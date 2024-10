Dohra Kalouskova konce v TOP 09. Velká funkce ve VZP a zásadní otázka

„Po patnácti letech jsem ukončil své členství v TOP 09. Svým bývalým kolegům děkuji za léta spolupráce a přeji jim hodně štěstí a osobní spokojenosti do dalších let,“ napsal Kalousek v úterý na sociální síť X.

Po patnácti letech jsem ukončil své členství v @TOP09cz. Svým bývalým kolegům děkuji za léta spolupráce a přeji jim hodně štěstí a osobní spokojenosti do dalších let. — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) October 1, 2024

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 0% 2 3% 3 0% 4 1% 5 10% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 86% hlasovalo: 5901 lidí řekl exministr financí iDNES.cz.

Kalousek dlouhodobě kritizoval jak jednání uvnitř strany TOP 09, tak i politiku vlády Petra Fialy. Naposledy byl vedením strany TOP 09 zapuzen při možné kandidatuře na post europoslance při volbách do Evropského parlamentu 2024.

„Výkonný výbor TOP 09 dnes neschválil moji kandidaturu do EP. Překvapen nejsem, velké iluze jsem si nedělal. Nechtěl jsem však především zklamat důvěru 12 krajských organizací strany, které si mě na kandidátce přály a podporovaly mě. Rozhodnutí přijímám. Proces, který k němu vedl, byl navíc zdrojem řady informací zajímavých jak pro mě, tak pro veřejnost. Zvoleným kandidátům přeji v kampani hodně úspěchů,“ napsal k odmítnutí Kalousek.

Výkonný výbor @TOP09cz dnes neschválil moji kandidaturu do EP. Překvapen nejsem, velké iluze jsem si nedělal. Nechtěl jsem však především zklamat důvěru 12 krajských organizací strany, které si mě na kandidátce přály a podporovaly mě.

Rozhodnutí přijímám. Proces, který k němu… — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) December 14, 2023

Na popud ministra zdravotnictví Vlastimila Válka se Miroslav Kalousek v roce 2022 stal členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nominaci na vlivný post v radě komentoval ministr Válek s důrazem na přátelství vůči Kalouskovi. „Když vás bývalý kolega a přítel požádá o pomoc, tak se těžko říká ne. To v zásadě nemáte na vybranou. Co jsem měl dělat,“ vyjádřil se k nominaci do správní rady Vlastimil Válek. Po prvním tajném hlasování rady se Miroslav Kalousek stal místopředsedou.

„Role Miroslava Kalouska je hlídat utrácení peněz tak, aby jednak pravidla byla pro všechny stejná a jednak se neplýtvalo. Z pohledu historického se těžko hledá člověk, který by hlídal plýtvání tak jako on. Ano, jeho problém je, že šetřil,“ prohlásil po nástupu Kalouska do rady Válek.

Nyní přišel odhad věcí příštích od Michala Bláhy, ředitele Hlídače státu a dalšího člena správní rady VZP. „Pan Kalousek je ve Správní radě VZP jako nominant ministra Válka (TOP 09), resp. Ministerstva zdravotnictví. Současně byl ředitelem VZP (včera shodou okolností zvoleným na další období) dosazen do dozorčí rady VZP. Bude mít tento politický odchod vliv na nominaci p. Kalouska ve SR VZP?“ ptá se Bláha. Poté svou otázku ze sítě X smazal.

Psali jsme: „Pohádky. Ať si vytáhne hlavu z ...“ Vystrčil narazil u velkého muže energetiky Hřebejk chtěl bombardovat hotel, kde slavil Zeman Konec TOP 09? Kalousek odchodem ze strany spustil lavinu „Jedeme dál…“ jižní Čechy Lipensko