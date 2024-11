Dominik Hašek znovu zuří. Tolik bojuje proti Rusům a mezitím v NHL...

Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek proslul po začátku války na Ukrajině zejména svou snahou zamezit účasti ruských sportovců na jakýchkoliv sportovních utkáních. „Každý ruský sportovec je reklamou na válku,“ prezentoval své názory v kostce Hašek v neúspěšné kampani do Senátu.

Ruští a běloruští sportovci mu vadili v českých soutěžích, ale i při olymiádě. „Považuji za naprosto nevhodné, aby se ruští a běloruští sportovci zúčastnili olympijských her v Paříži,“ uvedl tehdy Hašek.

„Chci tedy všem fanouškům NHL říct, že kdykoliv Pastrňák, Draisaitl, Matthews nebo Laine vstřelí gól, McDavid, Kučerov, Crosby nebo Dahlin nahrají na gól, brankáři Vasilevskij, Bobrovskij, Hellebuyck nebo Saros vytáhnou famózní zákrok, Gudas nebo Tkachuk předvedou hezký hit, tak se jedná o krásný divácký zážitek, ale zároveň je to o to větší reklama na zvěrstva, která dělají Rusové ve válce!“ tvrdí bývalý brankář. Zážitek podle něho „stojí lidské životy.“

A nabídl se, že by při komunikaci a tvoření pravidel pomohl.

Na závěr chci říct, že už poněkolikáté nabízím vedení NHL pomoc při komunikaci a nastavení takových pravidel, aby soutěž nebyla reklamou na ruskou válku. Zároveň nabízím i pomoc samotným ruským hokejistům, aby v ní i nadále mohli nastupovat, a přitom nebyli reklamou na… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 3, 2024

Nyní se Hašek na NHL obořil znovu, tentokrát v angličtině a s označením jejich účtu na sociálních sítích. Tentokrát protože klub Columbus Blue Jackets nabízí lístky v rámci akce „ruské dědictví“, ve které fanoušci dostanou od klubu dárek a budou se moci vyfotit na ledě s hráčem Kirilem Marčenkem.

„NHL dobře ví, že se jedná o otevřenou podporu (reklamu) ruské války a ruských zločinů během ruské imperialistické války proti svobodné Ukrajině. Kvůli NHL a tomuto zápasu umírali a budou umírat lidé a NHL za to nese plnou odpovědnost. Je to stejné, jako kdyby NHL Rusku místo tohoto zápasu darovala 10 tanků a 5 moderních letadel. Kvůli NHL na Ukrajině umírají a jsou mrzačeni lidé. NHL musí Ukrajině zaplatit miliardy dolarů,“ uvedl Hašek v sobotu.

A dnes, okolo půl třetí ráno, se tématu Hašek začal věnovat znovu. „NHL se naprosto zbláznila. Kromě dlouhodobé podpory ruské války a ruských zločinů na Ukrajině přišla s novým ruským projektem. Doufám, že během tohoto prosincového zápasu na stadionu i v televizi ukáže zaprvé miliony mrtvých Ukrajinců ve 30. letech 20. století v důsledku hladomoru záměrně podporovaného Kremlem. Zadruhé začátek 2. světové války ze strany Ruska, kdy v září 1939 společně s Německem napadli Polsko a následně tam zmasakrovali asi 40 tisíc Poláků (udělali to Rusové). Dlouhodobé vraždění a útlak ve východoevropských zemích v letech 1945–1989, statisíce mrtvých a zmrzačených Ukrajinců v ruské imperialistické válce od února 2022 do současnosti. To je jen stručný přehled ruských akcí, které může NHL využít v zápase Columbus–Washington, aby lépe seznámila fanoušky s ruskou kulturou...“ protestuje Hašek proti „ruskému dědictví“ klubu.

The @NHL knows very well that this is an open support (advertisement) of the Russian war and Russian crimes during the Russian imperialist war against the free country of Ukraine. People have died and will die because of the NHL and this match, and the NHL bears full… pic.twitter.com/Y6SBKCY9Ka — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 23, 2024

The @NHL has definitely gone crazy. In addition to its long-term support of the Russian war and Russian crimes in Ukraine, it has come up with a new Russian project. I hope that during this December game, at the stadium and on TV will show 1) millions of dead Ukrainians in the… pic.twitter.com/YpZHXKzESZ — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 26, 2024

Dotyčné ruské dědictví klubu je konkrétně pět hráčů ruského původu v sestavě celkem 25 hráčů. Přičemž zmíněný Kirill Marčenko dal za Columbus Blue Jackets nejvíce gólů.

