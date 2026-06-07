„To by se vám hodilo.“ Okamura se v ČT pustil do moderátora

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Konečně byla dodržena dohoda, že STAN bude mít místo ve vedení Sněmovny. Trvalo to 7 měsíců. To o něčem vypovídá,“ poznamenala hned na úvod Urbanová.
Jedním dechem dodala, že pokud koaliční poslanci s opozičními jednají, lze dojít ke kompromisu. „Já bych ráda, abychom ty vzájemné křivdičky a zradičky už opustili,“ zdůraznila Urbanová.
Vesecká prozradila, že tentokrát Urbanovou volila, aby se Sněmovna pohnula kupředu a schvalovala zákony.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
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Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Okamura upozorňoval, že situaci v současné Sněmovně je třeba posuzovat v kontextu s předchozím obdobím.
„Zůstaňme v tomto volebním období,“ žádal Okamuru moderátor Lukáš Dolanský.
„To právě nemůžeme. To by se vám hodilo, pane redaktore,“ ohradil se Okamura.
„Je třeba, aby si současná koalice převzala odpovědnost za řízení Sněmovny, když má většinu,“ poznamenala Decroix, která připomínala, že bude líp. A tak je tedy na čase, aby bylo.
„Vy už půl roku blokujete, aby občané měli levnější a dostupnější bydlení. … A je tedy otázka na vás, proč vy to blokujete,“ podotkl Okamura. I když uznal, že je na vládě, která má většinu, aby prosazovala svou agendu. Do této agendy počítá i ochranu zvířat. „Zvířátka, psi a kočky jsou chudáci. Vy jste nezařídili žádné zpřísnění trestů,“ pravil před kamerami Okamura.
Divákům také sděloval, že klesají ceny vepřového, což se může jevit jako drobnost, ale Okamurovi to prý udělalo radost.
Lukáš Dolanský poté přehodil debatní výhybku k plakátu SPD s „chirurgy z dovozu“, za který byla SPD nepravomocně odsouzena k pokutě 3 miliony korun. Okamura ihned zdůraznil, že s verdiktem soudu nesouhlasí a hnutí se bude bránit. „To je střet liberálních a konzervativních hodnot,“ zdůraznil Okamura s tím, že liberálové by z jeho pohledu migranty vítali, zatímco on to vidí jinak. „Právo na politické vyjádření a právo na svobodu slova … tak to je zásadní právo v demokracii. A jak víte, existují i rozsudky, že politická vyjádření zasluhují tu nejvyšší ochranu. A jsou to i výroky EU,“ podotkl Okamura, který také zdůrazňoval, že SPD nevystupuje rasisticky, jen popisuje realitu. Sám o tom ví své, když je smíšeného česko-japonského původu.
Urbanová okamžitě oponovala, že SPD svou kampaň žene na hranu a někdy i za hranu. „Je to odporné,“ nechala se slyšet Urbanová.
Decroix upozorňovala, že svoboda slova nemůže být absolutní. Má limity mimo jiné v odpovědnosti každého člověka. Případně v zákonech. „Ale pan předseda se postavil nad zákon,“ poznamenala v narážce na fakt, že Sněmovna hlasovala o nevydání Okamury ke stíhání.
Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
„Já jsem nežádal o nevydání. Já jsem žádal, aby se každý rozhodl podle svého vědomí a svědomí. Já jsem nežádal o nevydání. Takže tady neříkejte nepravdy,“ žádal Okamura.
Poté vytáhl učebnici občanské výchovy pro 7. třídu, ukázal, že součástí učebnice je i dítě tmavé pleti. Dolanský tady upozornil, že jde o fotografii z fotobanky s dítětem z Bangladéše a je otázka, jak souvisí dítě z Bangladéše se situací v Česku.
Okamura na to kontroval, zdůraznil, že chce mluvit o problémech této společnosti, a to nahlas a veřejně, protože se nechce nechat omezovat.
„Pro Motoristy je velmi důležité zachovat svobodu slova v maximální míře,“ ozvala se Vesecká.
„Nám tady vadí ta aplikace kolektivní viny. Vy tady uděláte nějaký obrázek a říkáte třeba, že romské děti neposílají jejich rodiny do školy. To je uplatňování kolektivní viny a to je špatně,“ zdůrazňovala Urbanová.
Decroix poznamenala, že se jí zdá, že jistá nesnášenlivost je Okamurovi vlastní.
Když Okamura znovu dostal prostor, uvedl, že politici dnešní opozice přehlížejí, co je příčina a co je následek. Když totiž někteří migranti nožem útočí na obyvatele EU, SPD to může zobrazovat na plakátu. Kdyby se tyto věci neděly, tak SPD nebude mít důvod vytvářet takové plakáty.
Lukáš Dolanský po chvíli změnil téma. K národnosti u pachatelů zločinů, kteří v Česku poruší zákon. Zveřejnění národnosti u cizinců – pachatelů trestných činů prosazuje ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.
Dolanský v této souvislosti upozornil, že v Česku žije 612 tisíc Ukrajinců a policie v roce 2025 stíhala asi 4 tisíce z nich. „To je 0,66 procenta z celkového počtu všech Ukrajinců, kteří žijí v Česku. Obdobný podíl to byl i předloni. … A pro srovnání. Slováků v Česku žije asi 125 tisíc a policie loni stíhala přes 2 tisíce Slováků, což jsou necelá 2 procenta, přesněji 1,86 procenta,“ podotkl moderátor ČT.
Vesecká tady kladla otázku, zda má smysl nějak chránit lidi, kteří páchají vraždy, znásilnění a tak podobně, když mají čeští občané právo na získání maximálního množství informací. Decroix si tady položila otázku, zda by tedy měli lidé také slyšet, kolik Čechů zaútočilo na příslušníky vietnamské menšiny, na Ukrajinky a tak podobně. V obecné rovině se také ptala, zda je národnostní aspekt každého případu opravdu tak důležitý.
Tomio Okamura
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
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Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Urbanová v tu chvíli upozorňovala, že Okamura chce prstem ukazovat na konkrétní skupinu obyvatel, ale už neřeší skutečné problémy české společnosti. Nedívá se totiž na to, který druh kriminality opravdu roste, a proto pak ani rostoucí trendy zločinnosti nemůže řešit.
Okamura zdůrazňoval, že je zkrátka třeba říkat pravdu a fakta. „My směřujeme různými kroky k tomu, aby občané byli na prvním místě a aby gauneři věděli, co je čeká, když se budou chovat špatně,“ poznamenal Okamura.
„A jak pomůže oběti jakéhokoli trestného činu, když bude vědět, jaké byl pachatel národnosti?“ ptala se Eva Decroix.
„Ono to možná přinese větší bezpečnost, protože je známo, že Vietnamci nebo Ukrajinci mezi sebou nechtějí někoho, kdo páchá trestné činy. Takže to může vést k vyšší bezpečnosti,“ uvedla Vesecká.
„Ale ti lidé si to řeknou mezi sebou, ti si to nebudou potřebovat přečíst v novinách,“ upozornila Decroix.
Lukáš Dolanský poté otevřel debatu o zákonu o referendu a zdůrazňoval, že k jeho prosazení bude fakticky třeba ústavní většina.
„Piráti by měli přestat lhát,“ poznamenal v jednu chvíli Okamura s tím, že se Piráti dlouhodobě tváří, že prosazují referendum, ale pak, když je na stole, tak ho odmítají.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
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Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Okamura se ihned bránil, že se o jednotlivých parametrech zákona dá obsáhle debatovat.
„Ale víte, parlamentu dnes nic nebrání předložit otázku k celostátnímu referendu,“ upozorňovala v tu chvíli Decroix. Z tohoto úhlu pohledu podle ní ústavní zákon o referendu prostě a krátce nepotřebujeme. „Na co se chcete ptát, na ceny vepřového?“ položila otázku poslankyně Decroix.
„Já nejsem překvapen názory současné opozice, protože vám se hodí voliči jednou za 4 roky a jinak mají držet hubu a krok.“ Ale lidé podle Okamury mají právo vyjadřovat se k řadě věcí.
Nakonec došlo i na otázku, zda se prezident Pavel má účastnit červencového summitu NATO v turecké Ankaře.
„Já stále věřím, že pan premiér dostane rozum a ve jménu celé České republiky se domluví s panem prezidentem. To, že máme vystupovat jako Česká republika směrem ven, to je jeho odpovědnost,“ vzkázala Decroix předsedovi vlády.
„To ať si rozhodne pan premiér,“ ozval se Okamura k tématu. „Ale můj názor je zcela jasný. Za zahraniční politiku odpovídá vláda,“ dodal po chvíli. „A jestli se ptáte na můj názor, tak já nesouhlasím s účastí prezidenta Pavla, protože on vystupuje jako lídr opozice,“ prohlásil Okamura.
Urbanová okamžitě kontrovala, že koalice vůči prezidentovi „řeší malé pomstičky“, když by měla víc myslet na to, že Rusové na Ukrajině dál vraždí i děti.
Vesecká kontrovala, že doufá, že prezident Petr Pavel dostane rozum a nebude se vlamovat do jednání, u kterého mají být především lidé, kteří mají vládní moc. „On se vlastně vlamuje do jednání, které je bytostně o věcném řešení,“ podotkla Vesecká.
„Prezident i premiér mají stejné zájmy (bezpečnou Českou republiku). Vy ho (prezidenta) tam nechcete pustit,“ uzavřela celou debatu Urbanová.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
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