Do radosti chvilkařů nad Igorem Němcem vstoupil docent: Udáví se vztekem

Jak ParlamentníListy.cz informovaly, Igor Němec v posledních dnech čelil kritice za účast na Vlasteneckém setkání v Příčovech na Příbramsku, na kterém se pravidelně scházejí lidé spojovaní s tzv. „českou dezinformační scénou“.

Na Němcovu účast v Příčovech poukázal ve svém komentáři pro Seznam Média někdejší člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka: „Sobotního mejdanu dezinfoscény a ruské páté kolony ve středočeských Příčovech se opakovaně zúčastnil šéf kanceláře ředitele veřejnoprávní televize Igor Němec. S pověstí ČT si hlavu nedělá. Igor Němec má svého šéfa ‚na háku‘. Jakkoliv se Jan Souček u jiných zaměstnanců veřejnoprávní televize ohání etickými limity, jeho nejbližší spolupracovník je s nimi zjevně na štíru,“ horlil Šarapatka.

„Sobotní účast bývalého primátora ODS na Vlasteneckém setkání v Příčovech totiž ukazuje, že halasné mravní odsudky, o něž Jan Souček opírá personální čistky na Kavčích horách, má jen pro nepohodlné moderátory a tváře zpravodajství i publicistiky,“ stojí v článku tohoto webu. Němcův „prohřešek“ pak Šarapatka sdílel ještě skrze sociální síť X.

Psali jsme: Trapné. Ale hlavně to nesedí. Žantovský k hnusným útokům na Nohavicu

Mluvčí ČT Vendula Krejčová se k situaci vyjádřila tak, že Igor Němec se rozhoduje sám, kterých setkání se zúčastní. „Generální ředitel Jan Souček už jednou s Igorem Němcem probíral, jakých hodnot se hodlá držet a jaké naopak nepřijímá a přijímat nebude. Po návratu z dovolené se s ním setká a bude situaci řešit,“ uvedla.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 5% Nechci 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6752 lidí

Zpráva potěšila spolek Milion chvilek, který Němcovo působení ve veřejnoprávním médiu označil v minulosti za „kontroverzní personální rozhodnutí ČT“. „Na pozici vedoucího sekretariátu generálního ředitele nastoupí Igor Němec, který vystupuje po boku českých dezinformátorů. To je znepokojivý vývoj. Je pro veřejnoprávní instituci Němec opravdu ta nejlepší volba?“ psal „známý“ spolek na podzim loňského roku na svých facebookových stránkách.

Milion chvilek si chce teď posvítit na to, kdo nyní Němce v čele sekretariátu generálního ředitele České televize vystřídá. „Igor Němec končí v čele sekretariátu generálního ředitele ČT Jana Součka! Ten s ním rozvázal spolupráci údajně kvůli zásadním názorovým rozdílům. Stalo se tak pár dní poté, co se Němec zúčastnil problematického setkání české dezinfoscény v Příčovech. Na to, že byl Němec pro veřejnoprávní televizi problematickou volbou, jsme upozorňovali už od jeho jmenování na podzim loňského roku, a proto tento krok generálního ředitele vítáme. Otázkou však zůstává, kdo bude nyní tuto důležitou pozici, pod kterou spadá například výběr firemních právníků ČT řešící soudní spory s nepokojenými respondenty, včetně politiků, zastávat. I to budeme bedlivě sledovat!“ napsal bedlivý spolek na platformě X.

Igora Němce se v reakci na kritiku od Milionu chvilek zastal přírodovědec a vysokoškolský učitel Martin Konvička: „A michvprdi se radují... Jsou fakt xindl. A nejlepší je ta průhledná závist. Snad neprozradím víc, než mám, když tady napíšu, že arcizloun Igor Němec už je pán v penzi – tu práci v ČT mu dali, protože je známý rutinér, veterán 90. let, relativně blahobytný, a tudíž nezávislý.

Práce ho asi bavila, jinak by to nedělal (ale to už domýšlím), leč závislý na ní není (to vím). Taky vím, že žádný z michvprdů nebude ve věku pana Němce ani blahobytný, ani spokojený. Oni se tou závistí a vztekem udáví mnohem dřív, než se dožijí Fialovic penze,“ napsal Konvička ve svém komentáři.

Souček v úterý na síti X uvedl, že generální ředitel ČT na politické mítinky nebo do aktivistických průvodů nechodí. „Ne proto, že by neměl politické názory nebo necítil potřebu se společností v některých směrech pohnout. Ale proto, že by to poškodilo pověsti České televize jako nezaujatého média. Totéž musí chápat a ctít i jeho nejbližší okolí,“ napsal Souček.

Z čela sekretariátu generálního ředitele České televize odejde Igor Němec ke konci srpna.