Dominik Hašek napsal ruským sportovcům: Nastupujete na led, nesete odpovědnost za činy země

reklama

Ruští juniorští hokejisté před nedávnem poslali stížnost prezidentovi Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luku Tardifovi, kde píší: „My, hráči ruské juniorské reprezentace mužů, nechápeme, co se děje se světovým hokejem. Rádi bychom se zeptali, v čem jsme my, kluci narození v letech 2003 až 2005, urazili světový hokej?“

Dominik Hašek na jejich stížnost reaguje otevřeným dopisem. V něm jim píše, že chápe jejich frustraci jako sportovců, kteří chtějí hrát, zároveň vysvětluje, proč jim není umožněno hrát hokej na mezinárodní úrovni. „Součástí této války je i celá řada dalších zločinů… Každý z vás jako dospělý občan ruské země za tyto hrozné činy nesete určitou míru odpovědnosti. Vždycky, když nastoupí na led, tak jsou občané své země, a tedy reprezentují i činy své země,“ píše ruským hokejistům.

Ruští junioři ve stížnosti uváděli, že Alexandr Ovečkin reprezentuje Rusko, když hraje v NHL. Dominik Hašek NHL dlouhodobě kritizuje, že nechává nastupovat ruské hráče. „Ano, mají naprostou pravdu. NHL k tomu takhle přistupuje. Jsem v tomto velký kritik NHL a mám na to jasný názor hned od začátku války,“ uvedl Hašek v rozhovoru pro PoliTalk.

Zopakoval také, že by NHL měla platit Ukrajině odškodnění. „Bohužel ruští hráči v NHL pořád nastupují a jako ruští občané dělají reklamu na ruskou válku. To znamená, že NHL nese určitou míru odpovědnosti za to, co se děje na Ukrajině. A to znamená i odpovědnost za ty ztracené životy a obrovské hmotné škody,“ doplnil.

Platit odškodnění Ukrajině by podle něj měla nejen NHL, ale každá federace. „Konkrétně myslím boxerská federace, šermířská, tuším, že stolního tenisu, stoprocentně i tenisová federace ATP a další, to jsou asi ty nejznámější, které umožňují hrát ruským sportovcům, to musejí udělat. Uvidíme. Zatím situace není taková, že by NHL byla pod společenským tlakem, případně právním tlakem, že by musela Ukrajině něco zaplatit,“ dodal Dominik Hašek.

Psali jsme: Lidé dávají ruce pryč od Rohlik.cz. „Zmatený“ Čupr: Vždyť už jsme to jednou udělali a prošlo to Muselo přijít. Hřebejk a Dominik Hašek k Navalnému: „Putina bude pronásledovat jeho duch.“ Miliony z Ruska? Nevrátím, vzkázal Dominik Hašek. A ohlásil nástup do politiky 92krát slovo Ukrajina. To Rajchl viděl v rozpočtu. A co dělat s válkou? Nová odpověď

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.