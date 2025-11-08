Hřib chtěl vzdělávat Ševčíka o Ukrajině a Hitlerovi

08.11.2025 19:22 | Monitoring

„Domnívám se, že je potřeba utlumit válečné štváče. Je potřeba jednat o míru na Ukrajině. Já jsem pacifista. Mně vadí každý mrtvý, který v té válce padá.“ Ekonom Miroslav Ševčík, poslanec zvolený ze SPD, se rozpovídal o válce na Ukrajině. Tím, co říkal, pořádně naštval předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba. Ten otloukl Ševčíkovi o hlavu české školství.

Foto: Repro X
Popisek: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v klipu k petici Evropa v plné síle

Miroslav Ševčík ve vysílání CNN Prima News vyložil svůj vlastní pohled na válku na Ukrajině.

„Jak tady vznikal od roku 2014 konflikt, jehož řešení, pozor, podepisoval (francouzský prezident Francois) Hollande. Oni chtěli podepsat Minské dohody. Podepisovala to (bývalá německá kancléřka Angela) Merkelová,“ začal Ševčík.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib mu do toho vpadl. „Když už jdete do minulosti, tak nevím, proč jdete jen do roku 2014. Kdyby se dodrželo Budapešťské memorandum, tak tady žádná válka na Ukrajině nebyla,“ připomínal Zdeněk Hřib. Vrátil se tak ještě 20 let před Minské dohody, do roku 1994, kdy se v tzv. Budapešťském memorandu Ruská federace zavázala, že bude ctít hranice Ukrajiny výměnou za to, že Ukrajinci odevzdají jaderné zbraně, které měli na svém území od sovětských časů.

Nejpozději v únoru 2022 Ruská federace tento svůj závazek z Budapešti, když zaútočila na celou Ukrajinu, včetně hlavního města, porušila.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Ševčík si však trval na tom, že příčiny války na Ukrajině jsou jinde, že se rozpadá obraz demokratické Ukrajiny a že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má problém.

„Domnívám se, že je potřeba utlumit válečné štváče. Je potřeba jednat o míru na Ukrajině. Já jsem pacifista. Mně vadí každý mrtvý, který v té válce padá. Na jedné straně, nebo na druhé. A jestliže se nebude jednat, no tak mír nebude,“ zdůraznil Ševčík.

Poté se ptal, zdali visí ukrajinská vlajka na německém parlamentu, na Bundestagu? „Visí to v Paříži? Visí to v Londýně. Visí to v Budapešti? V Bukurešti? Ve Varšavě?“ ptal se.

Hřib odvětil, že na radnici ve Varšavě ukrajinská vlajka visí.

A hned položil otázku, kolik se v českém národě nachází mnichovanů? Jinými slovy lidí, kteří věřili, že Adolf Hitler nerozpoutá druhou světovou válku, když se mu jako oběť předhodí Československo. Stejně tak si dnes část lidí myslí, že když se ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi předhodí Ukrajina, přestane válčit.

„To nebude konec války, pane Ševčíku, to bude začátek něčeho mnohem horšího,“ zdůraznil Hřib. „Mě velice mrzí, že náš vzdělávací systém selhal natolik, že toto nejste schopen pochopit. Takovou elementární historickou souvislost,“ zdůraznil Hřib.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/sevcik-koho-mrzi-sundani-vlajky-ukrajiny-nezna-historii-vzdelavani-selhalo-u-vas-rekl-hrib-491106

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

