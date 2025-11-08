Rajchl vyhlásil válku Oganesjanovi. Přepadli mu dceru

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
V mimořádném videu, které Jindřich Rajchl zveřejnil na svém facebooku, začíná prohlášením o tom, že situace překročila všechny hranice: „Dnes byla přesažena míra něčeho, co jsem si nikdy nedovedl představit, že by se mohlo vůbec v této zemi stát. Dnes přetekl pohár měrou vrchovatou, “ řekl Rajchl.
Rajchl ve videu popisuje, že dlouhodobě čelí útokům a výhrůžkám, které podle něj vycházejí z okruhu kolem youtubera Mika Oganesjana. Uvedl, že mu lidé po jeho výzvách opakovaně posílali urážlivé zprávy a výhrůžky. Nyní Oganesjan na sociálních sítích naznačoval, že disponuje videem a dalšími intimními materiály údajně z jeho soukromí, jejichž pravost však nebyla nikterak doložena ani potvrzena. Rajchl kritizuje ty, kteří přebírají a šíří podobné příspěvky.
Situace, kdy se „pouhá“ šikana změnila na osobní útok, nastala po pátečním telefonátu od jeho ženy. „Smích mě přešel v momentě, kdy mi volala moje žena, poměrně vystrašená. Říkala mi, že naše šestnáctiletá dcera, když se vracela se psem a s kamarádkou domů, tak ji před naším domem zastavili dva muži s kamerou a ostrým halogenem,“ sdělil Rajchl.
„Ti muži zvonili na náš zvonek, kde je napsáno přímo Rajchlovi. Moc dobře tedy věděli, kde zvoní. A zastavili naši dceru s otázkami, jestli je odtud, jestli je místní, jestli tu bydlí pan Rajchl a jestli ví, že se v tom domě děje něco divného,“ pokračoval. Podle Rajchla se muži snažili dceru vmanipulovat do rozhovoru o domnělém videu. „Ptali se jí, jestli má možnost, nebo jestli by chtěla vidět video, kde jsou čtyři lidé na gauči a podobné věci,“ doplnil poslanec.
Incident jeho dceru i rodinu hluboce zasáhl. „Moje dcera se tak bála jít domů, že se rozbrečela, rozklepala a odešla pryč. Tvrdila, že v tom domě nebydlí. Volala mé ženě, ta volala mě. Já jsem okamžitě volal Policii ČR, aby přijela na místo,“ řekl předseda strany PRO, jenž na místo dorazil dřív než hlídka. Jeho dcera se přesto odhodlala vrátit domů, až když dorazila policie. Do té doby čekala schovaná sama v parku ve tmě. „Nechtěla ani když jsem tam byl já. Přišla až tehdy, když dorazila policie. Brečela, třásla se a pan Pšenák se svým kameramanem, kterého vůbec neznám, se smál,“ popsal Rajchl. „Musím říct, že jsem se musel hodně držet, protože útok na moji dceru je za hranou,“ zdůraznil.
Tímto však incident neskončil. Rajchlova nejmladší dcera popsala, že si muži před domem natáčeli okna do jejího pokoje. Nejstarší dcera se podle něj bála odejít z domu na plánovanou schůzku, prostřední dcera plakala a nejmladší byla v totálním šoku. Stejně rozrušená byla i Rajchlova manželka. Pšenák s kameramanem se podle Rajchla na místě posmívali a uráželi, posměšky měly směřovat i vůči přítomným policistům.
JUDr. Jindřich Rajchl
Jindřich Rajchl dodává, že policii navíc Pšenák s kameramanem pak záměrně lhali, aby zakryli skutečný motiv a záměr svého počínání. „Policii tvrdili, že netušili, že se jedná o moji dceru. Ale opravdu někdo věří, že by náhodou zastavili kolemjdoucí dívku, ptali se jí, jestli tam bydlí pan Rajchl, jestli ví, co se děje v tom domě, a tvrdili jí, že mají video, které se tam údajně mělo natáčet? Lhali, protože jinak by se sami usvědčili z toho, že šli šikanovat mou dceru. Moc dobře vědí, jak vypadají mé dcery,“ dodal s tím, že teď se jeho děti bojí vycházet z domu.
Během natáčení videa Rajchl upozornil, že mu právě zvoní telefon a že podle něj jde nejspíš o lidi spojené s Oganesjanem. Následovala jeho přímá reakce: „Pravděpodobně mi teď volají lidé od Oganesjana. Absolutně mě to nezajímá. Vy jste pro mě žumpa, vy jste pro mě skončili a já proti vám půjdu všemi možnými prostředky,“ vzkázal Rajchl přes kameru.
Jindřich Rajchl oznámil, že na aktivistu Vojtěcha Pšenáka, který patří do party Mika Oganesjana, podal trestní oznámení. „Na policejní služebně jsme byli asi tři hodiny, podávali jsme tam trestní oznámení. Vypovídala tam má dcera, vypovídal jsem já,“ popisuje. A že oznámení se týká trestného činu nebezpečného pronásledování. „Myslím, že je na čase, abychom toto ukončili. Nehodlám se dál nechat šikanovat, nehodlám dál nechat šikanovat kohokoliv v této zemi,“ pokračuje politik.
Podobné případy nejsou ojedinělé. Pšenák spolu s Oganesjanem dlouhodobě provokují a útočí na politické oponenty. „Dva roky jezdí po celé republice a ničí životy svých politických oponentů. Neustále slyšíme, že se s tím nedá nic dělat,“ uvádí Rajchl. „Že se neštítí útočit na 16letou holku, to je za hranou absolutně všeho. Jsem připraven čelit jakýmkoliv tvrdým útokům a veškerým debatám, ale jestli z toho nevynecháme rodinu, tak se tahle země řítí do strašné propasti,“ konstatuje poslanec.
Nyní šéf strany PRO Jindřich Rajchl čeká na reakce politiků z vládní koalice. „Teď jsem opravdu zvědav, jak zareagujete. Jestli tohle budete podporovat, jestli budete mlčet, nebo jestli se zachováte aspoň se špetkou lidskosti a humanismu a odsoudíte tuto šikanu mojí rodiny. Pevně doufám, že tady na tom se shodneme,“ dodává.
„Tato situace je pro mě zlomová v rámci politiky. Budu to samozřejmě řešit hned od pondělí. Volal mi dokonce Tomio Okamura. Chtěl bych mu za jeho podporu poděkovat. Psaly mi desítky z vás. Velmi si toho vážím. Je na čase si teď říct, jestli jeden za všechny a všichni za jednoho. Jsem připraven za vás bojovat a myslím si, že v tuto chvíli se musíme ostře ohradit proti tomu, že by byly do politického života zatahovány rodiny politiků,“ říká předseda strany PRO Jindřich Rajchl.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská