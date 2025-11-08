DIAMO: O případné těžbě ve Zlatých Horách se teď vůbec nerozhoduje

08.11.2025 16:13 | Tisková zpráva

Státní podnik DIAMO představuje průběžné výsledky geologického průzkumu, který provádíme ve Zlatých Horách a Heřmanovicích.

DIAMO: O případné těžbě ve Zlatých Horách se teď vůbec nerozhoduje
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Úkolem podniku je prověřit, jaké zásoby cenných a strategických kovů se v oblasti bývalého dolu nacházejí. Tento úkol DIAMO plní na základě zadání od vlády České republiky, která chce provést inventuru strategických a kritických prvků a mít tak přehled o možných domácích zdrojích surovin. Předmětem tohoto zadání není zahájit těžbu. Hlavní a poslední slovo při rozhodování o možném způsobu využití, kterým může být také využití jako strategická rezerva, bude mít vláda České republiky.

Podobným směrem postupuje také Evropská unie, protože dostupnost kritických kovů je v dnešní době pro bezpečnost a fungování ekonomiky zásadní, používají se v energetice, moderních technologiích i průmyslu.

Co průzkum ukázal

Podle aktuálního výpočtu zásob dle mezinárodního standardu JORC se v ložisku nachází přibližně:

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
97%
2%
hlasovalo: 7208 lidí

  • 10,89 tuny zlata (asi 350 tisíc uncí)
  • 8,63 tuny stříbra
  • 25 tisíc tun zinku
  • 5,6 tisíce tun mědi
  • 1,6 tisíce tun olova

Zjednodušeně řečeno: jde o zajímavé množství kovů, které mohou mít v budoucnu strategický význam. Proč tak významně, ve srovnaní s předchozími výpočty, narostly zásoby nerostů ve Zlatých Horách?

„Především úspěšná validace v minulosti provedených vrtů umožnila jejich zahrnutí do výpočtu zásob. Díky tomu bylo ložisko rozšířeno i mimo oblast nově provedených vrtů. Dále podrobná nová vrtná kampaň prozkoumala ložisko do větších hloubek a byly objeveny nové zásoby. V neposlední řadě díky rostoucí ceně strategických komodit je dnes ekonomicky využitelná ruda s mnohem menším obsahem kovů než před několika málo lety,“ říká Ladislav Pašek, náměstek pro suroviny a rozvoj ve státním podniku DIAMO.

Důležité: O těžbě se teď nerozhoduje

Průběžné pozitivní výsledky průzkumu neznamenají, že se začne těžit. Jsme teprve u prvního důležitého odborného vyhodnocení dat. DIAMO zveřejňuje výsledky průzkumu ve Zlatých Horách. O případné těžbě se teď vůbec nerozhoduje!

Aby se vůbec mohlo uvažovat o tom, zda je místní ložisko v budoucnosti využitelné, musí následovat další kroky a musí být splněny některé podmínky, například:

  • posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)
  • podrobná technicko-ekonomická studie (studie proveditelnosti), která ukáže, jestli by projekt dával smysl, nejen ekonomicky, ale i z pohledu udržitelnosti
  • jsou vyřešeny střety zájmů
  • existuje veřejný zájem na využití ložiska ve Zlatých Horách.

„Naším úkolem je zjistit stav ložiska a přinést fakta. Teď je prostor pro další odborné a veřejné diskuse,“ doplnil Ladislav Pašek.

Ochrana přírody je pro nás zásadní

DIAMO dlouhodobě pečuje o místa po bývalé těžbě po celé republice. Obnovujeme krajinu a vracíme ji přírodě a lidem. Je pro nás přirozené, že to samé platí i ve Zlatých Horách, vše probíhá s maximálním ohledem na životní prostředí, potřeby místních obyvatel a charakter krajiny.

„Jsme státní podnik, který se stará hlavně o nápravu starých důlních zátěží. Příroda a bezpečnost lidí jsou pro nás na prvním místě,“ zdůrazňuje DIAMO.

Co bude dál

Výpočet zásob je začátek. Nyní nastane jeho vyhodnocování a diskuze se státem, samosprávami, dotčenými organizacemi a veřejností. Předběžnou studii proveditelnosti dokončíme na konci prvního čtvrtletí příštího roku. DIAMO bude postupovat otevřeně a srozumitelně komunikovat další kroky.

Psali jsme:

DIAMO přebírá zodpovědnost za sanaci v Hustopečích nad Bečvou
DIAMO: MPO navrhuje převod území u jezera Milada na obce
DIAMO je třetí nejtransparentnější státní podnik v ČR
DIAMO: Monitorujeme lokalitu bývalého kladenského uhelného revíru

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Moravskoslezský , kraj Olomoucký , průzkum , Diamo , TZ , geologie

autor: Tisková zpráva

Mgr. Lucie Potůčková byl položen dotaz

Spravedlnost

Nebylo by nejspravedlivější, kdybyste jako politici neměli imunitu? Proč ji nezrušíte? Podle mě tak se sebe děláte něco víc. Kdybyste neměli imunitu, tak by pak ani nemohla nastat situace, že někdo nebude vydán a vyšetřován. Co vy na to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výherci na stupnici nejvíce nezdravých jídel světaVýherci na stupnici nejvíce nezdravých jídel světa V kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečíV kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

DIAMO: O případné těžbě ve Zlatých Horách se teď vůbec nerozhoduje

16:13 DIAMO: O případné těžbě ve Zlatých Horách se teď vůbec nerozhoduje

Státní podnik DIAMO představuje průběžné výsledky geologického průzkumu, který provádíme ve Zlatých …