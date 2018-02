Do prdele, do hajzlu! Syn diplomata Petra Koláře, který radil Drahošovi, se popral. Zde je VIDEO

Jako by Praze nestačily problémy s Autonomním sociálním centrem Klinika, které aktivisté v rozporu se zákonem okupují řadu měsíců, na Praze 6 vyvstaly problémy se squattery na usedlosti Šatovka. Ti odmítají objekt, který jim nepatří, opustit. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) se s nimi rozhodl vyjednávat, ale v jednu chvíli neudržel nervy na uzdě a pustil se do potyčky s jedním z kameramanů, kteří dění kolem Šatovky natáčeli.

V noci na sobotu squatteři v rozporu se zákonem obsadili usedlost Šatovka. Přes opakované výzvy policie odmítají objekt opustit. Se squattery se rozhodl vyjednávat i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09, ale neuspěl. Nezákonní obyvatelé usedlosti se přesunuli na střechu objektu. Ondřej Kolář byl jedním z přítomných kameramanů zachycen, jak pochoduje před usedlostí. Mezi starostou a kameramanem posléze došlo k výměně názorů, při které musel zasahovat policista. Video z incidentu přinesl server A2larm.

„Jděte do hajzlu. Tohle si sbalte a odvezte si to třeba do prdele. Já už se s váma o ničem bavit nebudu,“ obořil se starosta, jinak též syn diplomata a poradce Jiřího Drahoše Petra Koláře, na lidi u objektu. Kameraman, který starostu zachytil, připomněl Kolářovi, že slíbil squatterům, že mohou objekt vyklidit do deseti dopoledne. „Ale oni to nedodrželi, oni vylezli na střechu a tam se zabarikádovali,“ odpověděl rozzlobeně starosta. „A s váma já se taky bavit nebudu,“ obořil se poté na kameramana. „Já se s váma bavit nebudu, nezlobte se na mě,“ zopakoval Kolář a snažil se zakrýt kameramanovi zakrýt objektiv rukou.

„Běžte pryč, prosím,“ požádal slušně starosta. Nenapadejte mě, sdělil mu na to kameraman. Posléze se starostovi odvděčil tvrzením, že si Kolář dal pivo a poté si zajel autem pro svačinu. V tu chvíli už Kolářovi ruply nervy a vrhl se na kameramana. Ten člověk tady lže! Říká, že jsem měl pivo a pak jsem řídil. Co je to za lež tohleto? rozkřikl se na kameramana.

V tu chvíli přispěchal policista a naštvaného starostu od kameramana-provokatéra odvedl. „Co si to vůbec dovolujete, křičel starosta na kameramana. Ten si pochvaloval, že se mu podařilo Koláře vyprovokovat. „Paráda,“ volal za starostou posměšně.

„Běžte domů, vždyť vy tady normálně napadáte fyzicky lidi. Co jste to za politika, proboha?“ volal za starostou jeden z přihlížejících.

