Divoká představa vlády jmenované Jiřím Drahošem: Premiér Fiala, ministr financí Kalousek. Resort by dostali i Jakub Janda či Gabal

Krátce poté, co se Miloš Zeman stal poprvé prezidentem, si najmenoval svou úřednickou vládu v čele s Jiřím Rusnokem. Americký novinář Erik Best se zamyslel nad tím, jak by taková vláda mohla vypadat, kdyby se před pár dny stal prezidentem Jiří Drahoš. Najdete v ní spoustu známých jmen. Třeba Zdeňka Bakalu. Best k tomu navíc dodává, že jmenování takové vlády se prozatím neodehraje, jenže k tomu možná dojde v budoucnosti.

Prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman, profesor Jiří Drahoš odešel poražen. Novinář Erik Best se přesto na sociální síti Twitter zamyslel nad tím, jak by mohla vypadat nově jmenovaná vláda, pokud by se prezidentem přece jen stal Jiří Drahoš.

Premiérem takové vlády by se podle Besta mohl stát současný předseda ODS Petr Fiala. Ministrem zahraničí v takové vládě by mohl být někdejší velvyslanec České republiky ve Finsku, Irsku, USA a Rusku Petr Kolář. V pozici ministra financí Best vidí předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Ministrem vnitra by pak mohl údajně být současný statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec, lze se dočíst na sociální síti Twitter.

Na dalších postech však Best poněkud popustil uzdu své fantazii a na další resorty navrhl různé osobnosti, k nimž se on sám v minulosti vyjadřoval kriticky. Ministrem spravedlnosti by se tak mohl stát právník Radek Pokorný, jenž má blízko k expremiérovi za ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. Ministrem pro místní rozvoj by se podle představ Erika Besta mohl stát Zdeněk Bakala a post ministra kultury by mohl obsadit analytik think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda.

Best však ve svém volném uvažování zašel ještě dál a vymyslel pro Českou republiku hned několik nových ministerstev. V jeho mysli vykrystalizoval resort pro boj proti Agrofertu, jenž by měl obsadit Jakub Patočka z Deníku Referendum. Ministrem pro boj proti ruským dezinformacím by se mohl stát někdejší poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal.

Na závěr Best poznamenal, že tato vláda sice zatím jmenována nebyla, ale co není, může být.

autor: mp