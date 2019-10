Devátý k výročí sametové revoluce: Trošku se bojím, aby se to nevrátilo. Nejsem spokojený s tím, kdo nám vládne

Obavy z vývoje společnosti dnes u příležitosti debaty o listopadových událostech roku 1989 ve Zlíně vyslovil někdejší disident, mluvčí Charty 77, poslanec a šéf Bezpečnostní informační služby Stanislav Devátý. „Trošku se bojím, aby se nám to nevrátilo. Nejsem spokojený, jak se tady dnes vládne a kdo nám vládne, to mi docela vadí, počínaje prezidentem a konče premiérem, dost mi to vadí,“ řekl dnes ČTK Devátý.

Lidé by si podle něj měli uvědomit, co dřív bylo. „Trošku se mi zdá, jako by lidé ztráceli paměť. Na jednu stranu se člověk nediví, protože člověk rád vytěsňuje nehezké vzpomínky na dobu, ve které žil. Spousta lidí se nějakým způsobem nechala vést, spoustě lidí ta doba vyhovovala, toho se bojím nejvíc. Byli zvyklí na to, že je někdo od narození až do konce života někam vedl, posunoval a strkal a svoje vlastní rozhodování neměli. Člověk, když svobodu nemá, je schopen pro ni položit život, ale když ji má, tak občas neví co s ní,“ uvedl Devátý.

V období sametové revoluce očekával, že bude trvat jednu generaci, než bude normální demokracie. „Teď to vidím tak na tři generace, trošku jsem to možná podcenil. Zavést totalitu trvá jeden den, ale vytvořit fungující demokratickou společnost trvá desetiletí,“ uvedl Devátý, který hodně sází na mladou generaci. „Jsem velice příjemně překvapený, chtějí se angažovat, vědí o době moc,“ uvedl Devátý. V listopadových dnech roku 1989 ve Zlíně nebyl, skrýval se před vězením u přátel v Polsku a do republiky se vrátil až v prosinci.

„Vracel jsem se 10. prosince do Prahy. Když jsem překročil hranice, pro mě to byla neuvěřitelná atmosféra, všude plakáty, radost, veselí, byl jsem v šoku,“ řekl Devátý, pro nějž je atmosféra na náměstích nezapomenutelná.

Ve Zlíně spolu s ním dnes na akci, kterou připravilo Kolegium Paměti národa, s lidmi diskutovali i bývalý disident a pozdější krajský ředitel policie Bedřich Koutný a bývalý disident Pavel Záleský. Vzpomínalo se například na samizdat. „Byli jsme dělníci samizdatu. Nic velkého jsme tady nevytvořili, ale zásobovali jsme celou Moravu a na konci i celou republiku, měli jsme přístup k necenzurované literatuře,“ uvedl Koutný.

Vzpomínalo se například na samizdat. „Byli jsme dělníci samizdatu. Nic velkého jsme tady nevytvořili, ale zásobovali jsme celou Moravu a na konci i celou republiku, měli jsme přístup k necenzurované literatuře," uvedl Koutný.

