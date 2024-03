Dnes Moskva, zítra Londýn, Berlín... Wilders burcuje po krvavé akci ISIS

Maskovaní ozbrojenci v pátek u Moskvy stříleli z automatických zbraní na návštěvníky koncertu rockové skupiny „Picnic“ v hale Crocus City Hall, jež má kapacitu 6 200 míst. Při útoku útočníci zabili nejméně 133 lidí.

V souvislosti s útokem promluvil ruský prezident Vladimir Putin k občanům. Ruská vládní agentura TASS poskytla přepis jeho projevu.

„Mluvím k vám v souvislosti s krvavým, barbarským teroristickým činem, jehož oběťmi se staly desítky mírumilovných, nevinných lidí – našich krajanů včetně dětí, teenagerů a žen. Lékaři nyní bojují o životy obětí, které jsou ve vážném stavu. Jsem si jist, že udělají vše možné i nemožné, aby zachránili životy a zdraví všech zraněných,“ řekl prezident Putin a vyhlásil na dnešek (neděli 24. března) den smutku v Ruské federaci.

Putin veřejnost ujistil, že všichni přímí pachatelé teroristického činu byli zadrženi. Pozornost následně obrátil na Ukrajinu, kterou obvinil z toho, že měla nechávat pro teroristy prostor k úniku přes její hranice. „Pokusili se schovat a přesunuli se směrem na Ukrajinu, kde pro ně bylo podle předběžných údajů na ukrajinské straně připraveno okno k překročení státní hranice. Celkem bylo zadrženo jedenáct osob. Federální bezpečnostní služba Ruska a další orgány činné v trestním řízení pracují na identifikaci a odhalení celé základny teroristů: těch, kteří jim poskytli dopravu, nastínili únikové cesty z místa činu, připravené skrýše, skrýše zbraní a munice,“ řekl prezident.

Poté důrazně uvedl, že „všichni pachatelé, organizátoři a objednavatelé tohoto zločinu budou spravedlivě a nevyhnutelně potrestáni“. Podle Federální služby bezpečnosti (FSB) jsou útoky spojené s Ukrajinou, jak i Putin sám v sobotním projevu zmínil.

Kyjev důrazně popřel, že by se na pátečním útoku jakkoliv podílel.

K útoku se přitom přihlásila militantní skupina Islámský stát, uvedla její agentura Amaq na Telegramu. Tuto skupinu Putin ve své projevu nikterak nezmínil.

Islámský stát uvedl, že jeho bojovníci zaútočili na předměstí Moskvy, „zabili a zranili stovky lidí a způsobili na místě velkou zkázu, než se bezpečně stáhli na své základny“. V prohlášení nebyly uvedeny žádné další podrobnosti.

Agentura Reuters informovala, že Spojené státy americké měly k dispozici zpravodajské informace, které potvrzují, že se k odpovědnosti za střelbu přihlásil Islámský stát. Washington měl Moskvu před možností útoku i varovat.

„Za tento útok nese výhradní odpovědnost ISIS. Ukrajina se na něm nijak nepodílela,“ uvedla v prohlášení mluvčí Rady pro národní bezpečnost Adrienne Watsonová, citovala agentura AP.

V sobotu večer se pak ISIS znovu přihlásil o slovo, když zveřejnil video, jež zřejmě natočil jeden z teroristů. Do kamery při tom zvolává „Alláhu Akbar“.

Na rostoucí sílu teroristické skupiny ISIS upozornil nizozemský politik a předseda pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders. Kvůli svým výrokům o islámu byl již v minulosti souzen. Korán podle něj podněcuje k násilí a netoleranci.

„‚Alláhu Akbar‘ křičeli teroristé poté, co v Moskvě zabili nevinné Rusy. ISIS je opět silnější a silnější. Dnes Moskva, zítra Amsterdam, Londýn, Berlín nebo Paříž, pokud je nezastavíme,“ varoval Wilders na síti X.

Kanadský profesor na John Molson School of Business na Concordia University Gad Saad, který je známý aplikací evoluční psychologie na marketing a spotřebitelské chování, naopak na sociální síti vyzval ke „zdvojnásobení úsilí proti islamofobii“, pokud se potvrdí, že šlo v Moskvě o islámské teroristy.

„Skutečnou tragédií, když islámští teroristé zabíjejí nespočet muslimů i nemuslimů, je, že to kalí jinak mír, lásku a toleranci, které tito teroristé neustále špatně chápou a vykládají. Více než 44 000 teroristických útoků, které jen od 11. září spáchali islámští teroristé v téměř 70 zemích, dokazuje, jak důležité je pro nás všechny bojovat proti islamofobii,“ napsal profesor.

