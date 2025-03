Do důchodu až v 67 letech? ANO podalo žalobu k Ústavnímu soudu

Fialova vláda loni prosadila důchodovou reformu, jejíž nejpalčivější otázkou se stalo navyšování věku odchodu do důchodu až na 67 let. Právě tento fakt hnutí ANO také napadá, stejně jako nezajištění snížení důchodového věku pro 108 tisíc osob z takzvané třetí kategorie rizika.

Mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi pro CNN Prima News potvrdila, že poslanci ANO v návrhu k ÚS žádají celkové zrušení zákona, nebo alespoň jeho některých součástí.

„Naším cílem je úplné zrušení zákona a návrat do původního stavu, případně navrhujeme zrušit alespoň zvyšování věku odchodu do důchodu nad 67 let a zásah do předčasných důchodů, protože při jejich prosazení vláda nenaplnila požadavky mezinárodních smluv,“ uvedla Schillerová na stránkách stínové vlády ANO.

Kromě snahy zrušit tyto obsahové části zákona hnutí ANO napadá také průběh schvalování, který byl podle Schillerové neústavní. Zejména šlo o předčasné ukončení rozpravy ve všech třech čteních ve sněmovně a zařazení pevného času hlasování, ačkoliv do rozpravy byly ještě přihlášeny desítky poslanců.

Neústavní bylo prý také jednání předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která neumožnila hlasovat o návrhu na odročení jednání. Návrh podaný k ÚS kritizuje také změny v návrhu zákona, které byly přidány na poslední chvíli, což se týká právě osob z třetí kategorie rizikových prací.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle ANO byla „porušena zásada předvídatelnosti práva, racionality a transparentnosti legislativního procesu a důvěry občanů v právo či k nerespektování mezinárodních závazků“ a došlo také k „popření principu ochrany menšin v parlamentní diskusi“.

Konkrétní obsah návrhu a jméno soudce zpravodaje budou zveřejněny příští týden. O návrhu bude rozhodovat plénum všech ústavních soudců. U podobných řízení se zpravidla počítá s rozsahem 10 měsíců do finálního verdiktu.

Opoziční ANO i SPD už avizovaly, že pokud se dostanou po volbách do vlády, tak podstatnou část důchodové reformy Fialovy vlády zruší.

Psali jsme: Ve hře o penzijní systém jde o mnoho. Hamouni ve vládě a ten hlavní na Hradě. Docent Valenčík myslí na důchodce Jiří Kobza: Důchodová deforma jako kopanec mezi oči „Nechtějí, aby se lidé dožili důchodu.“ Opozice nenechala reformu jen tak Bohdalová ve Sněmovně. „Většina není jako ona.“ Práce a důchody byly horké téma