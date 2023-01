Díváme se tu na prázdné regály, zoufají si lékárníci v regionech. Lékaři volají, co tedy mohou předepsat...

„My nemáme už ani ten penicilín, bohužel se teď musíme dívat do prázdných regálů a každodenní shánění léků nám výrazně komplikuje práci,“ reagují lékaři i lékárníci na současný deficit léčiv. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka má ale řešení tohoto problému na ministerstvu absolutní prioritu a během několika týdnů dorazí do republiky dostatečné množství antibiotik.

Českou veřejnost trápí už třetí měsíc akutní nedostatek antibiotik, dětských sirupů proti kašli, ale i deficit řady jiných léků. Snížila se také například i nabídka medikamentů proti střevním obtížím v některých regionech. V nynějším zimním období se jedná o dost nepříjemnou situaci, zvláště pro rodiče menších dětí. V pohraničních regionech s Polskem tak začali lidé nakupovat u našich severních sousedů nejen levný benzín a základní potraviny, ale už i léčiva. Redaktoři ParlamentníchListů.cz si proto udělali průzkum, a to u všech zúčastněných stran v problému po celém Moravskoslezském kraji.

Problémy se sháněním dětských antibiotik pak potvrdili i pediatři a zaměstnanci některých lékáren v kraji.

„Máme určitě problém s dostupností antibiotik pro naše dětské pacienty. Řešíme to tak, že se snažíme domlouvat s lékárnami v okolí, kterých léků je právě dostatek, a ty pak předepisujeme. Samozřejmě, tento stav není ideální a komplikuje to naši práci. Vím, že lidé jezdí i často do Polska nakupovat některé léky, ale to my samozřejmě dělat nemůžeme a předpisujeme jen to, co lze u nás v lékárnách sehnat,“ konstatovala Pavla Chudíková, dětská lékařka z Frýdek-Místku.

Nelehkou situaci na trhu s léčivy přiznala i vedoucí Mendelovy lékárny v Novém Jičíně, magistra Lenka Loučková: „My nemáme už ani ten penicilín, bohužel se tu teď musím dívat na dost prázdných regálů. Před chvíli se nám podařilo sehnat alespoň dvě balení Amoxilínu, ale jinak je to se sirupy a i jinými antibiotiky dost špatné. Jako v jiných okresech, tak i k nám volají různí dětští a praktičtí lékaři, a ptají se, co vlastně máme na skladě. Určitě by se měla tato nepříjemná situace co nejdříve vyřešit.“

I v nemocnicích musejí s antibiotiky šetřit

Stejné problémy jako praktičtí lékaři samozřejmě řeší i v českých a moravských nemocnicích.

„Nedostatek antibiotik se projevuje i v naší nemocniční lékárně, snažíme se tak na českém trhu sehnat maximum toho, co je k dispozici. V případě, že nějaký lék chybí, nahrazujeme ho jiným se stejným účinkem. Zahraniční prodejce přímo nepoptáváme, máme totiž vysoutěžené dodavatele z naší republiky,“ informovala Kamila Binderová, tisková mluvčí Slezské nemocnice v Opavě.

O něco příznivější stav panuje zřejmě ve fakultních nemocnicích, jak nám například potvrdili v Ostravě.

„Konečně máme už dostatek penicilínu v tabletové formě i v sirupu. Obdrželi jsme také Duomox (amoxicilin), který byl několik týdnů nedostupný. Co se týká ostatních antibiotik (azitromycin, klaritromycin, cefuroxim, ofloxacin, ciprofloxacin, cotrimoxazol a podobně), tak většina z těchto léků je už pro nás dostupná nebo existuje adekvátní náhrada. Zásoby některých antibiotik (Zinnat/Medoxin) máme teď na několik dnů a věříme, že brzy dorazí další zásilky. Sirupy na teploty pro děti (Nurofen, Paralen) jsou u nás momentálně také v dostatečném množství,“ sdělila tisková mluvči Fakultní nemocnice v Ostravě Petra Petlachová.

Ministerstvo zdravotnictví se snaží léčiva sehnat

„Úspěšně jednáme s řadou distributorů a výrobců o zajištění mimořádných dodávek a díky novele zákona o léčivech z konce loňského roku jim můžeme stanovit úhradu. Každý týden zasedá pracovní skupina pod vedením náměstka Jakuba Dvořáčka, která vyhodnocuje aktuální stav a navrhuje další postup. O aktuální dostupnosti léků a možných alternativách pro následující týden jsou každé pondělí informováni zástupci lékařů a lékárníků,“ odpověděl na dotaz ParlamentníchListů.cz, jak se snaží Ministerstvo zdravotnictví (MZ) deficit léků řešit, jejich tiskový mluvčí Ondřej Jakob.

Dále se pak mluvčí vyjádřil v tom smyslu, že vedení ministerstva denně jedná i přímo s konkrétními výrobci a distributory léčiv, díky čemuž se prý daří zajistit mimořádné dodávky léčiv. V pondělí 16. ledna měl pak ministr zdravotnictví podepsat dokument umožňující použití mimořádně dodaných léčiv a stanovení jejich úhrady ze zdravotního pojištění, což v příštím týdnu předloží na jednání vlády. Během ledna a února by i díky tomu měl dorazit dostatek antibiotik k pokrytí momentální spotřeby. Také situace v oblasti dětských antipyretik by se měla začít zlepšovat. V minulých týdnech byly dodány statisíce balení Nurofenu a do konce ledna by měly dorazit další desítky tisíc těchto léků.

K celé záležitosti se pak ještě konkrétně vyjádřil i samotný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek:

„Řešení nedostatku léků má nyní pro Ministerstvo zdravotnictví absolutní prioritu. Já i můj náměstek Dvořáček každý den jednáme se všemi zúčastněnými stranami včetně výrobců a distributorů. Tato jednání jsou úspěšná a díky nim se podařilo nejen zajistit mimořádné dodávky antibiotik či dětských antipyretik, ale také urychlení dodávek plánovaných na pozdější období tak, aby pokryly poptávku způsobenou neočekávaně vysokou nemocností občanů,“ uvedl ministr Válek.

Léky chybí ve většině evropských států

Vzhledem k celoevropskému nedostatku léků jedná, dle dalších slov tiskového mluvčího Jakoba, Ministerstvo zdravotnictví i se zástupci švédského předsednictví v EU i evropského Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). Jedním z možných řešení na úrovni EU má být například společný nákup léčiv.

„Česká republika není jediným státem, který se potýká s výpadky léčivých přípravků. Stejný problém mají i další evropské země včetně Rakouska, Německa, Francie, Finska či Chorvatska. Tyto nedostatky jsou způsobeny mimo jiné kombinací výrazně vyšší nemocnosti občanů, než tomu bylo v posledních letech, dále také výrobními důvody i nedostatečným plánováním výrobců,” zakončil diskusi ohledně deficitu léčiv náměstek Ministerstva zdravotnictví Jakub Dvořáček.



