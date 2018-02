Díra jako prase, řekl o EU Janek Ledecký. Je zde dosud nezveřejněné VIDEO. A také FOTO jeho Ester, které naštve odpůrce Babiše

Na Ester Ledeckou a rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou pak také čekali lemuři z rukou premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Ten o nich psal na svém facebookovém profilu již o víkendu, kdy zdůrazňoval, že opice jsou jeho oblíbenými zvířaty.

Internetem se pak začal také šířit ukázka videorozhovoru otce Ester Ledecké Janka, v němž se vyjadřuje velmi kriticky k Evropské unii. Celý záznam, natočený v roce 2015, nyní dal k dispozici jeho majitel Tomáš Měšťan.

Fotogalerie: - Olympijské medaile na Staromáku

Anketa Je třeba odvolat Radu České televize, naznačil Miloš Zeman. Souhlasíte? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 3677 lidí

„Já musím říct, že já jsem euroskeptik. Byl jsem euroskeptik už v rámci referenda a nijak jsem se tím netajil. Naopak jsem se snažil ještě někoho strhnout na svoji stranu, což se nepovedlo teda tak úplně. A ten vývoj Evropské unie mě teda jenom ještě ukovává v těch hodnotách, takže já jsem euroskeptikem zůstal,“ říká na něm známý zpěvák Janek Ledecký.

„Tak, jak se Evropská unie dala dohromady, tak se zase rozpadne a na jejích základech se dá dohromady něco jiného,“ poznamenal dále.

„Evropská unie totálně selhala a zaspala v rámci velkého stěhování národů. To už není ani migrace, to je stěhování národů,“ dodal populární zpěvák. „To, že paní Merkelové jeden den přeskočí a pozve sem úplně všechny a druhý den se rozmyslí a řekne, ať si zůstanou doma...“ pustil se do německé kancléřky. „V hrázi přehrady je díra jako prase a hrozí, že se protrhne úplně celá,“ míní Ledecký.

Podobně se ostatně vyjádřil i v rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz. v roce 2016, kdy varoval před dalším pronikáním islámu do Evropy a německou kancléřku Angelu Merkelovou označil za symbol zániku Evropy. Poznamenal tehdy, že EU nedělá nic proto, aby migrační krizi zastavila. Prý měl možnost to na vlastní oči vidět v Řecku. Politici si tam užívali dovolených místo toho, aby něco dělali, a pak prý museli škemrat v Turecku, aby se příliv migrantů zastavil.

To podle Ledeckého ukazuje na to, že se EU jednoho dne rozpadne. „To, že se EU rozpadne, je nevyhnutelné. Tyhle dostředné a odstředné vlny se na našem kontinentu střídají už stovky let. Na to nemusíte být politolog, na to vám stačí dějepis ze základky. Současná parta europolitiků samozřejmě tvrdí, že EU je to nejlepší a napořád, protože to je jejich džob. A následně také džob novinářů, kteří jsou v Bruselu slušně zaměstnaní. A třeba jejich děti tam chodí do prima škol. Mimo jiné. Na věčné časy a nikdy jinak? Ta otázka nezní jestli, ale kdy,“ podotkl.

Celý rozhovor naleznete zde.

„Paní Merkelová se stane v budoucích učebnicích dějepisu symbolem zániku Evropy. Myslím tím určité etapy Evropy. Etapy, kterou já osobně měl docela rád. A to jenom tím, že odprezentovala pomýlení ekonomických a politických poradců, kteří ji přesvědčili, že příliv nových pracovních sil nakopne německé hospodářství obdobně jako v šedesátých letech minulého století. Což je hluboký omyl, neboť těch uprchlíků, kteří se v Evropě chystají pracovat, je naprosto zanedbatelný zlomek. Je potřeba si uvědomit, že drtivá většina z nich nikdy nepracovala. Alespoň v tom smyslu, jak to my v Evropě chápeme. Valná část z nich je navíc jenom částečně gramotná. A naše západoevropská křesťansko-demokratická nadutost nás ukolébává v jistotě, že se určitě budou chtít přizpůsobit té naší báječné společnosti. Protože jim určitě dojde, oč je pokrokovější než ta jejich feudálně-otrokářská. Ani náhodou! Nebudou ani chtít, a ani smět. Kdy už si naši a evropští činitelé najdou tu chvíli a přečtou si Korán, aby pochopili, že není možné být mírumilovný, multikulturní muslim? Buď jste muslim, anebo nevěřící. Neexistuje žádná jiná varianta. A jako muslim z principu musíte schvalovat a podporovat šíření víry mečem a ohněm. Přečtěte si to! Je to tam několikrát zopakované. Pro jistotu. Aby se nikdo nemohl vymlouvat, že se mu třeba slepily stránky, nebo tak…“ pokračoval Ledecký.

Psali jsme: Téma vraždy slovenského novináře ve večerní ČT. Fridrichová spustila o výhrožování českým novinářům a vypráskala Hrad AV ČR: Eva Zažímalová jednala o vědecké spolupráci v Albánii Prasata, udeřil Kalousek na Zemanův Hrad v den, kdy mu průzkum naměřil 3,5 procenta Vojenský analytik sleduje odhodlání Šlechtové. A proto detailně odkryl největší slabiny naší armády

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef