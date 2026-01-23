Dohoda o Grónsku: Tamní premiér nic neví. Trump naznačil

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen Trumpovy komentáře uvítal, ale jedním dechem dodal, že o dohodě vlastně nic moc neví. „Nevím, jak se v té dohodě nebo v tom dealu mluví o naší zemi,“ prohlásil. „Jsme připraveni diskutovat o mnoha věcech a jsme připraveni vyjednat lepší partnerství, a tak dále. Ale suverenita je pro nás červená čára. Nemůžeme překročit červené čáry. Musíme respektovat naši územní celistvost. Musíme respektovat mezinárodní právo a suverenitu.“
Prezident Trump si při cestě ze švýcarského Davosu před novináři pochvaloval, že nová dohoda o Grónsku bude k USA „mnohem štědřejší“. Vyhnul se otázkám ohledně suverenity, ale jednu věc zdůraznil. „Musíme mít možnost dělat přesně to, co chceme.“
Zdroj obeznámený s průběhem jednání agentuře Reuters sdělil, že se generální tajemník NATO Mark Rutte a Trump v Davosu dohodli na dalších jednáních mezi USA, Dánskem a Grónskem o aktualizaci dohody z roku 1951, která upravuje přístup a přítomnost americké armády na arktickém ostrově. Rámec, o kterém diskutovali, prý rovněž požaduje zákaz čínských a ruských investic v Grónsku. Ale pokud by dnes někdo o dohodě kolem Grónska řekl víc, podle zdrojů agentury Reuters bude jen spekulovat, protože o konkrétních detailech se bude ještě jednat.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Jenže z Dánska současně zaznívá, že situace zůstává složitá. Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že s NATO neproběhla žádná jednání o suverenitě Grónska, poloautonomního území Dánska. „Stále je to obtížná a vážná situace, ale došlo k pokroku i v tom smyslu, že se věci dostaly tam, kde mají být. Konkrétně můžeme diskutovat o tom, jak prosazovat společnou bezpečnost v arktické oblasti,“ uvedla.
V pozdějším projevu před mimořádným summitem lídrů EU Frederiksenová vyzvala k „trvalé přítomnosti NATO v arktické oblasti včetně okolí Grónska“.
Finský prezident Alexander Stubb vyjádřil naději, že spojenci do červencového summitu NATO v Ankaře vypracují plán na posílení bezpečnosti v Arktidě.
Diplomaté však agentuře Reuters sdělili, že lídři EU přehodnotí vztahy s USA, protože grónská epizoda silně otřásla důvěrou v transatlantické vazby a evropští politici podle všeho neskrývají obavy z toho, že zanedlouho může Trump předvést další velkou názorovou otočku. Server nejčtenějšího německého deníku Bild tvrdí, že transatlantické vztahy jsou „v troskách“.
Navzdory dohodě uzavřené se šéfem NATO Markem Ruttem se stále mluví o „červené linii“, kterou Trump tentokrát překročil. Mnoho otázek ohledně údajné dohody o Grónsku zůstává nezodpovězeno. Pro německého kancléře Friedricha Merze je však jedna věc jasná. „NATO musí tuto vážnou krizi přežít!“
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Server Politico citoval jednoho z evropských diplomatů, podle něhož je „americko-evropský sen mrtvý“. „Donald Trump ho zavraždil,“ konstatoval diplomat.
Nejistota obchází i obyvatele Grónska.
„V jednu chvíli jsme skoro ve válce, ale zanedlouho se říká, že je všechno v pořádku a krásné. To je velmi matoucí a těžko na tom můžete stavět,“ poznamenal Jesper Muller, senior žijící v Grónsku.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.