DIAMO: O případné těžbě ve Zlatých Horách se teď vůbec nerozhoduje

Úkolem podniku je prověřit, jaké zásoby cenných a strategických kovů se v oblasti bývalého dolu nacházejí. Tento úkol DIAMO plní na základě zadání od vlády České republiky, která chce provést inventuru strategických a kritických prvků a mít tak přehled o možných domácích zdrojích surovin. Předmětem tohoto zadání není zahájit těžbu. Hlavní a poslední slovo při rozhodování o možném způsobu využití, kterým může být také využití jako strategická rezerva, bude mít vláda České republiky.
Podobným směrem postupuje také Evropská unie, protože dostupnost kritických kovů je v dnešní době pro bezpečnost a fungování ekonomiky zásadní, používají se v energetice, moderních technologiích i průmyslu.
Co průzkum ukázal
Podle aktuálního výpočtu zásob dle mezinárodního standardu JORC se v ložisku nachází přibližně:
- 10,89 tuny zlata (asi 350 tisíc uncí)
- 8,63 tuny stříbra
- 25 tisíc tun zinku
- 5,6 tisíce tun mědi
- 1,6 tisíce tun olova
Zjednodušeně řečeno: jde o zajímavé množství kovů, které mohou mít v budoucnu strategický význam. Proč tak významně, ve srovnaní s předchozími výpočty, narostly zásoby nerostů ve Zlatých Horách?
„Především úspěšná validace v minulosti provedených vrtů umožnila jejich zahrnutí do výpočtu zásob. Díky tomu bylo ložisko rozšířeno i mimo oblast nově provedených vrtů. Dále podrobná nová vrtná kampaň prozkoumala ložisko do větších hloubek a byly objeveny nové zásoby. V neposlední řadě díky rostoucí ceně strategických komodit je dnes ekonomicky využitelná ruda s mnohem menším obsahem kovů než před několika málo lety,“ říká Ladislav Pašek, náměstek pro suroviny a rozvoj ve státním podniku DIAMO.
Důležité: O těžbě se teď nerozhoduje
Průběžné pozitivní výsledky průzkumu neznamenají, že se začne těžit. Jsme teprve u prvního důležitého odborného vyhodnocení dat. DIAMO zveřejňuje výsledky průzkumu ve Zlatých Horách. O případné těžbě se teď vůbec nerozhoduje!
Aby se vůbec mohlo uvažovat o tom, zda je místní ložisko v budoucnosti využitelné, musí následovat další kroky a musí být splněny některé podmínky, například:
- posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)
- podrobná technicko-ekonomická studie (studie proveditelnosti), která ukáže, jestli by projekt dával smysl, nejen ekonomicky, ale i z pohledu udržitelnosti
- jsou vyřešeny střety zájmů
- existuje veřejný zájem na využití ložiska ve Zlatých Horách.
„Naším úkolem je zjistit stav ložiska a přinést fakta. Teď je prostor pro další odborné a veřejné diskuse,“ doplnil Ladislav Pašek.
Ochrana přírody je pro nás zásadní
DIAMO dlouhodobě pečuje o místa po bývalé těžbě po celé republice. Obnovujeme krajinu a vracíme ji přírodě a lidem. Je pro nás přirozené, že to samé platí i ve Zlatých Horách, vše probíhá s maximálním ohledem na životní prostředí, potřeby místních obyvatel a charakter krajiny.
„Jsme státní podnik, který se stará hlavně o nápravu starých důlních zátěží. Příroda a bezpečnost lidí jsou pro nás na prvním místě,“ zdůrazňuje DIAMO.
Co bude dál
Výpočet zásob je začátek. Nyní nastane jeho vyhodnocování a diskuze se státem, samosprávami, dotčenými organizacemi a veřejností. Předběžnou studii proveditelnosti dokončíme na konci prvního čtvrtletí příštího roku. DIAMO bude postupovat otevřeně a srozumitelně komunikovat další kroky.
