Na vládní tiskovce se zmocnila mikrofonu Nora Fridrichová

Na dnešní jednání vlády dorazil prezident Petr Pavel ve snaze ukončit debaty ohledně složení české delegace na summit NATO. Kabinet ale tuto otázku odložil a místo toho schválil účast prezidenta Petra Pavla na Valném shromáždění OSN.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Vláda na svém jednání schválila zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliardy korun. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha má tento krok pomoci zdravotnímu systému vyrovnat se se současnými finančními problémy a doplnit prostředky, které v něm chybí v důsledku deficitních úhradových vyhlášek z minulých let. Systém veřejného zdravotního pojištění letos hospodaří s téměř 563 miliardami korun, přičemž výdaje převyšují příjmy zhruba o 15 miliard korun.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Na programu jednání byly také dokumentace k Národnímu plánu obnovy, materiál týkající se kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků či smlouva mezi Českou republikou, Polskem a Slovenskem o trojstátním hraničním bodu Beskydy. Ministři projednali rovněž zprávu o vnitřní bezpečnosti České republiky za loňský rok.
Tradičně zajímavější byla druhá část tiskové konference po dotazech přítomných novinářů. Novinář České televize Petr Vašek se zeptal, jaký je aktuální názor premiéra Andreje Babiše i ministra zahraničí Petra Macinky na účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. „Rozhodne o tom vláda 22. 6. a rozhodne ve sboru,“ pravil stručně Babiš a dále věc nerozváděl ani po opakovaných dotazech.
Macinka se přeci jen rozpovídal více, když začal vysvětlovat, jak takový summit NATO vlastně funguje. „Skládá se ze dvou akcí, tzv. neformální večeře lídrů a druhého formálního jednání. A lidi toto označení svádí k tomu, že si myslí, že ta neformální večeře je něco nepodstatného, kde se neřeší nic vážného. Ale je to přitom pro českou zahraniční politiku mnohem důležitější část, kde je možno diskutovat i další důležité agendy s vrcholnými politickými lídry ostatních zemí. Takže prosím, abychom nepodceňovali tu neformální část summitu, jak občas slýchávám,“ vysvětlil Macinka s tím, že jeho názor na účast prezidenta je už dobře veřejně známý.
Mgr. Petr Macinka
Ing. Andrej Babiš
Ani tato odpověď ale novinářům nestačila a reportérka CNN Prima News Andrea Teissingová se znovu ptala, proč už nepadlo rozhodnutí o složení delegace na summit NATO, když původně mělo rozhodnutí proběhnout právě v pondělí 8. června.
„To není pravda,“ ohradil se Babiš, že by se rozhodnutí posunulo na 22. června proto, že na dnešní jednání vlády dorazil Pavel. „My jsme si to řekli až na vládě 1. června, kdy pan ministr obrany Zůna vysvětlil, že ten mandát se musí řešit až po schůzi ministrů obrany, která proběhne 19. června v Bruselu,“ reagoval Babiš.
Macinka ho poté doplnil, když apeloval na pochopení celé problematiky. „Tady se pořád řeší jen složení delegace, ale mnohem důležitější je vládní mandát, tedy pozice České republiky k projednávaným tématům, proto summitu NATO předchází schůze ministrů zahraničí a ministrů obrany. Až poté vláda vydá nějaký mandát, proto je logické, že ministr obrany pozastavil schválení mandátu před svou ministerskou schůzí,“ vysvětlil Macinka.
I další novinářský dotaz se věnoval summitu NATO, když Barbora Kučerová ze Seznam Zpráv navrhla, zda by neměl jet prezident Pavel na formální část summitu a vláda na tu neformální, když je podle Macinky důležitější. Opakující se dotazy na summit už ale Macinku i Babiše viditelně unavovaly.
„To je pořád stejná debata,“ prohlásil už s hořkým úsměvem ministr Macinka. „Já jsem tím jenom říkal, aby se nebagatelizovala ta večeře, ale už nemá smysl nic říkat a vláda se k tomu vrátí 22. června,“ řekl Macinka, přičemž premiér Babiš už ani nereagoval.
Radek Bartoníček z Aktuálně.cz poté vznesl dotaz, který premiéra rozesmál. Bartoníček si totiž všiml, že dnešní tisková konference zatím proběhla bez kritiky jednotlivých novinářů a médií a ptal se Babiše, zda se toto stane normou a skončí ty „útoky“ na novináře, jak to nazývají některá média.
„Já tady mám k tomu krásný projev, jsem čekal, že přijde pan Čásenský ze Seznam Zpráv, ale nepřišel. Tak si to necháme na příště. Ale jinak já uznávám, že novináři jsou pro demokracii důležití. Já nemluvím o všech novinářích, ale o těch konkrétních, kteří neustále píšou něco proti nám. A řeším ty lživé články, ale dneska se nechci pouštět do těchto debat, protože i máme málo času, ale jsme jinak připraveni se bavit,“ vzkázal Babiš a neodpustil si přece jen rýpanec na dvojí metr novinářů. „Tady nejmenovaný novinář se mi vysmíval, že si po 35 letech v Česku spletu dva kraje, přitom prezident zaměnil zákon a záchod a to nikdo nekomentuje, to je ten dvojí metr,“ prohlásil premiér.
Já nemám nic proti médiím, ale vadí mi, když se píšou články nepravdivé, kde se na mě útočí, že jsem nějaký přistěhovalec. Já tady žiju přes třicet let, jsem hrdý Čech a pokud vím, Masaryk také měl slovenského tatínka. Takže tyhle články se mi nelíbí a až přijde pan Čásenský, tak si o tom můžeme popovídat,“ dodal Babiš a omluvil se, že už musí tiskovou konferenci ukončit.
Mgr. Petr Macinka
Jenže ministr zahraničí Macinka ještě dal pár minut prostoru novinářům, čehož využila Nora Fridrichová a zeptala se ho na nové spolupracovníky na resortu životního prostředí, kteří podle některých médií dostali místo jen proto, že obdivují Filipa Turka, ale jinak nemají žádnou expertizu.
„Tady se vžilo takové označení, že člověk je třeba jen řidič a skladník. Ale i ten si přece může přečíst Vergilia v originále. Ministerstvo obsazovalo určité pozice a ty agendy, například oblast sociálních sítí, tak tam přece není nutné, aby tam byl někdo s doktorátem z jaderné fyziky. Sociálním sítím rozumí spíše mladší lidé, co sledují moderní trendy a na ministerstvu si vyhodnotili, že je to pro ně správný člověk. Je to za mě zodpovědné a očividně tam chodí lidé, kteří rozumí věcem, o které se mají starat,“ reagoval Macinka, načež začala menší přestřelka s Norou Fridrichovou.
Ta se snažila nadále zpochybňovat kompetence nově najatých spolupracovníků na ministerstvu životního prostředí. „Vy nejste ve vedení MŽP, abyste o tom rozhodovala. Pokud tam někdy budete, tak si tam vezměte, koho chcete. Ale tady si vedení zodpovědně vybralo osoby, kterým důvěřuje ve svěřených agendách a já bych jim do toho nemluvil,“ řekl Macinka, že zmíněné osoby mají své přednosti, které ale novináře nevidí. „To je ale váš problém, ne můj,“ doplnil.
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