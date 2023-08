Diviš bouchl do stolu a uvedl, proč Česko podle něj zaostává

„Pokud se naopak budeme zaměřovat pouze na hrubý domácí produkt, tedy na peněžní hodnotu všech finálních statků a služeb vyprodukovaných u nás doma, nemůžeme se divit, že tu stále mluvíme o montovnách, zaostávajících inovacích a odtoku obrovského množství dividend a kapitálu pryč z naší země. Místo abychom doháněli nejvyspělejší ekonomiky světa, blížíme se tak k „banánovým republikám“,“ kroutí nevěřícně hlavou Karel Diviš, který se rozhodl příští rok kandidovat za Svobodné do Evropského parlamentu.

Podle jeho slov je totiž logické, že si Česká republika odskákala nedávné krize jednou z nejvyšších inflací a poklesem reálných platů. „Naše ekonomika je drancovaná jednotlivými navolenými vládami prakticky už od revoluce. Když vezmu jen poslední dvě vlády, tak ta minulá pod rouškou covidu a bezbřehého populismu v podobě rozhazování peněz ze státního rozpočtu komukoliv a kdykoliv, zejména před volbami, posunula státní deficity do úrovní, na které jsme do té doby nebyli zvyklí. A český národní zájem se scvrkl do veledíla „O čem sním, když náhodou spím“,“ domnívá se podnikatel Karel Diviš a připomněl také to, že zatímco dříve poslanci dny a noci bojovali o úspory v řádech desítek miliard korun, Babišova vláda to hodila o řád výš. „A to ještě těmi deficitními stovkami miliard korun víceméně překryla doutnající strukturální deficit, který by kvůli dlouhodobě odkládané důchodové reformě objektivně doběhl kteroukoliv vládu,“ dodal Diviš, který zevrubně zhodnotil ekonomické počínání také současné vlády.