zdravovědy, základní fakta o armádě a také mimo jiné i to, co to znamená být Čech. Ministryně by ráda zavedla předmět ještě v tomto volebním období. Oponenti však poukazují na to, že předmět již není kam zařadit, že děti mají „výchov“ dost. Ředitelé škol se podle MF Dnes rovněž domnívají, že to, co dětem vysvětlují v rámci jiných předmětů, je dostačující.

Šlechtová by pak k prosazení svých cílů potřebovala rovněž podporu Ministerstva školství. Zde tiskový odbor pouze uvedl, že může probíhat diskuze o další dílčí úpravě rámcového vzdělávacího plánu v požadované oblasti.

