Děti očkovat nedám, udeřilo na TV Nova. Přišel vědec: Nechápu vás, vůbec

Stále více se začíná mluvit o očkování dětí proti covidu-19. Děti mohou podle některých odborníků být nejčastějšími přenašeči nemoci. V květnu chtějí společnosti Pfizer a BioNTech požádat Evropskou lékovou agenturu o zaregistrování vakcíny pro věkovou skupinu 12 až 15 let.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera by očkování dětí u nás mohlo začít už po letních prázdninách. Děti starší 16 let by se podle Andreje Babiše mohly registrovat k očkování už od 1. června. „Klinické studie probíhají a myslím si, že budou relativně brzy uzavřeny. Pak budou tyto vakcíny uvolněny i pro dětskou populaci,“ řekl ministr zdravotnictví.

Mikrobiolog Peter Šebo například řekl, že: „Studie ukázaly, že vakcíny jsou u mladistvých od 12 do 16 let velmi bezpečné a velice účinné,“ Očkování školáků by mohlo podle některých vyřešit problém s uzavíráním škol. „Nebudou muset být prováděny v takovém rozsahu testy a školy by se nemusely v budoucnu už vůbec omezovat,“ myslí si předseda Sdružení praktických lékařů (SPL ČR) Zlínského kraje Lubomír Nečas.

Ministr k dětským očkováním také uvedl: „Je to věková skupina, kterou bude jistě určitě dobré přeočkovávat, protože má hodně sociálních kontaktů a může sloužit jako zdroj viru,“ dodal Šebo. „Určitě o tom budeme uvažovat hned, jak to bude možné, a dovedu si představit, že to bude někdy na začátku podzimu.“

Na dotaz redaktorů televize Nova, zda nechají své děti očkovat, se jim dostalo poněkud nejednoznačných odpovědí. „Nevím, fakt nevím. Počkám, až budu mít nějaké ověřené informace,“ řekla jedna z respondentek. „V žádném případě bych nenechala své děti naočkovat,“ odpověděla jiná jednoznačně.

„Když se prokáže, že je riziko malé, tak si myslím, že zisk by měl být významný,“ prohlásil k očkování dětí virolog Ivan Hirsch.

Imunolog Václav Hořejší se k očkování dětí vyjádřil pozitivně. Je to podle něj velmi důležité. „Je to jednoznačně užitečné a důležité. Zvláště ty starší děti a adolescenti mají velké množství sociálních kontaktů, takže by mohli být velkým zdrojem šíření té choroby. Ačkoliv u těch dětí, zvláště těch malých dětí, to onemocnění probíhá velice mírně a je vzácné, tak asi u jednoho z tisíce těch dětí, které ji prodělají, tak asi můžou nastat docela vážné komplikace, které jsou opravdu vážné, takže i z toho důvodu je to důležité.“

Na dotaz, jak by přesvědčil rodiče, kteří jsou skeptičtí k očkování proti covidu, Hořejší odpověděl: „No, očkování je obecně nejúspěšnější zdravotnická metoda. Zachránila stovky milionů životů. Všechny děti jsou u nás povinně očkovány proti jedenácti chorobám a všichni dobře víme, že zatímco moje generace trpěla těmi dětskými nemocemi, které měly i vážné důsledky a byla tam i úmrtí, tak dnes nic takového neznáme. Tohle antivakcinační hnutí je úplně iracionální, nepochopitelné a já tomu vůbec nerozumím.“

