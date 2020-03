Dlouho přemýšlel, zda promluví... Teď lékař popsal šokující situaci severu Itálie. Virus změnil vše

reklama

Italský lékař prý dlouho zvažoval, zda má na sociálních sítích prozradit, co dnes a denně zažívá v boji s koronavirem na severu Apeninského poloostrova.

„Dlouho jsem uvažoval, co vlastně napsat o tom, co se tu děje, a jestli to vůbec napsat. Nakonec jsem usoudil, že nezodpovědné by bylo mlčet. Pokusím se tedy sdělit laikům, těm, kdo žijí v určitém odstupu od naší reality, co se děje v Bergamu ve dnech epidemie Covid-19. Chápu, že je potřeba zabránit panice, ale pokud nedokážeme rozšířit informaci o tom, co se děje a jak je to nebezpečné – a pořád vidím lidi, kteří ignorují doporučení, a lidi, kteří se scházejí a stěžují si na to, že nemůžou do posilovny nebo zahrát si fotbal – běhá mi z toho mráz po zádech. Rozumím tomu, že vzniknou hospodářské škody a také mne to trápí. Po téhle epidemii bude těžké se zase ‚rozjet‘,“ napsal lékař hned na úvod.

Přitom ještě před pár dny prý lékař napjatě čekal, až se v jejich nemocnici objeví první případ. S ohledem na to, jakých rozměrů nakonec italská koronavirová epidemie dosáhla, se mu prý dnes jeví obavy z prvního případu jako směšné.

„Situace teď je dramatická. Jiné slovo mě nenapadá. Válka vypukla a bitvy zuří nonstop celé dny a noci. Jeden za druhým se nešťastní lidé objevují na pohotovosti. Mají daleko horší příznaky než komplikace chřipky. Neříkejte už, prosím, že je to jen těžká chřipka. Za dva roky, které pracuji v Bergamu, jsem zjistil, že lidi nechodí na pohotovost bezdůvodně. Tentokrát taky ne. Dodrželi doporučení: týden nebo deset dní doma s horečkou, nechodit ven, aby se předešlo šíření nákazy, ale už to prostě nezvládají. Nemůžou dýchat, potřebují kyslík. Léků na tenhle virus je málo,“ pokračoval lékař.

Nemoc, která se zpočátku jeví jako banální onemocnění může za chvíli skončit oboustranným zápalem plic. Především u starších lidí, a protože italská populace patří k nejstarším v Evropě a řada lidí má vysoký tlak, cukrovku a další problémy, může být koronavirus opravdu nebezpečný. Ale pozor, ohrožení jsou prý i mladí lidé. I oni mohou mít oboustranný zápal plic a hrozí jim smrt.

Vyšetření a radiologie s pořád těmi samými závěry: oboustranný intersticiální zápal plic. Všichni potřebují hospitalizaci, někteří potřebují intubovat a jdou rovnou na jednotku intenzivní péče. Pro některé už je pozdě. Intenzivní péče je plná a vytváříme nové. Každý dýchací přístroj má cenu zlata: používáme přístroje z operačních sálů, kde teď utichla všechna odložitelná aktivita, a z operačních sálů se staly nové jednotky intenzivní péče,“ vedl lékař.

Osobní život jeho samého ale i dalších lékařů v podstatě neexistuje. Všichni jsou v práci a bojují s virem. On se prý navíc nestýká s nikým z rodiny, aby nikoho nenakazil.

Své spoluobčany požádal, aby co nejvíce zůstávali doma a nepodceňovali situaci. Požádal lidi, aby svým rodičům či prarodičům nakoupili potraviny, aby doma mohli zůstat alespoň ti nejstarší lidé, aby všichni respektovali fakt, že je celá země v karanténě.

„Už dřív jsme riskovali každý den: když ponoříme ruce do krvavého břicha někoho, o kom ani nevíme, jestli má HIV nebo žloutenku typu C. Děláme to i tehdy, když víme, že HIV nebo hepatitidu C mají. Když operujeme pacienta s HIV a pak měsíc bereme prášky, ze kterých je nám celý den na zvracení. Když se strachem otevíráme výsledky krevního testu potom, co jsme se omylem píchli jehlou, a doufáme, že tam nic nebude. Je to naše práce a naše emoce, dobré či špatné, musíme s nimi žít. Naším konečným cílem je být užitečný každému. Teď ale zkuste něco takového taky: svými činy můžeme ovlivnit životy či smrt několika desítek lidí. Vy, svými činy, ovlivníte daleko více lidí. Prosím, sdílejte tuto zprávu. Musíme rozšířit povědomí o tom, co se tu děje, aby to nezachvátilo celou Itálii,“ uzavřel lékař Daniele Macchini.

