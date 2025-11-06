Nemístný zásah do vlády? Role Pavla je jasná, říká Rajchl

Publicistka Jana Bobošíková úvodem zhodnotila výsledek voleb pro Stačilo!, které se nedostalo do Sněmovny, otevřeně a kriticky. „Stačilo! jednoznačně propadlo, neuspělo, může si za to svými vlastními chybami. Mělo by teď sedět v koutě a šoupat nohama a zpytovat svědomí,“ uvedla Bobošíková, která za hnutí kandidovala na podzim do Poslanecké sněmovny.
Vyzvána byla i k okomentování výsledků SPD. Podle ní je zřejmé, že výsledná čísla i zde zůstala za očekáváním. „Ale abych nebyla pesimistická, chtěla bych říct, že jsem přesvědčená, že jak Stačilo!, tak zejména SPD se svými partnery přispěly k tomu, že dochází k výměně Fialovy vlády. To si myslím, že je nejdůležitější, o co šlo,“ doplnila Jana Bobošíková.
Vedení Stačilo! ignorovalo fakta a varování
Na otázku, co podle ní vedlo k neúspěchu hnutí Stačilo!, odpověděla Jana Bobošíková bez obalu. „Jde o nerespektování faktických realit, o kterých jsem pravidelně informovala vedení hnutí. Nebudu to rozebírat, ale vedení hnutí mělo čísla, která jasně říkala, že pokud se spojíme se SOCDEM, tak skončíme mezi 4,3 až 4,8 %. A také nerespektování spousty dalších věcí, které souvisely s koncovkou volební kampaně, s určitou třeba i etikou,“ uvedla.
SPD čekala víc, kampaň ANO byla v závěru silnější
Jindřich Rajchl, předseda hnutí PRO a partner SPD ve volební koalici, přiznává, že očekávání byla vyšší. Společná kandidatura SPD, Svobodných, Trikolory a hnutí PRO měla podle něj ambici dosáhnout dvouciferného výsledku, což se nenaplnilo. „My neměli závěr kampaně zdaleka tak silný jako například hnutí ANO, to je jednoznačné. Musíme si říct, že závěr kampaně, kde se rozhoduje třetina lidí v posledních dnech, tak byl Babiš jednoznačně silnější,“ uvedl Rajchl.
Podle něj k výsledku přispěla i strategie vládní pětikoalice, která část voličů vyděsila antikampaní vůči opozici. „Podařilo se částečně pětikoalici odstrašit část voličů tou kampaní ‚my jsme ti demokraté, oni jsou ti extremisté, až vyhraje Babiš, tak zavolá Putina a přijdou tanky‘. Bohužel na část populace to fungovalo,“ dodal.
Zároveň upozornil, že i vysoká volební účast nahrála vládním stranám. „Přišli sváteční voliči, kteří nesledují politiku tolik. Volí jen na základě toho, co se někde doslechnou nebo přečtou v mainstreamových médiích,“ řekl předseda PRO. Podle Rajchla negativně zapůsobila i „aféra s ruskými drony nad Polskem“, která podle něj přispěla k atmosféře strachu před volbami. „Titulky ‚ruské drony 200 kilometrů od Polska‘ spoustu lidí vystrašily,“ dodal Rajchl.
Janu Bobošíkovou podle svých slov mrzí, jak se hnutí Stačilo! po volbách stáhlo z veřejného prostoru. Doufá proto, že alespoň prostřednictvím svého pořadu Aby bylo jasno bude moci dál oslovovat rostoucí počet diváků. „Musím říct, že Stačilo! se okamžitě po volbách stáhlo, v podstatě zmizelo. Myslím, že když se teď podíváme na to, co se děje v politice, na to, jak probíhá předávání moci, jak probíhá skládání vlády a jaké osoby s jakou minulostí jsou do vlády nominovány, tak já tady vidím nový prostor i pro mimoparlamentní opoziční stranu, která by se k tomu měla vyjadřovat. Osobně mě mrzí, že to Stačilo! nedělá,“ uvedla Bobošíková.
Jindřich Rajchl považuje současnou situaci za příležitost, kdy se strana PRO může představit širšímu publiku. Podle něj se strana díky volebnímu výsledku a nové politické konstelaci konečně dostává i do hlavního mediálního prostoru. „Všichni se nyní mohou přesvědčit, že nejsem žádný extremista, xenofob ani blázen, ale že nabízíme naprosto konkrétní řešení pro zlepšení života našich občanů v této zemi,“ uvedl Rajchl s tím, že strana PRO chce dál působit jako rozumná a konstruktivní opozice.
Fialův gang se snaží nepředat moc důstojným způsobem
Následně se Jana Bobošíková vyjádřila k současnému procesu skládání nové vlády a k postupu dosluhujícího kabinetu. Kritizuje podle ní „nedůstojné chování“ současné vládní garnitury při předávání moci. „Vidíme, jak současná vládní garnitura velmi upatlaným až nedůstojným způsobem se snaží nepředat tu moc ve smyslu faktů, státního rozpočtu, informací. To na mě působí velmi podivně. Na druhou stranu musím říct, že od té pětikoalice, které jsme v Aby bylo jasno říkali Fialův gang, jsme ani nic jiného nečekali,“ uvedla Bobošíková.
O vládě má rozhodovat Sněmovna, ne prezident
Ačkoli jednání o nové vládě podle ní postupují rychle, má z některých okolností neklidný pocit. „Byť vidíme, že ta jednání postupují rychle kupředu, jsem poněkud zneklidněná tím, že v podstatě prim drží prezident republiky,“ uvedla.
Podle jejích slov by prezident neměl do sestavování vlády zasahovat. „Já osobně si nemyslím, že vláda se má skládat s pomocí prezidenta republiky. O vládě se má rozhodovat v Poslanecké sněmovně a Poslanecká sněmovna je ten suverén, který posléze řekne, zda ta vláda má, či nemá důvěru,“ dodává. „Vadí mi ta moderace nebo snaha o moderaci ze strany prezidenta republiky. Protože hlava státu moc vlastních názorů nemá. Obvykle je má implantované ze svého okolí. A také nevím, nakolik tam hraje roli razantní, nezpochybnitelná pozice vítěze voleb, který tu vládu sestavuje,“ poznamenala Bobošíková.
O přehnané roli prezidenta republiky a jeho okolí v procesu sestavování kabinetu promluvil i šéf strany PRO: „V naší ústavě JE napsáno, že prezident má roli ceremoniáře. Tak to prostě je. Prezident by neměl být ničím jiným než tím, kdo formálně pověří předsedu vlády k sestavení kabinetu a následně předá ministerské dekrety. To je vše,“ uvedl Rajchl.
Nesouhlasí prý s tím, aby se Česká republika posouvala směrem k prezidentské republice. „Z mého pohledu je celý ten posun k takové trošku prezidentské republice věc, se kterou se neztotožňuji,“ podotkl Jindřich Rajchl. Připomněl také, že občané dali ve volbách jasný mandát hnutí ANO a jeho partnerům. „V současné době si občané České republiky jednoznačně přejí, aby premiérem byl Andrej Babiš a aby vláda vznikla na půdorysu s SPD a Motoristy. Koneckonců i průzkumy to potvrzují,“ uvedl Rajchl.
Podle něj by nová vláda měla ukázat odvahu a prosazovat změny rázně a bez kompromisů. „Občané chtějí razantní změny a rychlé změny,“ poukázal předseda hnutí PRO.
Vláda Andreje Babiše bude zřejmě stabilní
Na otázku, zda nová vláda vydrží celé volební období, Jana Bobošíková odpovídá realisticky. Připouští, že Andrej Babiš dělá maximum pro to, aby kabinet fungoval stabilně a bez zbytečných otřesů. „Andrej Babiš dělá vše pro to, aby se tak stalo. Myslím, že pokud tu vládu ustaví, bude velká nechuť cokoliv měnit. Nevidím tu sílu, která by zásadním způsobem chtěla vládu Andreje Babiše torpédovat,“ uvedla, že motivace ke konfliktům bude minimální.
Z původního protestního étosu opozičních stran podle ní mnoho nezůstalo. Očekává proto spíše klidné vládnutí, které mohou narušit jen skandály nebo kauzy. „Očekávám relativně klidné čtyřleté vládnutí, které budou narušovat spíše aféry než programové rozdíly,“ očekává Jana Bobošíková.
Nový kabinet by měl zastavit válečné běsnění
Vyjádřila především přání, aby nová vláda pomohla uklidnit napětí a ukončit válečnou rétoriku, která podle ní v české společnosti přetrvává. „Určitě bych si přála, aby nová vláda neprohlubovala válečné běsnění, které se tu rozjelo. A toto válečné běsnění se každým i prezidentským projevem a tím, kdo byl vyznamenán na Pražském hradě, přiživuje. Přála bych si, aby toto nová vláda zastavovala,“ uvedla.
Zároveň ale vyjádřila pochybnost, zda se tak opravdu stane. „Když vidím, jak byl Andrej Babiš na rozhovoru v Bruselu s Markem Ruttem, jak je ticho o tom, že by se zastavila muniční iniciativa, nebo jak se o některých věcech, které se před volbami zdůrazňovaly, teď promlčují, tak se obávám, že toto nebude kabinet, který by rázně říkal chceme mír, nechceme válku. Zatím to tak nevidím. Třeba se ale mýlím,“ uvedla Jana Bobošíková.
Obnova spolupráce V4 a důraz na mírovou politiku
V této souvislosti Jindřich Rajchl naznačil, že v programovém prohlášení nové vlády bude kladen důraz na změnu zahraničněpolitického směřování. Podle něj má kabinet v plánu posílit vztahy v rámci visegrádské čtyřky a více hájit národní zájmy vůči Bruselu. „Bohužel nemůžu být úplně specifický ohledně programového prohlášení, ale myslím, že budete pozitivně překvapeni. Co snad mohu prozradit – velmi silná priorita v orientaci na V4, obnovení vztahu se Slovenskem, obnovení vztahu v rámci V4,“ uvedl Rajchl.
Právě spolupráce visegrádských zemí je podle pro něj zásadním pilířem české zahraniční politiky. „Považuji to za naprosto zásadní imperativ české zahraniční politiky, protože V4 je to, co nám dává větší sílu v momentě, kdy se máme bránit bruselským útlakům a šikanózním praktikám,“ dodal.
Ve vztahu k válce na Ukrajině zdůrazňuje, že nová vláda se bude ubírat zcela jiným směrem než kabinet Petra Fialy. „Co se týče podpory války, tak zcela jistě to bude lepší než za Fialy. Budu se snažit, abychom byli co nejvíce promírovou vládou,“ uvedl Rajchl.
Zároveň odmítl pokračování vojenské pomoci Ukrajině. „Nečekejte jediný posun o centimetr k tomu, že bych chtěl jakýmkoliv způsobem podporovat Ukrajinu v oblasti vojenské podpory. Humanitární pomoc lidem, kteří tam skutečně trpí, ano – ale vybírat na raketu Dana 1? To podporovat nemůžu a nebudu,“ řekl za sebe šéf strany PRO.
Evropa nepřežije islamizaci
Předseda strany PRO se ostře vymezil proti častému výroku českých politiků „patříme na Západ“. Podle něj jde o projev podřízenosti a ztráty sebevědomí národa. „To je servilní věta. To je věta poddaného. Já nechci patřit na Západ. Chci patřit do střední Evropy, do srdce Evropy,“ uvedl Rajchl s tím, že Česko by mělo přestat spoléhat na mocnější spojence a začít se chovat samostatně. „Pojďme opustit naši myšlenkovou svázanost v tom, že potřebujeme nějakého silnějšího partnera, který se o nás postará. Když se chytnete staršího bratra za ruku, on vás nevede tam, kam chcete jít vy, ale tam, kam chce jít on,“ dodal.
Rajchl se také zamýšlí, zda Západ skutečně představuje směr, kam by měla Česká republika patřit. „Pojďme se projít večer po Hamburku, po Frankfurtu. Chceme tam patřit? Já ne. Západ je v úpadku, v nezastavitelném úpadku. Díky dvouocasé příšeře, kterou pojmenoval Donald Trump jako Green Deal a migrace, Západ páchá sebevraždu,“ uvedl Jindřich Rajchl s tím, že podle něj už jde o proces, který je nevratný.
Největším nebezpečím pro budoucnost evropského kontinentu není válka či hospodářské otřesy, ale kulturní a civilizační rozklad Evropy zevnitř. „Evropa přežije války, přežije finanční krize, ale nepřežije islamizaci. To je konec Evropy tak, jak ji známe,“ varuje Rajchl s tím, že právě ztráta identity a hodnot je podle něj tím, co starý kontinent ohrožuje nejvíce.
Rusko-ukrajinský konflikt je jen částí větší geopolitické změny
Podle Jany Bobošíkové je současná válka na Ukrajině pouze dílčím projevem mnohem širší proměny světového uspořádání. „Myslím si, že rusko-ukrajinský konflikt je jenom součást toho, co teď probíhá. To znamená součást velké geopolitické změny. Pro nás je velmi citlivá, protože je blízko,“ uvedla Bobošíková.
Svět je podle ní dnes svědkem zásadních ekonomických a mocenských přesunů. „Jsme teď svědky dedolarizace a obrovského boje o suroviny. Současní politici by měli mít ve svých úvahách i to, že dochází k velkému geopolitickému pohybu, a měli by pro Českou republiku hledat místo,“ dodala s tím, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vnímá pouze jako jeden z dílků tohoto širšího procesu, při němž bohužel každý den umírají lidé.
autor: Natálie Brožovská