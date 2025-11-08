Ministerstvo zahraničí: Ministr Lipavský na summitu EU s Latinskou Amerikou

08.11.2025 11:27 | Tisková zpráva

Ministr Lipavský povede českou delegaci již na čtvrtém summitu mezi EU a CELAC (Společenství latinskoamerických a karibských států).

Foto: Archiv MZV
Popisek: Černínský palác, sídlo Ministerstva zahraničních věcí

Summit se uskuteční v kolumbijské Santa Martě 9. a 10. listopadu. Společně s šéfem české diplomacie na summit dorazí delegace Rakouska, a to na palubě českého speciálu. Lídři evropských i latinskoamerických zemí navážou na dynamiku summitu EU–CELAC z července 2023, kde se dohodli pořádat vrcholné schůzky každé dva roky.

Jednání má dále prohloubit spolupráci v otázkách globální správy, mezinárodní bezpečnosti a změny klimatu. Diskuse se zaměří také na podporu míru, bezpečnosti a prosperity v obou regionech, včetně priorit jako obchod a investice, zelená a digitální transformace a společný boj proti organizovanému zločinu, korupci a obchodování s drogami a lidmi.

Summit EU-CELAC je historickou příležitostí obnovit a posílit vztahy mezi oběma regiony. Spolupráce mezi EU a zeměmi CELAC má velký potenciál, státy v obou regionech dohromady tvoří zhruba třetinu zemí v OSN a žije v nich více než miliarda lidí. EU i Latinskou Ameriku pojí společné demokratické hodnoty, respekt k řádu založenému na pravidlech i podobné pohledy na klima a kyberbezpečnost.

