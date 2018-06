Do Prahy dorazí „Ruská propaganda“

„Žijeme v těžké době, ve které se ani na chvíli nezastaví informační válka. Ze všech stran, z každé televize, z každého mobilu, na sebe lidé chrlí informační bomby. Je to válka o lidské rozumy a duše. Nikdo neumí srozumitelně vysvětlit, proč je všechno, co říká Rusko, propagandou, ale bojuje se s ní zuřivě. Existují tisíce článků a publikací o nebezpečí „ruského informačního působení“. Všude je spiknutí, hackeři se pletou do voleb, špioni poslouchají vaše telefony. Svět blázní. A všichni víme co se z toho může stát a jak to může skončit. Ale co se dá dělat? Studenou válku v horkých hlavách už nezastavíme. Tahle výstava je mým pokusem alespoň trochu snížit stupeň informačního napět ve světě. Zasmát se sobě, vám, vaším strachům. Zasmát se, nevysmívat se jim,“ vysvětluje autor smysl své výstavy.

V Rusku populární autor bude v Česku vystavovat ve dnech 13.-29. července 2018 v Galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí. Představí zde na 60 ze svých obrazů. Konvenční obrazy plné pseudopohádkových atributů jsou na plátně propojeny s každodenními problémy, čímž se autor snaží apelovat na společenské mýty, archetypy a fobie každého diváka. Ložkin na obrazech neztvárňuje pouze lidi, ale také medvědy, zajíce, nebo kocoury.

Ložkin bývá řazen mezi představitele animalistického primitivismu, sám ale tuto kategorizaci odmítá: „“Moje tvorba není primitivismem, jak ho představují. Obrazy žijí a dýchají. Nezajímají mě ani vztahy formy a barev, ani nic podobného. Zabývám se pouze vyjádřením základních lidských pocitů, kterými jsou radost, zoufalství, nadšení, neštěstí, a podobně. A právě to, že se občas stane, že se někdo ztratí u mého obrazu: rozbrečí se anebo rozesměje se jako blázen, pro mě znamená, že umím s těmito pocity pracovat,“ vysvětluje Ložkin.

Motiv ruské propagandy je zřetelný i na úvodním obraze výstavy, který zároveň posloužil pro podobu oficiální pozvánky na akci. Vstupné na výstavu činí 149 korun. Facebookovou akci výstavy naleznete ZDE: https://www.facebook.com/events/250263442382475/

Psali jsme: Máte v ODS nepořádek, vrací ministr Vojtěch úder „modrým ptákům“, od kterých včera vyletěl Podrazy a zrady. Pražská kandidátka ČSSD obsahuje i jméno muže, který má mít jen základní školu Tohle ne! Mám toho dost! Podraz od Babiše! Vojtěch Filip zvažuje, že KSČM se na vládu vykašle Jak může bejt Zeman tak zlej! Havel, Čáslavská, Rejžek, to byla noblesa. Nářek nad vládou Babiše s KSČM a první odpor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak