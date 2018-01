Dominik Feri při projevu Zemana dělal něco pod stolem a ještě si to fotil. Teď to má dohru

Poslanec Dominik Feri sice nemá rád prezidenta Zemana, nicméně včera byl nucen ve Sněmovně vyslechnout jeho projev. Na sociální síti naznačil, že místo toho, aby ho poslouchal, se raději coby student Právnické fakulty Univerzity Karlovy připravoval na zkoušku. Na to reaguje vysokoškolský pedagog, právník a publicista Petr Kolman.

Feri se k projevu Zemana vyjádřil na svém facebookovém profilu již včera. „Prezident republiky Miloš Zeman proslovuje svůj poslední projev ve Sněmovně. Snad,“ uvedl společně se snímkem již během projevu. „Hele fóry na pana prezidenta dobrý vocamcaď pocamcaď. Slušnej člověk musí umět i pochválit. Tak dobrý nedělání kampaně pár dní před volbama jsem dlouho neviděl!“ dodal.

Další snímek zveřejnil vzápětí s následujícím popiskem: „Když se o zkouškovým jdeš učit do knihovny, a furt ti do toho někdo dělá nahlas nekampaň.“

„Sice nejsem a nebyl jsem fanouškem a voličem Miloše Zemana, ale aby se 21letý student, poslanec Dominik F. 09, při jeho projevu učil na zkoušku – prvák na pražských právech – a ještě se tím chlubil na sociálních sítích mi přijde zcela nepatřičné,“ poznamenal následně k snímku vysokoškolský pedagog Petr Kolman.

Některé názory na prezidenta Zemana, přinesené ParlamentnímiListy.cz: Doktor Hnízdil: Zeman je psychopat a rozpadlý alkoholik. Jeho vystrašení voliči nerozumí problémům a hledají někoho, kdo by je ochránil

Že Jiří Brady není můj strýc? Daniel Herman před 1. kolem opakuje, co zažil se Zemanem

Zdena Mašínová pro PL o Zemanovi: Jestli tady ten ožrala bude strašit ještě 5 let, začnu pochybovat o psychickém zdraví Čechů

Anketa Dělá Zeman dobře, když nechodí do debat s protikandidáty? Dělá dobře 94% Nedělá dobře 6% hlasovalo: 3349 lidí

„Nedokáži si představit, že by za první republiky si při projevu TGM nějaký poslanec za agrárníky studoval skripta o živočišné výrobě. A kdyby se ten jelimánek 09 učil alespoň z učebnic či skript, ale on se učil z „vypracovaných otázek“ – což dělavají ti nejslabší studenti, ach jo... Doufám, že si ho Jan Kudrna (právník, vysokoškolský pedagog, pozn. red.) poznačil do kantorského notýsku,“ dodal Kolman s tím, že navíc poslanci za ním nevidí na řečniště.

„Se ve mně probudil starý kantor a musel jsem toho poslance okřiknout, pedagogika převážila nad politikou... a věřte, pakliže by DF byl z ČSSD, ANO, KDU-ČSL či SPD reagoval bych stejně,“ dodal Kolman.

Dominik Feri TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Petr Kolman velmi často publikuje na serveru Reflex.cz. Jeden z jeho posledních textů se zabývá neochotou Čechů stěhovat se za prací. Když se vyjadřoval k důchodům, podotkl, že přidávat všem penzistům stejnou částku je podle něj nespravedlivé a demotivující.

„Nechme obchody o svátcích otevřené, páni politici. Zbavme se zbytečné koule na noze,“ vyzýval pak Kolman začátkem roku.

Více textů Petra Kolmana najdete ZDE.

Psali jsme: OLAF jasně: Čapí hnízdo? Porušení zákona. Může být důvod pro soud za podvod Michálek (Piráti): ANO a SPD svolávají mimořádný imunitní výbor. Chtějí dále obstruovat vydání poslanců Babiše a Faltýnka Náplní práce Antidopingového výboru je také osvěta Moravskoslezský kraj: Mladí lidé mohou rozvíjet svůj talent

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef