Hlaváček (STAN): Základní vybavenost, kterou potřebuje každý

Všichni to víme - najít v Praze fungující veřejné toalety je často nelehký úkol. Jde přitom o nejzákladnější vybavenost, kterou čas od času potřebuje úplně každý. Zároveň víme, že komerční provozování veřejných toalet není z ekonomického hlediska příliš atraktivní. Proto je důležité, aby klíčovou roli v rozšiřování sítě záchodů hrálo město a městské části.
V Evropě jsou města, kde je zaběhnutý systém, kterým se můžeme inspirovat. Třeba v rozlohou menší Paříži funguje hustá síť veřejných toalet a navíc jich bylo letos 435 modernizováno. Stovky jich najdeme i v sousední Vídni. A jsem přesvědčen, že si to zaslouží i Praha.
Proto zadáváme Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR), aby do léta příštího roku vypracoval dlouhodobou koncepci přístupnosti veřejných toalet a zároveň přišel s plánem rychlých kroků, které propojí již existující infrastrukturu. Až budeme mít hotovou koncepci, začneme ji uvádět do života a věřím, že se postupně dopracujeme k husté a funkční síti napříč celým městem.
Za spolupráci děkuji Adamu Zábranskému a Alexandře Udženiji.
autor: PV