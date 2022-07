Do kopru. Německo má prý plynový plán, který Čechy vyděsí

reklama

„Jaderná energie je nebezpečná a není řešením v boji proti klimatické krizi,“ spílala na počátku roku rakouská ministryně klimatu Leonore Gewesslerová a postoj Rakouska nezměnil ani ruský útok na Ukrajinu, a tím další vyvolané problémy s energiemi.



Stejně jako v Rakousku i v Německu ministerstvo energetiky a klimatu mají pod svým palcem Zelení a je tedy znát podobná nechuť k energii z jádra.

Fotogalerie: - Energie není luxusním zbožím?

Německo, které si svou energetiku dlouhodobě stavělo na ruském plynu, oznámilo, že i přes nejasnou energetickou situaci na letošní zimu plánuje do konce roku odstavit i své poslední tři jaderné elektrárny.



Ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck z vládních Zelených tvrdí, že prodloužení chodu jaderných elektráren není pro Německo vhodná cesta a Němci raději než delší životnost jaderných elektráren volí cestu částečného vypínání teplé vody a omezování topení.



„Pokud dojde k nedostatku plynu, budou muset všichni snížit svou spotřebu, a to včetně domácností,“ řekl nedávno listu Financial Times předseda strojírenského svazu VDMA Karl Haeusgen, podle něhož lidé v Německu sice neumrznou, topit naplno se však určitě nebude.

Fotogalerie: - Energetický zákon

V zemi se též šíří názor, že elektřina nejde v zimě použít k vytápění. Šéf regulační Spolkové agentury pro sítě Klaus Müller tvrdí, že elektřina z jádra zemi nikterak nepomůže, jelikož má Německo „problém s plynem a výrobou tepla“ a nikoliv s elektřinou.



Podobného názoru je také tamní ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. „Potřebujeme především zabezpečit dodávky tepla a v tom jaderné elektrárny nehrají rozhodující roli. Proto se s nimi v Německu nepočítá,“ řekla.



Že v Německu mají za to, že „nejde“ elektřinu použít i k vytápění v případě nouze, nechápe ani český poslanec Jan Skopeček (ODS). „Vždycky jsem si myslel, že třeba v krajním případě nějakého výpadku plynového vytápění by si člověk mohl zapojit do zásuvky přímotop. Ale teď jsem trochu zmatený, protože tady paní ministryně říká, že elektřina se k vytápění nehodí...“ podivuje se.

Vždycky jsem si myslel, že třeba v krajním případě nějakého výpadku plynového vytápění by si člověk mohl zapojit do zásuvky přímotop. Ale teď jsem trochu zmatený, protože tady paní ministryně říká, že elektřina se k vytápění nehodí...?? pic.twitter.com/y9D5aGqfRt — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) July 26, 2022

Oba státy se přitom spoléhají na pomoc ostatních unijních zemí včetně sousedního Česka. Německo s Českem podepsalo dohodu o vzájemné pomoci Berlína a Prahy v případě zastavení dodávek ruského plynu do Evropy. Habeck při ratifikaci dohody slíbil, že Česko případně získá od Německa pomoc. „Pomůžeme si navzájem se zásobováním plynem. My to ze strany Německa pro Česko učiníme,“ řekl. Silná evropská solidarita je podle Habecka klíčem k úspěšnému východisku ze současné situace.

Jak poznamenává agentura Bloomberg, tak Habeck začíná upozorňovat, že pokud nebudou ostatní země solidární k Německu, potopí i samy sebe. „Hospodářská krize v Německu by znamenala krizi celé evropské ekonomiky,“ naznačil během minulého týdnu při cestě do Vídně a Prahy.



Berlín požadující evropskou solidaritu však sám podle Bloombergu počítá, že by se unijní přátelství a vzájemná pomoc mohly v zimě vyhrotit. V případě, že půjde v zimě do tuhého, připravuje se Německo na variantu, že unijní solidarita „půjde do kopru“.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

Vysoce postavený německý úředník podle agentury připustil, že solidarita EU by se v případě velkého nedostatku plynu mohla v zimě rychle rozplynout. Právě proto Německo investovalo 15 miliard eur do nákupu plynu na trhu za účelem jeho skladování i přesto, že tím navýšilo jeho cenu svým partnerům v EU, od nichž právě očekává solidaritu.



Z Česka také proudí do sousedních zemí elektřina, která kromě z jádra a uhlí pochází i z plynu. Ten je i přes rekordní cenu pálen, aby následně za něj vyrobená elektřina odešla za hranice. Zejména do Rakouska.



Zatímco tak sousední země spalování plynu co nejvíce omezují, Česko v tomto případě ve svých plynových elektrárnách téměř „jelo na plný výkon“.

V noci jsme pálili plyn s historicky nejvyšší cenou 214 €/MWh v plynové elektrárně.

????Výkon z plynu v noci 1 GW z 1,2 možných.

????Výkon z plynu jen 11 GW z 31 možných.

????Výkon z plynu jen 1 GW ze 4 možných.

Využití ????plynových zdrojů nejvyšší, vyrobená elektřina ??export ????+????. pic.twitter.com/dMD7eEDgQk — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) July 27, 2022

Právě Česko však v současnosti také patří k zemím, které ze svých zásob plynu dokážou pokrýt poměrně velkou část své roční spotřeby plynu. Problém při zastavení ruského plynu by mělo právě naopak sousední Německo, které s Českem a s dalšími zeměmi uzavřelo dohodu o vzájemné pomoci.

