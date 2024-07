Dojatý Trump se slzami v očích. Emoce na sjezdu republikánů stříkaly

V americkém Milwaukee v pondělí začal sjezd Republikánské strany, který potvrdil exprezidenta Donalda Trumpa jako kandidáta na prezidenta v listopadových volbách. Trump pochopitelně opanoval scénu na nominačním sjezdu a podle dostupných záběrů byla atmosféra na sjezdu velmi dojemná.

„Chci se pokusit sjednotit naši zemi, ale nevím, jestli je to možné,“ oznámil Trump smířlivě a zcela se oprostil od tvrdé kritiky Bidenovy administrativy. Trump také po měsících spekulací oznámil, že kandidátem na viceprezidenta se stane devětatřicetiletý senátor J. D. Vance.

Na sociálních sítích se nyní šíří záběry dojatého Trumpa, který se slzami v očích vystupuje na pódium na nominačním sjezdu republikánů.

„Nikdy předtím jsem Trumpa neviděla vypadat tak emotivně a dojatě. Těžko se na to dívat, aniž by člověk po tom všem brečel. Amerika ti kryje záda, Donalde Trumpe!“ uvedla jedna z Trumpových fanynek.

„Nikdy jsem neviděl Trumpa vypadat tak emotivně, pokorně a mile. Vypadal úplně jinak – život se mu změnil. Bůh mu žehnej,“ všiml si další komentující.

„Trump vstoupil do RNC se slzami v očích. Srdce opravdového bojovníka,“ přidal se další fanoušek.

