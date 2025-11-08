„Taková individua.“ Pirátka Demetrashvili narazila. Šlo o Turka, Okamuru a další

Poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti) zveřejnila na Instagramu příspěvek, v němž s úsměvem, ale i s hrozením prstem říká: „Nepřeju ti dobrou noc, pokud jsi dotační podvodník, který odmítá přijmout zodpovědnost. Nepřeju ti dobrou noc, pokud vedeš kampaň s rasistickými plakáty. Nepopřeju ti dobrou noc, pokud adoruješ nacismus. A rozhodně ti nepopřeju dobrou noc, pokud popíráš klimatickou změnu. A vám všem ostatním přeju dobrou noc.“ Nakonec ještě natřepala polštářek.
Patrně má jít o jakousi noční manifestaci morálního rozhořčení mladé političky, spojované s liberálně-progresivními postoji. Demetrashvili v krátkém videu cílí na čtyři témata současné české politiky. Sice nesdělila jména těch, kterým dobrou noc nepřeje, ale zřejmě má na mysli Andreje Babiše (ANO), Tomia Okamuru (SPD), Filipa Turka (Motoristé) a Petra Macinku (Motoristé), tedy pravděpodobné budoucí ministry.
Čtyři roky je o zábavu postaráno
Na síti Instagram se dočkala řady reakcí. „No a nějaká reálná práce taky bude prezentována?“ dotázal se jeden ze sledujících.
Další si rýpl: „Nebo když si myslíš, že je válka výhodná, viď?“ Narážel tak pravděpodobně na rozhovor, v němž Demetrashvili popsala rusko-ukrajinskou válku jako způsob ekonomického obohacení Česka.
„Bože, tohle je vrchol inteligence a tohle Češi dokážou volit do sněmovny, tak dobrou noc!“ vyjádřil se jiný komentující.
„Čtyři roky je o zábavu postaráno, tohle jelito prostě musím sledovat,“ napsal další.
Jiný ji setřel: „Smažko.“
„Kazatelka s knírem od pika. Také vám přeji brzké probuzení z ideologie,“ přidal se další.
V minulosti totiž sdílela kontroverzní příspěvky, například komentář se slovy: „Klidně pošlu profesionální videjko jak správně lajnovat.“
Později sdělila, že se jednalo o mladickou nerozvážnost, drogy prý nebrala. Část veřejnosti přesto označila její příspěvky na sociálních sítích za „nevhodné“ či „nedůstojné poslankyně“.
Další přispěvatel napsal: „Vážení voliči pirátů, tohle platíte, a nejen vy, ze svých daní, to je fakt hloupý sen, něco jako Zdechovský.“
„Nastavil bych minimální věk poslance do PS na 30 let, aby se tam nedostávala taková individua,“ vyjádřil se Pavel Vaněček.
A další komentující napsala: „Děvenko, začněte myslet a přestaňte psát hlouposti.“
Kritizovala Bendu pro zahájení politické kariéry v nízkém věku
Není to poprvé, co se Demetrashvili podobně vyjadřuje. V minulosti kritizovala např. korupci, rostoucí xenofobii v kampaních konzervativních stran a skeptické názory na klimatickou změnu. Pustila se také do Marka Bendy kvůli jeho dlouholeté praxi poslance. Bendovo působení v politice okomentovala: „Koho vůbec může zastupovat politický ještěr Marek Benda, když je tak nezkušený a od svých 21 let sedí ve sněmovně.“
Ona sama letos oslavila 22. narozeniny.
Katerina Demetrashvili
Katerina Demetrashvili se narodila v Texasu, ale od jednoho roku žije v Česku. Její ruská matka vyrůstala v Gruzii. Gruzínský otec začal po zahájení ruské invaze na Ukrajině bojovat na straně Ukrajiny jako sniper v řadách gruzínské legie.
Demetrashvili studuje Právnickou fakultu UK. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR kandidovala na 7. místě kandidátky Pirátů v Praze. Díky preferenčním hlasům se posunula na 4. místo a byla zvolena poslankyní.
autor: Naďa Borská