Bývalý důstojník švédských ozbrojených sil a v současnosti politický a vojenský analytik Mikael Valtersson k situaci v Kursku napsal, že v ukrajinských rukou zůstává pouze západní předměstí Sudži. V textu, který k situaci v Kursku uveřejnil na sociální síti X, tvrdí, že je obtížné zjistit, kolik ukrajinských vojáků vlastně v Kursku zůstává.

„Proto je těžké předvídat, jak rychle bude ruský postup pokračovat. Včera bych nečekal ruský útok přes řeku uprostřed Sudži, ale ruské velení muselo vidět, že je tam málo obránců a zaútočilo,“ podotkl Valtersson.

„Na videu vidíte ruské jednotky, jak dnes ráno klidně ukazují ruskou vlajku v centru Sudži,“ napsal k videu dostupnému na sociální síti X.

Rusové teď podle jeho názoru odříznou Ukrajince od zásobovacích tras, obklíčí je a zničí.

NEWS UPDATE, KURSK FRONT 11:00 CET, MARCH 12, 2025

The Russian counteroffensive continues (map 1). Only the western suburbs of Sudzha remain in Ukrainian hands. As sideshows in the west, RuAF also has made minor progress south of Lebedevka and towards Basivka on the Ukrainian… pic.twitter.com/aBeAvrMyiS — Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) March 12, 2025

Ruský zpravodajský kanál Nexta sídlící v polské Varšavě tvrdí, že zbývající ukrajinské jednotky v Kurské oblasti už jsou možná obklíčeny a není jim pomoci.

??Tough situation Ukrainian troops are surrounded?



NEXTA has prepared a map showing the real situation in the Kursk region.



In the official report from the Ukrainian General Staff, it is mentioned that in the past 24 hours, Ukrainian forces managed to repel 33 Russian attacks… pic.twitter.com/PO4J5FYn2Y — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2025

Skadovskyj Defender, ukrajinský vojenský blogger, napsal na Telegramu: „Ukrajinské ozbrojené síly opouštějí Kursk. Do pátku tam nebude žádný ukrajinský voják“.

Server Kyiv Independent napsal, že „Ukrajinci budou v Kurské oblasti bojovat, dokud bude třeba“.

Jenže po sociálních sítích kolují videa, na kterých se Ukrajinci zůstávající v Kurské oblasti vzdávají ruským vojákům. A silnice ze Sudži je obsypaná zničenými vozidly. Rusové tvrdí, že ovládají 86 procent území, které v srpnu 2024 obsadili Ukrajinci.

??!? Ultim’ora: le truppe ucraine si arrendono in massa nella regione di #Kursk ???? ormai riconquistata dall’esercito della resistenza del Presidente Vladimir #Putin.



L’invasore ucraino/occidentale ha palesemente perso la guerra. pic.twitter.com/c1syNGlqXw — Christian Di Marco (@christian_fsi) March 12, 2025

The Ukrainians are claiming an "orderly withdrawal" from Kursk while the footage is showing the road out of Sudzha littered with destroyed vehicles. It's not even passable for road traffic at this point. pic.twitter.com/vqpQ98sDWB — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) March 12, 2025

Ruský prezident Putin řekl, že zahraniční občané bojující na straně ukrajinských sil zajatí v Kursku nemají nárok na ochranu podle Ženevských konvencí a že s ukrajinskými vojáky zajatými v Kursku by se mělo zacházet jako s „teroristy“.

„Naším úkolem v nejbližší době, v co nejkratším časovém horizontu, je porazit nepřítele usazeného v Kurské oblasti a stále zde bojujícího, zcela osvobodit území Kurské oblasti a obnovit situaci podél linie státní hranice,“ řekl Putin.

Na jeho slova upozornila agentura Reuters.

Mezitím malé ruské pěchotní skupiny zesílily v posledních dvou týdnech útočné operace na jihu Ukrajiny. Ruské síly tlačí na sektory Huljajpole a Orichiv v Záporožské oblasti, řekl Vladyslav Vološyn, mluvčí jižního velení ukrajinské armády.

„Nejde o ofenzivu nebo součást strategických akcí nepřítele, ale o taktické pokusy o zlepšení jejich bojových pozici," řekl Vološyn.

