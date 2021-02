Do toho vám nic není. Nejsem opilec. Kalousek rovnal Witowskou, odhalil vše

Ve speciálním Interview ČT24 se objevil bývalý poslanec Miroslav Kalousek, který svým odchodem překvapil nejen Sněmovnu. Světlana Witowská s ním vzpomínala na minulost. I na Richarda Hávu a Omnipol, do Kalouska se v rámci vysílání opřela i Saša Uhlová. Witowská se snažila z Kalouska dostat jeho plány do budoucna. „Teď si to po těch třiceti letech užiju, teď to můžu říct: Do toho vám, paní redaktorko, ale fakt nic není,“ zářil Kalousek štěstím při odpovědi. A jako třešínka na dortu přišel dotaz na alkohol.

Kalousek mínil, že Sněmovna není žádná elita, ale vzorek společnosti. Co se týče nějakého ohrožení, řekl, že běžně chodí po ulici a nikdy neměl ochranku a nikdy nezažil žádnou agresi, ovšem Witowská mu připomenula incident se zfackovaným mladíkem. „To byla verbální agrese, kdy na mě křičel, že mě oběsí s celou rodinou, tak jsem mu dal pár facek, no,“ krčil rameny exposlanec. Sněmovna mu zatím nechybí a práce má prý dost. Ani o dalších volbách po Sněmovních dle svého vyjádření přemýšlet nezačal. „Já ten comeback nevylučuji, ale také vám ho nemůžu slíbit,“ řekl moderátorce. Anketa Je dobře, že Roman Prymula odešel ze všech veřejných funkcí a nechce se vracet? Je to dobře 34% Není to dobře 56% Je to jedno 10% hlasovalo: 889 lidí

Witowská se bývalého poslance ptala na jeho hříchy a víru v Boha. Kalousek řekl, že věří, že Bůh je spravedlivý a hlavně milosrdný. A sám přiznal, že hřeší. Moderátorka se ptala jak. „Promiňte, ale vy se mnou mluvíte jako můj zpověďník a zpovědní tajemství tady není úplně náhodou, ten zpovědník má vaši důvěru, že to nikomu nebude povídat. A dělat tady veřejnou zpovědnici a vyznávat se ze svých hříchů...“ narážel Kalousek na kameru a Witowská s úsměvem řekla, že od toho jsou na místě (interview probíhalo v prostorách kláštera) a že trochu zpovědník je. „Tak v tom případě máte smůlu, tohle dělám jenom ve zpovědnici,“ odmítl se Kalousek vyznat ze hříchů Witowské.

Witowská na něj vytáhla i úsloví za všechno může Kalousek a bývalý poslanec podotkl, že Babišova propaganda investovala nemalé prostředky, aby se uchytilo. Moderátorka ale Kalouska překvapila, že tuto frázi použil už v roce 2010 David Rath. Kalousek uznal, že toto nevěděl, ale dodal: „Není to pro mě velké překvapení, on David Rath a Andrej Babiš mají velmi podobné osobní ustrojení.“

Co se týče věcí, kterých lituje, zmínil hlasování pro přímou volbu prezidenta a také pro zřízení krajů. U těchto hlasování hlasoval z loajality pro, ale vnitřně byl proti. U prezidenta dodal, že lítost není z toho, že se jím stal Miloš Zeman.

Witowská připomenula i stostránkovou zprávu „Miroslav Kalousek a dvacet let jeho úřednických a politických her“ z pera Nadačního fondu proti korupci. Bývalý politik prohlásil, že dotyčný fond prý sebral všechny drby, co o něm kdy byly napsány a následně vyvráceny. „Pod to nikdo neměl odvahu se podepsat, protože to jsou jen sebrané drby a pomluvy,“ doplnil.

O to, co Kalousek bude dělat, se zajímal také Miloslav Výborný, bývalý ministr obrany, kterému dělal náměstka. Výborný chtěl vědět, zda někdy byla chvíle, kdy Kalouskovi spolupráce s ním nevyhovovala, a uvažoval, že by odešel z funkce. Kalousek řekl, že žádné „cukání“ odejít nikdy neměl. A rezignaci do jeho rukou dal, aby ji nemusel dávat do rukou jeho nástupci, Michalu Lobkowiczovi. A co se týče politického důchodu, Kalousek uvedl, že je nešťastný z toho, jak je země řízena.

Fotogalerie: - Vzpomínáme

Zde zmínil, že je Česko v Evropě nejhorší ve zvládání pandemie. „Souvisí to s totální neschopností vlády, totálně neschopná chaotická vláda ztrácí důvěru svých obyvatel,“ řekl a dodal, že se rozpadá společenská dohoda, tedy že vláda něco řekne a lidé se tím budou řídit. Witowská mu tedy položila otázku, co by dělal, kdyby dostal premiérský úřad. Bývalý poslanec se vymezil, že on by skutečně nenechal tuto situaci nastat a dodal, že teď by maximálně posílil trasovací a testovací kapacity. A začal by řešit „relativně jednoduchou“ logistickou operaci, tedy očkování. Moderátorka namítla, že vakcín ležících ve skladu je jen 40 tisíc, ale i tak Kalousek kritizoval, že je vláda není schopna distribuovat. Witowská se napřímo zeptala, zda by si troufl být autoritou, která by se o očkování a řízení starala. „O tom jsem nepřemýšlel, na to vám nebudu odpovídat. Ale jsem přesvědčen, že lépe než současný premiér by to řídil téměř kdokoliv,“ odpověděl.

Moderátorka vyzvídala i názor na dalšího premiéra, zda by to dle Kalouska měl být Petr Fiala nebo Ivan Bartoš. A bývalý poslanec řekl, že jakožto člen TOP 09, která je v koalici SPOLU, nemůže odpovědět jinak, než že nejlepší možný premiér je Petr Fiala. „To je samozřejmě velmi upřímná odpověď, protože jak víte, máme předvolební kampaň,“ odrážel dotazy Witowské, zda to myslí vážně.

Ale i na Omnipol a miliardáře Richarda Hávu došlo a Witowská se ptala, zda by to, co „prošlo“ tenkrát, prošlo i dnes. Kalousek tvrdil, že tehdejší mechanismy byly mnohem přísnější. „Nenajdete jedinou zakázku Omnipolu, kde by Omnipol byl zvýhodněn,“ tvrdil a dodal, že armádě firma dodávala ještě předtím, než ji začal Háva vlastnit. „To, co prochází dnes, firmám souvisejícím se svěřenským fondem, který (ironicky) nepatří premiérovi České republiky, to je něco, co by za nás nemohlo projít,“ ohradil se. „Kdyby proběhl nějaký nečistý obchod, tak už jsem dávno seděl, paní redaktorko,“ poznamenal. S Hávou se stýká pořád. „Nemusíte se obávat, mé zaměstnání nebude mít nic společného se zbrojním průmyslem,“ ujistil Witowskou.

Ta ale zkoumala dál a ptala se na další jeho přátele, Oldřicha Šlemra a Tomáše Němce (taktéž miliardáři). Zda se tímto směrem nebude odvíjet budoucí Kalouskova kariéra. „Nemířím,“ řekl Kalousek a co se týče snahy vytáhnout z něho jeho plány, usadil Witowskou slovy: „Já vám to neřeknu, proč bych vám to říkal, já jsem dneska soukromá osoba, já jsem povinen, dávám všechny informace o tom, co jsem dělal, když jsem měl veřejné pravomoce. Co budu dělat po těch třiceti letech jako soukromá osoba, teď si to po těch třiceti letech užiju, teď to můžu říct: Do toho vám, paní redaktorko, ale fakt nic není.“

Ke Kalouskovým reformám pak promluvila ve vysílání reportérka A2larmu Saša Uhlová. Ta se ptala, zda někdy uvažoval nad tím, jaký dopad měla politika, kterou v době Nečasovy vlády pomáhal konstruovat. „Jestli jste někdy litoval toho, že ty reformy byly tak kruté k některým skupinám obyvatel, třeba k těm, kteří mají nějaký hendikep a kteří se tehdy skutečně cítili jako občané druhé kategorie. Jak se na to po těch letech díváte?“ hrála na city.

Kalousek kontroval, že rozdávat v této situaci nebylo možné. „Já si vám i dnes troufnu říct, že jsem hrdý na to, že jsme raději snesli tu kritiku a nevoli lidí, kterých se to dotklo, než abychom byli odpovědní za dluhovou spirálu a bezvýchodnou situaci v budoucnosti,“ odpovídal Uhlové. A upozornil, že je to současná vláda, která chce být populární pořád.

Další z otázek zněla, zda byl v Poslanecké sněmovně někdy pod vlivem alkoholu. „Ne, ve Sněmovně ne,“ tvrdil Kalousek a přiznal že mimo Sněmovnu ano. „Opravdu si nemyslím, že jsem opilec,“ prohlásil. Moderátorka se ptala, zda drží „Suchý únor“, ale Kalousek poznamenal „víno půstu neruší“, tedy že tuto akci nedrží. „Ale držím se hodně zpátky,“ dodal.

Přes pražskou kavárnu, kterou Kalousek prohlásil za klišé, se dostali k odtrženosti Prahy od reality zbytku země. Kalousek mínil, že to tak není, jen je zde jiný elektorát. „Vzhledem k tomu, že je tady mnohem větší koupěschopnost, že je tady mnohem větší koncentrace vzdělanějších lidí, tak v Praze je trochu jiný elektorát než na venkově. Ale realita je stejná, ať je v Praze nebo ve Valašských Kloboukách,“ mínil.

