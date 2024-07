Dochází Rusku vojáci? Putin láká rekruty na lepší peníze

Ruská armáda má nejvyšší ztráty od invaze na Ukrajinu, informuje deník The Economist. Docházejí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi vojáci? Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 35693 lidí

Kreml nezveřejňuje, koho posílá do války, což ztěžuje veřejnosti sledování obětí. Nicméně dobrovolníci v Rusku a nezávislá exilová média, jako je Mediazona, shromažďují informace z různých otevřených zdrojů, jako jsou stránky sociálních médií, veřejné nekrology a náhrobky, aby vytvořili obraz o tom, kdo umírá na bojišti. Díky těmto snahám je podle deníku možné získat vhled do vývoje Putinovy strategie a do toho, jak se jeho taktika v průběhu času měnila.

Během neúspěšného pochodu na Kyjev na začátku války zemřely desítky příslušníků tankových jednotek. Rusové byli tehdy špatně připraveni na ukrajinský odpor. Ukázalo se, že nebyli schopni přizpůsobit se neúspěchům, nedokázali efektivně kombinovat letecké a pozemní operace a selhali v základních vojenských funkcích, jako je plánování a provádění přesunů zásob.

V září 2022 pak proběhla Putinova masová mobilizace, a v datech se tak poprvé objevily konskripce, tedy seznamy zápisů osob povinných odvodem. Do roku 2023 se Putin spoléhal hlavně na vězně. Dnes však data ukazují, že muži umírající v bojích za Rusko jsou převážně placení dobrovolníci.

Jedním z těchto dobrovolníků byl i Ruslan Ramazanov. Z příspěvku na sociální síti vyplynulo, že se k dobrovolničení v ruské armádě přidal 6. března 2024. Zemřel pouze sedm týdnů poté, co se zapsal, blízko Avdijivky. Jak informovala lokální média, rodina zesnulého Ramazanova nechápala, proč by se do války zapojoval.

Odpověď může spočívat v ruské propagandě i téměř zdvojnásobení jednorázové platby při zapsání do armády. V některých regionech je rekrutům nabízeno až 1,5 milionu rublů. V přepočtu více než 400 tisíc korun. Putin se tím snaží zvednout zájem o dobrovolné zapsání do armády, aby se neopakovaly protesty z roku 2022, kdy mnoho potenciálních odvedenců raději opustilo zemi.

U strategického města Avdijivky v oblasti Donbasu, kde dobrovolník Ramazanov zemřel, zahájil Putin útok v říjnu roku 2023. Během tohoto útoku se počty mrtvých dobrovolníků zdvojnásobily. Ukrajinští velitelé popsali pochod ruských jednotek coby „postup po mrtvolách vlastních vojáků“. Avdijivka byla Rusy dobyta v únoru 2024. Odhadem zde bylo zraněno či zabito třináct tisíc ruských vojáků.

Podle videa serveru The Economist se právě při dobývání Avdijivky Rusko objevilo fungující strategii – tzv. taktiku masového mlýnku, při níž ukrajinským zbraním staví do cesty co nejvíc svých vlastních vojáků.

Podobnou míru úbytku osob jako doposud může lidnaté Rusko udržovat minimálně do konce roku 2025.

Server The Kyiv Independent informoval, že od začátku plnohodnotné ruské invaze 24. února 2022 ztratilo na Ukrajině život 574 690 vojáků. Uvedl tak 28. července generální štáb ukrajinských ozbrojených sil. Jen v předchozím dni bylo zabito 1 180 ruských vojáků.

Podle zprávy Rusko rovněž ztratilo 8 344 tanků, 16 095 obrněných bojových vozidel, 21 572 vozidel a palivových nádrží, 15 936 dělostřeleckých systémů, 1 127 raketových systémů s vícenásobným odpalováním, 906 systémů protivzdušné obrany, 363 letadel, 326 vrtulníků, 12 766 dronů, 28 lodí a člunů a jednu ponorku.

Ruské síly v uplynulém týdnu dosáhly rychlých úspěchů ve východní části Doněcké oblasti, obsadily několik vesnic a přiblížily se na dvanáct kilometrů k městu Pokrovsk, informuje The New York Times.

Vojenští analytici připisují tyto rychlé zisky schopnosti Moskvy využívat slabá místa v ukrajinských obranných liniích, které jsou oslabeny nedostatkem pracovních sil a neustálými ruskými útoky na dlouhé frontě. Ruské síly se zaměřují na identifikaci a prolomení oslabených a špatně organizovaných ukrajinských jednotek, často vrhají na bojiště velké množství vojáků a obrněných vozidel.

O ruském úspěchu při dobytí dvou vesnic na východě ukrajiny, o něž se sváděly boje několik měsíců, napsal i server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly dobyly dvě vesnice v Doněcké oblasti – Prohres a Jevgenivku, které se nacházejí nedaleko od sebe.

V ruské Kurské oblasti pak vzplály tři nádrže ve skladu ropy po útoku ukrajinského bezpilotního letounu. Incident oznámil úřadující gubernátor Kurské oblasti Alexej Smirnov. Situace na východní Ukrajině a v příhraničních oblastech Ruska zůstává nadále napjatá, s pokračujícími boji a útoky, které ovlivňují civilní infrastrukturu a životy obyvatel na obou stranách konfliktu.