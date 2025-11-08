Smutný (KSČM): Moderní otroctví v roce 2025? Tvrdá realita kapitalismu

Policie spouští osvětu o moderním otroctví. Fajn. Ale pojďme si položit nepříjemnou otázku: kdo to vlastně umožňuje? Kdo vytvořil prostředí, kde je vykořisťování lidí běžnou součástí ekonomiky? Nejsou to jen jednotliví „špatní aktéři“, ale samotný kapitalistický model, který stojí na levné pracovní síle, strachu a nejistotě.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Zahraniční pracovníci přicházejí legálně, ale rychle se ocitají bez práv, bez dokladů, bez ochrany. Proč? Protože zisk je postaven nad důstojnost. Protože firmy, nadnárodní i místní, moc dobře vědí, že stát jim tohle otrokářství tiše toleruje, pokud to pomáhá „ekonomickému růstu“.
A tak nám policie vysvětluje, jak moderní otroky poznat: jsou tiší, bojácní, bez dokladů, nerozumí česky... Ale jak jiní by asi byli, když celý systém s nimi zachází jako s levnou pracovní silou, ne jako s lidmi?
Moderní otroctví není výjimka. Je to přímý důsledek neoliberálního trhu, kde člověk bez majetku nemá hlas ani hodnotu. Dokud budou lidé nuceni přežívat za minimální mzdy, dokud bude „levná práce“ konkurenční výhodou, otroctví jen změní podobu, ale nezmizí.
Nechceme jen osvětu. Chceme systémovou změnu. Potřebujeme solidaritu, silné odbory, kolektivní vyjednávání, spravedlivé mzdy a sociální jistoty - pro všechny, bez rozdílu. A především společnost, která odmítá vykořisťování jako normu.
Ing. Bohumil Smutný
