Urban (SPD): Emisní povolenky pro domy - nová forma majetkového tlaku?

Cílem je dekarbonizace fondu budov do roku 2050, ale prostředky k tomuto cíli mohou mít vážné dopady na dostupnost bydlení, vlastnická práva i energetickou suverenitu občanů.
Co se mění?
- Od roku 2027 nebude možné pronajímat nebo prodávat nemovitosti s energetickým štítkem E nebo horším. Od roku 2033 se hranice posune na štítek C.
- Od roku 2028–2030 bude požadováno, aby novostavby splňovaly standard ZEB – tedy bezemisní budovy. To zahrnuje povinné využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), jako jsou tepelná čerpadla, fotovoltaika nebo napojení na centrální zásobování teplem (CZT)
- Povinná instalace fotovoltaiky u nových budov, pokud je to technicky a ekonomicky možné.
- Zákaz instalace plynových kotlů v individuálních budovách po roce 2030 – výjimkou mohou být CZT systémy s kombinovanou výrobou.
- Hodnocení uhlíkové stopy (GWP) budov v celém životním cyklu – důraz na nízkouhlíkové materiály.
Finanční dopady na domácnosti
Podle analýzy z Německa může typická rodina v domě o rozloze 165 m2 čelit ročním nákladům na emise až 3135 eur. U starších vícegeneračních domů se náklady mohou vyšplhat do desítek tisíc eur ročně. Tyto náklady budou navíc povinné pro každého, kdo bydlí a topí – bez ohledu na příjem, lokalitu nebo technické možnosti nemovitosti.
Dr. Ing. Milan Urban
Trh s povolenkami: Kdo vydělá?
EU emituje emisní povolenky za nominální cenu (např. 5 eur), ale ty jsou následně obchodovány na burze, kde jejich cena dosahuje 70 eur a více. Jejich růst je odhadovám do roku 2050 až na neuvěřitelnou úroven 400 eut/tunu. Emisní povolenky se staly čistě spekulativní komoditou na burze a EU růst jejich cen navíc podporuje jejich kvantitativním stahováním z trhu. Tento systém umožňuje bankám a fondům generovat zisky, přesahující 1200 procent, zatímco běžný občan čelí rostoucím nákladům. Povolenky se tak stávají novou formou daně, která dopadá na každého vlastníka nemovitosti.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Právní a společenské důsledky
Zavádění těchto opatření může být v rozporu s českou Ústavou, konkrétně s principem nedotknutelnosti vlastnického práva. Ačkoliv stát nemovitost přímo nezabavuje, znemožnění jejího převodu, dědictví nebo pronájmu kvůli emisním limitům je faktickým omezením vlastnictví. Navíc hrozí, že nemovitosti, které nelze převést, připadnou státu jako odúmrť.
Kontext: tlak na centralizaci majetku
Tento systém vytváří tlak na majitele nemovitostí, aby prodávali pod cenou – často fondům a korporacím, které mají kapitál na rekonstrukce. V důsledku toho může dojít k centralizaci vlastnictví a oslabení střední třídy. Kdo nevlastní, bude odkázán na nájemní bydlení podle pravidel těch, kteří vlastní vše.
EDC: Sdílení elektřiny a nová energetická realita
Od 1. srpna 2024 bylo v Česku spuštěno Elektroenergetické datové centrum (EDC), které umožňuje sdílení elektřiny mezi aktivními zákazníky a energetickými společenstvími. Tento systém je součástí komunitní energetiky, která má za cíl decentralizovat výrobu energie a posílit energetickou soběstačnost.
EDC umožňuje:
- Sdílení elektřiny vyrobené např. na chatě a využití v městském bytě.
- Vznik energetických komunit, které si samy vyrábějí a sdílejí elektřinu.
- Úsporu nákladů a snížení uhlíkové stopy.
Ale i zde platí: kdo nemá kapitál na vlastní výrobu, zůstává závislý na systému. Navíc veřejnosti se předkládá jen poloviční fakta: k možnosti sdílení elektřiny napříč státem je zapotřebí zásadně posílit a zmodernizovat přenosovou soustavu (nejen kvůli přetokům z Německa a Polska), což vyžaduje multimiliardové investice, které se rozpočítávají nám všem do distribuční složky na našich účtech. A její podíl bude nadále růst. Proto se občané diví, že i když všude je jim tvrzeno, že cena silové elektřiny klesá, jejich účty stále rostou.
Volby jako rozhodující moment
Podzimní volby mohou být zásadním momentem, kdy se občané rozhodnou, zda chtějí pokračovat v tomto trendu, nebo zvolit cestu ochrany vlastnických práv, dostupného bydlení a energetické soběstačnosti a suverenity.
Proč kandiduji do Poslanecké sněmovny
Jako architekt vím, že technická regulace má smysl jen tehdy, když slouží lidem. Vidím, jak se z ekologických cílů stává nástroj ekonomického a sociálního tlaku. A vidím, že pokud se tomu nepostavíme teď, bude pozdě.
Proto kandiduji za SPD. Chci hájit:
- Vlastnická práva
- Energetickou svobodu
- Dostupné bydlení
- Technickou odbornost a zdravý rozum v politice
Tento podzim máme možnost rozhodnout, zda budeme dál ustupovat, nebo se postavíme za své domovy, rodiny a budoucnost. Já jsem připraven. A věřím, že nejsem sám.
Milan Urban
kandidát do Poslanecké sněmovny za SPD
Článek byl převzat z Profilu Dr. Ing. Milan Urban
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV