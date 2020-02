Divočina v ghettu. „V autech za miliony vybírají nájmy přes okýnko.“ Rom utekl z nejhorší čtvrti, a stejně mu „padají“ šutry do okna na spící dítě

ROZHOVOR 34letý Rom Petr utekl z litvínovského ghetta, a stejně mu „padají“ šutry do okna na spící dceru. „Lidé jsou tu zvířata, ale chtělo by to nejdřív udělat pořádek s pronajímateli bytů. V autech za miliony vybírají nájmy přes okýnko,“ prozradil starousedlík, který s nahrávkou rozhovoru souhlasil, s otištěním své fotografie ze strachu ne. Ukázal aspoň zdevastovaný dům, kde žil. Že má k obavám důvod, pochopíte z rozhovoru, v němž mluví bez obalu o „šmejdských“ praktikách na zpustošeném sídlišti.

reklama

Jak dlouho žijete v Janově?

Dvacet let... Dvacet jedna roků. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 6660 lidí

Pamatujete si, jak sídliště vypadalo před dvaceti lety?

Je to horší. Bylo tady krásně. Já jsem bydlel dřív tamhle v bloku D3.

A proč jste se tedy odstěhoval?

Postupně se sem začali stěhovat samí cizí lidé, hodně cizích lidí. Ani ne tak cizí lidé, ale začali tu skupovat za obrovské částky ty byty. A zdejší lidé, ne že by se „zlakomyli“ (stali lakomými, zlakoměli; pozn. red.), ale dávali za takové částky své byty, protože takové částky nenabízel nikdo. Předtím byt stál 150 tisíc a přišel nějaký Pražák a nabídl 300 nebo 250 tisíc. Tak mu to ti lidé prodali, a někteří dokonce s tím, že to prodají a ještě tam můžou zůstat bydlet.

Vy jste měl práci, když jste se stěhoval?

Měl jsem. Stále tu bydlím, ale tamhle nahoře, úplně u lesa jsem koupil, to je už poslední zastávka. To je „poslední Mohykán“.

A tam se vám žije dobře?

Už ani tam ne.

Co říkáte dnešnímu stavu sídliště?

Co mám na to říct? Katastrofa.

Co by se mělo udělat? Jak by se to mělo změnit. Je nějaké řešení?

Řešení? Víte co? To by ani nechtělo udělat pořádek s lidmi. Je pravda, lidé jsou tu zvířata. Ono by to chtělo udělat pořádek s lidmi, co zde ty byty pronajímají.

To jsou třeba ti Pražáci?

Já nevím, kdo to je, ale jezdí sem v autech za miliony. To je samé Volvo, samé BMW, tady vybírají nájmy přes okýnko a tak dál… To jsou ti lidé, kteří tyto byty pronajímají. Vydělávají na nás a mají byty třeba psané na někoho jiného, na nějaké bílé koně. A ti dál neplatí. To není o tom, že by tady místní neplatili. Ti na to berou sociální dávky, berou na bydlení. Takže není normální, aby oni nezaplatili. Chodí to na účet nebo na složenku. Ale přímo ti majitelé ty byty neplatí.

Co byste doporučil Babišovi nebo jeho vládě, co by měla dělat?

Trestat ty lidi, co zde byty pronajímají místním. Proč oni neplatí nájmy?

Fotogalerie: - Czech Trade s Havlíčkem



Jsou na ně moc měkké zákony?

To je taky pravda. Ale nechci se zastávat lidí, co tu bydlí, protože to jsou – někteří jsou opravdu zvířata, doslova zvířata, to se ani nedá… Nejdřív bych řešil vlastníky. Proč to oni neplatí, když to dostávají? Jim je to jedno, vytvářejí pak dluhy, protože oni to koupí a pak třeba neplatí nájem tři čtyři roky v kuse. Takže beztak oni na tom vydělávají peníze, když už nějaké roky tady berou za byt 15 tisíc měsíčně.

Takže vybírají nájem, ale neposílají ho do společného fondu domů, a možná ani zálohy…

Nic. Podle mě nedávají nic. A byty mají psané na někoho jiného. Ty byty jsou už fakt zadlužené, i o tu vodu a toto všechno. A pak si najdou blbečka… Já znám osobně asi čtyři lidi, co byli tak hloupí a napsali na sebe zadlužené byty, na katastru nemovitostí.

Psali jsme: Co by udělal Kubera? V Teplicích se topkař domáhal vyvěšení tibetské vlajky, nakonec to dopadlo zcela jinak „Maláčová vždycky něco vykřikne a druhý den je všechno jinak“. Poslankyně SPD Šafránková chce více podpořit slušné lidi v nouzi. Ale pokud jsou práceschopní přisátí na dávky... „Směřujeme zpět do totality, stydím se za dnešní režim“. Bývalý závodník vyštvaný do ciziny se děsí, když potkává agenty StB Dohra Babišovy návštěvy v litvínovském ghettu: Systém je rozbitý. Drogy, záškoláctví, radikalismus. Spor ministryně s expertem

Z pohledu otce, který má děti – nechcete se odstěhovat z Janova úplně pryč?

Já bydlím na poslední zastávce, úplně nahoře u lesa.

Takže tam jste spokojený?

No, jsem spokojený, ale řeknu vám, co se nám stalo čtrnáct dní dozadu a řešilo se to u policistů. Desetiletá dcera mi spala večer v půl desáté v pokoji a z okna přiletěl šutr. Vážil sedm kilo a přistál dceři na hlavě. Co vám na to řeknu?

Jak se tam dostal?

No, parchanti přišli zezadu za barákem, neměli co dělat a hodili šutr přímo do okna. Bydlíme v jedničce, ale když jdete zezadu baráku, je to dole, je to snížené.

Volal jste policii?

Jo, je to u policajtů, víme jména, všechno.

Jak se k vám zde chovají policisté, když se takto něco stane?

Neříkám, že by se nestarali, starají se. Jezdí sem. Ale je to marné. Ne že by nechtěli. Chtějí, ale je to pořád dokola.

Co byste dělal s těmi osmi prázdnými paneláky? Rekonstruoval, nebo zboural?

Myslím, že tohle opravit je za velké miliony, spíš miliardy. Zbourat asi, ne? Zbourat.

Psali jsme: Co by udělal Kubera? V Teplicích se topkař domáhal vyvěšení tibetské vlajky, nakonec to dopadlo zcela jinak „Maláčová vždycky něco vykřikne a druhý den je všechno jinak“. Poslankyně SPD Šafránková chce více podpořit slušné lidi v nouzi. Ale pokud jsou práceschopní přisátí na dávky... „Směřujeme zpět do totality, stydím se za dnešní režim“. Bývalý závodník vyštvaný do ciziny se děsí, když potkává agenty StB Dohra Babišovy návštěvy v litvínovském ghettu: Systém je rozbitý. Drogy, záškoláctví, radikalismus. Spor ministryně s expertem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.