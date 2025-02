Dostálová o dění v europarlamentu: Máte jiný názor? Hned nálepka. Jako dezolát

Dostálová se v rozhovoru pro XTV vrátila k projevu JD Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kde Vance mluvil o cenzuře a popírání demokracie a svobody slova v EU.

„Doufám, že to je velký impuls pro Evropu, aby se konečně probudila. Vance uhodil v mnoha tématech hřebíček na hlavičku, my to vidíme jako Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu, kdy Vance jasně pojmenoval, že my hlásáme nějaké hodnoty jako demokracie, ale přitom v EP je běžné, že když máte jiný názor, tak dostanete nějakou nálepku, jako dezolát,“ uvedla Dostálová.

„Patriotů pro Evropu se báli tak, že uplatnili cordon sanitaire a nepustili nás k žádným funkcím. Oni se bojí jiných názorů a bojí se čím dál více, protože v europarlamentu už se tvoří taková koalice zdravého rozumu, kde jsou Patrioti pro Evropu, část konzervativní ECR a dokonce i někteří europoslanci z lidovecké EPP,“ tvrdí Dostálová, že stále více politiků a občanů chce změnu.

Jako místopředsedkyně Patriotů pro Evropu Dostálová připomněla hlavní cíle Patriotů. „Jde o to, aby zvítězila politika zdravého rozumu a to v tématu migrace, Green Dealu a suverenity jednotlivých národů. Evropa je dnes na pokraji ztráty konkurenceschopnosti a my ty kroky musíme rychle udělat. Takže musí přijít takové proslovy jako ten Vanceův, že Evropa musí svůj díl práce udělat sama,“ zopakovala.

Například Green Deal má podle Dostálové v sobě zakotveny prvky, které jednoznačně brání dalšímu rozvoji Evropy. Navíc po zvolení Donalda Trumpa, který ihned odstoupil od Pařížské klimatické dohody, zůstala Evropa v tvrdém ekologickém boji sama.

„Tak jsme si mysleli, že přijde nějaká revize, změna a přibrzdění, abychom byli konkurenceschopní. Ne, my jdeme cestou kritiky Trumpa, místo abychom třeba zrušili povolenky pro strategický průmysl a necháme ho nadechnout, aby byl konkurenceschopný. Protože emise Evropy se podílejí na světových emisích osmi procenty a my v tom zůstáváme sami a likvidujeme si průmysl,“ popisuje europoslankyně.

„Nesmyslná je třeba cesta k elektromobilitě, když jsme kvůli tomu závislí na třetích zemích, to si musím ťukat na čelo, to jde proti zdravému rozumu. My jsme byli přece velmocí, třeba v těžkém průmyslu, ale dneska se i ocel dováží z Číny a my jsme stále závislejší na třetích zemích. Zákaz spalovacích motorů, kde jsme byli konkurenceschopní pro celý svět, tak my raději rušíme spalovací motory a o všechno přijdeme. To je ta absence zdravého rozumu,“ nechápe Dostálová.

Jsou proto zapotřebí takové projevy, jako ten od viceprezidenta JD Vance, a jsou zapotřebí změny v čele EU. „A vedení EU, to je třeba Evropská rada, kde zasedají prezidenti a premiéři zemí, a čím více tam bude lidí se zdravým rozumem, tím lépe se nám všem Evropanům bude dařit,“ vzkázala směrem k voličům.

Green Deal, konkrétně nařízení týkající se průmyslu a energetiky, se podle Dostálové musí okamžitě zrušit. „Tam už není čas na nějaké analýzy nebo ani revidování, to se musí zrušit, jinak nám ten vlak opravdu definitivně ujede. A v tom nám mohou pomoci občané, aby v jednotlivých státech vyhrávali politici, kteří toto zastávají a ten Green Deal zruší. Protože tak, jak je to teď nastavené, to je nerealistické, a občané to pocítí na vlastních peněženkách. Takže čím více lidí se bude přidávat k Patriotům pro Evropu, tím lépe se budeme mít,“ doufá europoslankyně.

Dostálová s administrativou prezidenta Donalda Trumpa souhlasí i v tom, že na Ukrajině je potřeba vyjednat mír. „My v tomto fandíme, že se konečně spustily mírové rozhovory, možná některá vyjádření jsou příliš tvrdá, ale účel světí prostředky. Možná je potřeba ty karty znovu rozdat, aby si EU uvědomila, že nehraje první housle a rozhoduje se o nás bez nás, a že je to špatně a někdo by se nad tím měl zamyslet. Takže od Donalda Trumpa jsou ta vyjádření některá možná přes čáru, ale to by nás mělo probudit, abychom byli jako Evropa silnější,“ zopakovala, že Evropa se musí probudit.

Zásadním tématem Patriotů pro Evropu je řešení migrace, protože nedávno přijatý tzv. migrační pakt je podle Dostálové paskvil. „Ale to vidí čím dál více lidí, tam vzniká opravdu velká koalice, která to kritizuje, včetně české vlády, která to ale jaksi zjistila až po schválení. Urychleně musí na stůl přijít nová legislativa, návratová směrnice, aby se ten uprchlík vůbec nedostal na půdu EU a aby se všechno vyřizovalo někde ve třetích zemích. Evropa musí hledat ty země, kde se ta azylová řízení povedou, na tom je velká shoda napříč Evropským parlamentem, tam se podpora najde ve všech frakcích,“ pochvaluje si Klára Dostálová.

