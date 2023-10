Dobré ráno, Slovensko. Fico vyhrál, z Prahy začaly chodit gratulace i vzdechy

reklama

Andrej Babiš (ANO) Slovensku popřál dobré ráno a pogratuloval předsedovi vítězné strany slovenských parlamentních voleb Robertu Ficovi (Směr-SD). „Dobré ráno Slovensko. Gratuluji Robertu Ficovi k vítězství ve volbách! Ke skvělému výsledku gratuluji i Peterovi Pellegrinimu a celému Slovensku přeji, aby mělo vládu, která doma bude pracovat pro lepší životy lidí a v Evropě tvrdě hájit zájmy všech slovenských občanů,“ napsal Babiš v příspěvku na svém facebooku.

Na sociální síti X (dříve Twitter) připomněl historické a přátelské vazby Česka a Slovenska předseda české vlády Petr Fiala (ODS). Popřál všem Slovákům zdar k sestavení dobré vlády a vyjádřil naději na neutuchající úzkou spolupráci ČR a SR. „Sledoval jsem výsledky slovenských voleb a přeji Slovákům, ať povolební vyjednávání vedou k sestavení dobré vlády. Věřím, že budeme na vládní úrovni nadále úzce spolupracovat ku prospěchu obou našich zemí,“ vyjádřil se k výsledkům voleb premiér Fiala.

Se Slovenskem nás pojí nejen hluboké historické vazby, blízkost, ale i přátelské vztahy na všech úrovních.

Sledoval jsem výsledky slovenských voleb a přeji Slovákům, ať povolební vyjednávání vedou k sestavení dobré vlády. Věřím, že budeme na vládní úrovni nadále úzce… — Petr Fiala (@P_Fiala) October 1, 2023

Svou víru v „prvotřídní vztahy“ České a Slovenské republiky sdílí na sociálních sítích i Alena Schillerová (ANO). K výsledku voleb blahopřála Ficovi i předsedovi strany Hlas-SD, která se umístila na třetím místě, Peteru Pellegrinimu – někdejšímu stranickému kolegovi Fica: „Blahopřeji Robertu Ficovi k jasnému vítězství ve volbách. A Peterovi Pellegrinimu k výbornému výsledku. Věřím, že Českou republiku a Slovenskou republiku čekají další léta prvotřídních vztahů nejen jako nejbližších sousedů, ale také jako sebevědomých členů EU, NATO a dalších mezinárodních společenství.“

Blahopřeji Robertu Ficovi k jasnému vítězství ve volbách. A Peterovi Pellegrinimu k výbornému výsledku. Věřím, že ???? a ???? čekají další léta prvotřídních vztahů nejen jako nejbližších sousedů, ale také jako sebevědomých členů EU, NATO a dalších mezinárodních společenství. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 1, 2023

Radostný pocit s Schillerovou nesdílí bývalý neúspěšný kandidát na prezidenta České republiky, senátor Marek Hilšer. „Výsledky slovenských voleb nedávají důvod k radosti. Je mi to líto, život jde dál,“ napsal.

Výsledky slovenských voleb nedávají důvod k radosti. Je mi to líto, život jde dál. — Marek Hilšer (@MarekHilser) October 1, 2023

Ministr vnitra ČR Vít Rakušan (STAN) napsal: „Výsledek slovenskýchvoleb je pro nás varováním i poučením. Obavy lidí, kteří žijí často na periferii zájmu, nemusejí mít reálný základ, ale nejsou proto méně skutečné. Pokud chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují, nebo jen málo. Lidem ve vyloučených lokalitách, lidem chudším, zklamaným. A vytvářet společnost odolnou proti strachu.“

Výsledek slovenskýchvoleb je pro nás varováním i poučením. Obavy lidí, kteří žijí často na periferii zájmu, nemusejí mít reálný základ, ale nejsou proto méně skutečné. Pokud chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 1, 2023

Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš se vyjádřil takto: „Slovensko odvolilo! Politická jednání jsou na úplném začátku, ale pevně věřím, že i s budoucí slovenskou vládou budeme pokračovat v nadstandardní spolupráci mezi Českem a Slovenskem. Spojuje nás nejen společná historie, ale i evropská budoucnost. Vzájemná blízkost obou našich zemí je nám výhodou, posiluje nás a je potřeba ji rozvíjet.“ A pogratuloval k volebnímu výsledku Michalu Šimečkovi a jeho straně Progresivní Slovensko (PS), které získalo 17,96 % hlasů. „Navzdory všem prokázal, že liberální politika má své místo na slunci i ve střední Evropě a za to mu patří velké poděkování.“

Slovensko odvolilo! Politická jednání jsou na úplném začátku, ale pevně věřím, že i s budoucí slovenskou vládou budeme pokračovat v nadstandardní spolupráci mezi Českem a Slovenskem. Spojuje nás nejen společná historie, ale i evropská budoucnost. Vzájemná blízkost obou našich… — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) October 1, 2023

Ministr zemědělství ČR Marek Výborný z KDU-ČSL jako pozitivní výsledek slovenských voleb bere umístění Křesťanskodemokratického hnutí (KDH), jež získalo 6,82 % hlasů voličů. „Jakkoli budí výsledek slovenských voleb rozpaky a nejistá očekávání, tak mám radost, že se do Národní rady vrací KDH. Blahopřeji! Naší partnerské straně se povedlo to, co i KDU-ČSL a věřím, že i tento fakt pomůže nadále dobrým vztahům mezi Českou republikou a Slovenskem,“ napsal Výborný na síti X.

Jakkkoli budí výsledek slovenských voleb rozpaky a nejistá očekávání, tak mám radost, že se do Národní rady vrací KDH ?? Blahopřeji!

Naši partnerské straně se povedlo to, co i @kducsl a věřím, že i tento fakt pomůže nadále dobrým vztahům mezi ???? a ???? — Marek Výborný (@MarekVyborny) October 1, 2023

Předseda české strany Sociální demokracie (SOCDEM) Michal Šmarda zdůraznil velkou odpovědnost vítězné strany a pogratuloval jejímu předsedovi: „Blahopřeji vítězi voleb na Slovensku Robertu Ficovi. Vítězství je to přesvědčivé, přesto je zřejmé, že i na Slovensku je společnost velmi rozdělená. O to větší je dnes odpovědnost vítěze.“ Šmarda dále předpověděl obtížná povolební vyjednávání. „Přestože tyto výsledky ukazují dominanci levicových stran, budou jednání o vládě těžká. Slovenská politika je plná osobních sporů, hlubokých příkopů a silných emocí. Držím našim přátelům na Slovensku pěsti,“ přeje s tím, že Česko a Slovensko žijí „společný evropský příběh“.

Blahopřeji vítězi voleb na Slovensku Robertu Ficovi. Vítězství je to přesvědčivé, přesto je zřejmé, že i na Slovensku je společnost velmi rozdělená. O to větší je dnes odpovědnost vítěze.

Na prvních třech místech se umístily strany, které můžeme označit za levicové. Robert Fico… — Michal Smarda • Sociální demokracie ?? (@MichalSmarda) October 1, 2023

Psali jsme: Matovič se vrátil a na Primě nakopal Babiše: Ať už nikdy není vašim premiérem Předčasná radost Progresivního Slovenska. Fico vyhrál, o šest procent Slovenské volby v anglickém tisku: Promoskevský vítěz, už ani náboj na Ukrajinu Zeman bavil televizní diváky: Kaliňák zasazuje úder, Matovič kope. Úžasné

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE