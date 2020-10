Dluhopisy EU, skvělé! Toto je suverenita v 21. století! libuje si Verhofstadt

Anketa Podporujete omezení volného pohybu a uzavření obchodů? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 2837 lidí



SURE je unijním nástrojem, který má zabránit propouštění v mimořádných situacích za pomoci prostředků, které EU získá zadlužením. Členské země přes půjčky následně budou moci čerpat až 100 miliard eur (2,7 bilionu Kč), aby mohly pokrývat výdaje za držení zaměstnanosti.



Jde o první fázi plánu EU na společné zadlužení, který má prý členským zemím pomoci bojovat s dopady pandemie. Dluh má EU v plánu ještě rapidně zvyšovat, a to do deseti let až patnáctinásobně. Fotogalerie: - Vlajka EU v plamenech

Radikální navýšení dluhu se alespoň v první fázi z pohledu investorů nejeví jakožto problém, a i přes očekávané záporné úroky u dluhopisů s kratší splatností je zájem obrovský. V prvním kole EU prodá dluhopisy v objemu deseti miliard eur s desetiletou splatností a dluhopisy za sedm miliard eur se splatností dvacet let.



Cenné papíry se splatností deset let si chtěli koupit investoři, kteří celkem nabídli 145 miliard eur. To je zatím největší objem, jakého bylo u prodeje dluhopisů v Unii dosaženo. Dluhopisy s dvacetiletou splatností se setkaly s poptávkou v objemu 88 miliard eur. Konečná prodejní cena zatím nebyla stanovena.



Zájem o unijní dluhopisy si Verhofstadt pochvaluje. „Dluhopisy EU za účelem získávání finančních prostředků na pomoc při řešení covid-19 přitahují obrovský zájem. Investoři dávají svou důvěru v Evropskou unii a my můžeme investovat do budoucnosti,“ myslí si politik.



Zadlužení EU pomocí dluhopisů pak podle něho znamená „suverenitu“. „Dnes se hodně mluví o ‚suverenitě‘. Tohle znamená suverenita v 21. století!“ zní od europoslance.

