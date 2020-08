Docent Ševčík: Největší útok na tržní mechanismus od vzniku kapitalismu a bezprecedentní rozvrat veřejných financí

reklama

Myslím si, že celkově vznikla s virem COVID-19 naprosto neadekvátní celosvětová hysterie. Podporoval jsem z počátku poměrně razantní opatření naší vlády, a to i z toho důvodu, že jsme neměli dostatek informací a od vypuknutí pandemie uběhl v březnu tohoto roku velmi krátký čas. Na konci března náš tým z katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE již jasně poukazoval na neadekvátnost opatření, která byla přijímána pro ekonomiku. Za pravdu nám dalo i zrychlené uvolňování restrikcí, což jsme koneckonců ještě před rozhodnutím vlády doporučovali. Hysterické reakce podporované médii, a to nejenom u nás, ale téměř v celém světě, však pokračují. A protože politici jsou notoricky závislí na tom, jak o nich média referují, a protože volby se na různých úrovních konají téměř každý rok, reagují tak, jak reagují. A to není jenom v České republice, ale platí to téměř celosvětově. Jsem rád, že se i mezi lékaři (prof. Žaloudík, prof. Pirk, prof. Zima, prof. Balík, prof. Kolář, prof. Höschl) a epidemiology najdou tací, kteří používají zdravý selský rozum a poukazují ve vztahu k jiným respiračním onemocněním na neadekvátnost současných opatření. Jinak však nemám vůbec nic proti tomu, aby se roušky nosily například v metru nebo v jiných prostředcích hromadné dopravy, aby se dodržovala základní hygienická pravidla, případně rozestupy mezi lidmi.



Bude podle vás situace kolem koronaviru nadále dusit také české podnikatele? Dočkáme se dalších omezení?



Doufám, že dalších omezení se nedočkáme. České podnikatele, respektive jejich část, bude koronavirus ještě dlouho dusit. Je to dáno mimo jiné také tím, že dopady v mnoha odvětvích přicházejí s časovým zpožděním. Bude se to týkat nejenom výrobních odvětví, ale především služeb, likvidován je cestovní ruch prodávající především zahraniční zájezdy, ale i poskytovatelé služeb pro přijíždějící turisty, letecká doprava, hotelové služby v některých oblastech, o přežití budou bojovat mnozí poskytovatelé dalších služeb. Fotogalerie: - Tvrdá rána ekonomice

Hrozí podle vás, že koronavirus v nějakém směru změní strukturu české ekonomiky, třeba i jen vlivem nařízení z EU?



Podlehnutí koronavirové hysterii znamená především jeden z největších zásahů do fungování tržního mechanismu od vzniku kapitalismu. Dokonce si tuto situaci troufnu nazvat jako největší útok na základní atributy kapitalismu. Bral-li bych v potaz pouze ekonomické aspekty, tak ani „válečná ekonomika“ uplatňovaná v období světových konfliktů nezasáhla tak těžce do jemného přediva tržních vztahů tvořících ekonomiku. Horší snad byl jen experiment centrálně administrativně direktivně státně stranicko-byrokraticky řízenou ekonomikou, která v podstatě vedla k vytvoření „nedostatkové ekonomiky“. Ten se však netýkal celého světa. A to ještě není všem dnům konec.



Česko se údajně chystá připojit k nákupu covidové vakcíny v rámci iniciativy Evropské komise. Státní pokladnu by to mělo přijít na cca 2,1 miliardy korun. Zavázali bychom se k předem stanovenému množství vakcíny, kterou odebereme. Zní vám to jako rozumná investice?



Na tomto příkladu jasně vidíme, komu toto covidové šílenství nejvíc vyhovuje. Jsou to především farmaceutické a další firmy, které vyrábějí testové sady (zaznamenal jsem informaci, že v některých urgentních případech stojí test až 7 000 Kč) a chystají různé covidové vakcíny. Dá se předpokládat, že politický establishment bude požadovat z různých důvodů jakoby „vyššího zájmu“ vakcinaci převážné části obyvatelstva. Nejsem proti povinnému očkování dětí proti různým chorobám. Nicméně tváří v tvář výše uvedeným gigantickým nákladům spojeným s opatřeními proti šíření koronaviru může být z politického pohledu použití očkování považováno za opodstatněné. Politikům tak nezbývá nic jiného než se tomuto tlaku médií podřídit, protože jinak by byli považováni za nezodpovědné. Psali jsme: Teď jít do eura? Docent Ševčík kreslí děsivý scénář. A co se v EU stane po koronakrizi? Už je jasno Vládo, obchody otevři naráz. Ale opatrně! Akademici pod vedením docenta Ševčíka vydali doporučení, jak pomoci ekonomice Méně pro neziskovky a „klimatickým šílencům“? Akademici vydali doporučení pro Babiše, jak čelit viru Toto vám vezmou zelení magoři! Docent Ševčík drtivě. „Nedochůdče“ Greta ať nečte, ale vás taky nepotěší

Opět je na stole téma zrušení superhrubé mzdy, je to podle vás v této chvíli rozumný krok? Lidem by zůstalo více peněz…



Každou změnu v daňovém systému, která ponechá lidem v jejich peněženkách více peněz, lze považovat za rozumnou a přijatelnou.



Jak se díváte na evropský koronavirový balíček, ve kterém má být Česko v pozici čistého plátce? Je celý ten plán v pořádku?



Celý koronavirový balíček je výplodek centrálních plánovačů bruselského establishmentu podporovaných východoněmeckou političkou Merkelovou a francouzským revolucionářem Macronem. Je to typický centrálně-administrativní počin v zájmu jakési pseudospravedlnosti, která je však vysoce nespravedlivá a trestá zodpovědné a úspěšné na úkor nezodpovědných a flákačů. Koronavirový balíček navíc nebude pomáhat potřebným, kteří se opravdu ocitnou nebo ocitli v nouzi, ale je nástrojem tupé kolektivisticko-ideologické zelené politiky. Nejedná se o nic jiného než o další neefektivní regulaci, která přímo útočí na fungování tržního mechanismu. Jako by bylo málo příčin vedoucích k rozvratu veřejných financí ve většině zemí.



A jak se postavit k „povinné solidaritě“ s jižním křídlem EU, které má již nyní ekonomické problémy?



Naprosto nechápu, proč by se z našich peněz, respektive peněz našich daňových poplatníků, měly hradit programy zemím, respektive jejich občanům, jež se dlouhodobě chovají nezodpovědně. Nevím, jestli nám všem dochází i to, že pořád ještě občané těchto zemí mají vyšší mzdy a důchody než občané naší země. Nemám nic proti tomu pomoci opravdu potřebným. Ale ne plošně sanovat dlouhodobou rozežranost některých zemí. Fotogalerie: - Uvolňování protikoronavirových opatření

Německo 1. července převzalo předsednictví v Evropské unii. Mezi priority má patřit řešení otázky migrace, ve které mají členské státy být solidárnější. Posílí podle vás ještě tlak na ty země, které uprchlíky přijímat nechtějí?



Německo společně s Francií prosadí v rámci Evropské unie, co budou chtít. Ať už otevřeně, nebo skrytě. Koneckonců se tak již děje řadu let. Migrační politika uplatňovaná Francií, ale dříve například i Velkou Británií a Německem jasně ukázala, že multikulturalismus je z dlouhodobého hlediska nebezpečný a nerealizovatelný. Vytváří no-go zóny i v takových zemích, jako jsou Švédsko, Dánsko, ale i samotné Německo. Zatím se tomuto likvidačnímu procesu evropské kultury vzepřeli jen někteří politici – Salvini v Itálii, AfD v Německu, částečně Kurz v Rakousku. Nechtěné migraci by se měli postavit možná všichni čeští politici napříč politickým spektrem, případně se inspirovat australskou migrační politikou. Myslím, že to tak vnímá i velká část obyvatelstva.



Evropská komise nyní napíná síly směrem k digitální a zelené ekonomice, je to podle vás pro Evropu vhodná cesta?



Nemám nic proti digitalizaci ekonomiky, ale z vlastní zkušenosti vím, že ne vždy to přináší zvýšení efektivnosti a komfortnosti pro jejich uživatele. Navíc zavádění IT technologií ve veřejném sektoru bývá velmi často, a to nejenom u nás, spojováno s korupcí. Technologie nejsou spolehlivé, dochází často k výpadkům, a může tak dojít i k dlouhodobějšímu a vážnému ochromení celých segmentů ekonomiky. Dokonce může ohrozit i životy občanů, když k takovéto pohromě dojde v nemocnicích. Takzvanou zelenou ekonomiku považuji v současné podobě za šarlatánství, které může přispět k prohloubení dalších regulačních procesů, a tím snížení efektivnosti. V České republice zelené fantasmagorie ohrožují především automobilový průmysl.



Za čistou ekonomiku horují i čeští politici. „Dosáhnout uhlíkové neutrality k roku 2050 je naprosto nezbytné k tomu, aby se z velké části České republiky nestala poušť,“ myslí si Miroslav Kalousek. Má pravdu? Je pro nás ekonomicky i jinak reálné, abychom něčeho takového dosáhli?



Takových vizionářů jsme už měli. Ti předchozí chtěli budovat beztřídní společnost, jiní si mysleli, že blahobytu dosáhneme zestátněním všeho. Uhlíkové neutrality se dá dosáhnout pomocí vědecko-technického pokroku, ale postupně, ne nařízeními Evropské unie. Evropská unie je v tomto ohledu horší než RVHP za dob budování reálného socialismu a komunismu. Psali jsme: To by byl zločin na Češích! Docent Ševčík tvrdě k otázce, zda máme platit dluhy jihu EU. Mají raději šetřit a opustit euro, říká To by Česko odskákalo, varuje docent Ševčík a jeho tým před nápady z EU Ševčíkovi ekonomové směrem k Babišovi: Školy, sport, turistika. Tyto změny doporučujeme! Ševčík a jeho ekonomové mají plán pro Česko. Pozor na zelený plán z EU! padlo. Věty, nad kterými bude Babiš přemýšlet

