Domovské země migrantů o své vlastní občany nestojí. Merkelová zkouší metodu cukru a biče

Staronová vládní koalice CDU/CSU a sociální demokracie se dohodla na tom, že bude rychleji deportovat neúspěšné žadatele o azyl z Německa zpět do jejich domovských zemí. Požaduje to především ministr vnitra Horst Seehofer. Má to ale háček. Celá řada zemí odmítá přijímat své vlastní občany. Informuje o tom server Aktuálně.cz.

U našich západních sousedů žije z hlediska práva asi 200 tisíc lidí, kteří tam nemají co dělat. Požádali o azyl, nedostali ho a vyčerpali i všechna odvolání. Teď už by je měla čekat jen cesta. Ale zatímco kupříkladu Afghánistán své občany přijímá zpět, celá řada dalších zemí tak skutečně odmítá učinit.

„Nejvíc takových osob, skoro šest tisíc, je z Indie. Následují země jako Pákistán, Rusko nebo Turecko,“ píše server.

Řešením celé situace je uzavření smluv mezi EU a domovskými zeměmi o vracení občanů. Výměnou za podpis smlouvy může EU nabídnout např. ekonomickou pomoc daným zemím. Nebo naopak hrozí pozastavením pomoci, dokud se země neumoudří a neotevřou brány svým vlastním lidem.

„Jde hlavně o státy subsaharské Afriky, tedy země, které leží na jih od pouště Sahara. V případě, že by své občany nechtěly přijímat zpět, hrozí jim země EU omezením rozvojové pomoci nebo zastavením vydávání víz ke krátkodobým cestám do Evropy,“ pokračuje server.

autor: mp